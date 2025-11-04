 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
«Саддаму, с наилучшими пожеланиями». Самые яркие высказывания Дика Чейни

В США скончался Дик Чейни, которого называют архитектором войны с террором и ключевой фигурой во вторжении в Ирак. РБК вспоминает известные цитаты «самого влиятельного вице-президента современной Америки».

Дик Чейни проводит экскурсию по операционной на борту госпитального судна USNS MERCY T-AH-19 во время операции «Щит пустыни»
(Фото: imago-images.de / Global Look Press)
Дик Чейни во время визита в Бонн, Германия, 27 октября 1989 г.
(Фото: imago stock&people / Global Look Press)
Кандидат в вице-президенты от республиканцев Дик Чейни и его жена Линн рекламируют по телефону кандидатуру Буша/Чейни в предвыборном офисе Республиканской партии в Парк-Ридж, штат Иллинойс, США, 11 октября 2000 г.
(Фото: Tim Boyle / Newsmakers / Getty Images)
Дик и Линн Чейни на борту самолёта Marine Two по пути в Кэмп-Дэвид после терактов 11 сентября 2001 года в Вашингтоне, округ Колумбия., США
(Фото: David Bohrer / U.S. National Archives / Getty Images)

Республиканец, жесткий критик своего однопартийца Дональда Трампа и участник многих важнейших решений Вашингтона, бывший вице-президент США Дик Чейни скончался на 85-м году жизни от осложнений пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Какими фразами запомнится «самый влиятельный вице-президент в истории современной Америки» — в подборке РБК.

  • «Саддаму, с наилучшими пожеланиями. Дик Чейни», — послание иракскому лидеру Саддаму Хусейну, которое в 1991 году в то время министр обороны Дик Чейни написал на одной из авиабомб, сброшенных на страну. Под его влиянием США вступили в войну в Персидском заливе против Ирака, вторгнувшегося в Кувейт. После терактов 11 сентября 2001 года Чейни был убежден в планах Ирака создать оружие массового уничтожения и связях Хусейна с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация), что привело к вторжению в Ирак в 2003 году.
  • «Я бы шел по кривой дорожке, если бы не сменил курс», — цитата из интервью Чейни по поводу его юности. У будущего политика в молодости были проблемы с учебой и законом. Он был исключен из Йельского университета (признан в России нежелательной организацией) из-за проблем с адаптацией в колледже, а в 21 год его задержали за вождение в нетрезвом виде.
  • «Принципы хороши до поры до времени, но что от них толку, если ты проиграешь?» — слова Чейни во время президентской кампании 1976 года.
  • «Нам также придется, если можно так сказать, работать на темной стороне». Так Чейни высказался о борьбе с терроризмом методами разведки «в тени» после теракта 11 сентября 2001 года. После случившегося он занял жесткую позицию по отношению к Ираку и во многом способствовал началу войны там.
  • «И?» («So?»). Так Чейни отреагировал в интервью ABC 2008 года на слова журналистки о том, что две трети американцев не считают, что войну в Ираке стоило начинать.
  • «Тогда это было правильным решением. Я верил в это тогда и верю сейчас», — заявил он в 2015 году в интервью CNN, рассуждая о войне в Ираке.

Дик Чейни родился в 1941-м году в Небраске, политическую карьеру начал в 1969-м году, в 34 года стал самым молодым в истории руководителем аппарата Белого дома — при Джеральде Форде. При Джордже Буше-старшем он занимал пост министра обороны, а в администрации его сына Джорджа Буша-младшего занимал пост вице-президента. Всего Чейни поработал в Белом доме при четырех президентах. При нем были проведены военные операции в Ираке («Буря в пустыне»/Война в Заливе) и в Панаме («Правое дело»).

После ухода с поста вице-президента занялся бизнесом и вошел в руководство нефтесервисной компании Halliburton, которая занималась восстановлением и разработкой нефтяных месторождений в оккупированном Ираке. В 2011 году выпустил книгу «В мое время: личные и политические мемуары», которая стала скандальной. Был женат, у Чейни было две дочери.

  • «Если хотел бы, чтобы меня любили — я бы не пошел в политику», — сказал Чейни в эфире CNN в интервью Ларри Кингу 2007 года. Так он прокомментировал слова экс-советника президента США по национальной безопасности Брента Скоукрофта, что нынешний Дик Чейни не похож на человека, которого он знал. «Успех для политика — это получить 50% плюс один голос, тебе не нужно нравиться всем», — добавил тогда бывший вице-президент.
  • «За 246-летнюю историю нашей страны никогда не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп», — этими словами Чейни прокомментировал штурм Капитолийского холма сторонниками Трампа в 2021 году. В последние годы жизни он, оставаясь убежденным консерватором, подвергся остракизму в Республиканской партии из-за жесткой критики Трампа. На президентских выборах 2024 года он поддержал Камалу Харрис, что вызвало недовольство среди сторонников ее оппонента.

