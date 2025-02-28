«Тобой интересуется КГБ». Чем запомнился легендарный шахматист Спасский

Легендарный шахматист Борис Спасский скончался на 89 году жизни. Он вошел в историю как участник скандального «матча века». Чем запомнился Спасский — в фотогалерее «РБК Спорт»

Борис Спасский (Фото: ТАСС)

Борис Спасский во время празднования 80-летнего юбилея в 2017 году (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Десятый чемпион мира Борис Спасский скончался в возрасте 88 лет, сообщил ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны», — сказал Филатов.

Фото: ТАСС

Спасский родился в Ленинграде в 1937 году, научился играть в шахматы в пятилетнем возрасте, когда был с братом в эвакуации.

В 1959 году окончил филологический факультет Ленинградского университета, получив диплом по специальности журналиста. «Не ахти какое, правда, образование», — так прокомментировал получение диплома Спасский, который к тому моменту уже стал гроссмейстером.

18 февраля 1955 г. Гроссмейстеры Саломон Михайлович Флор, Михаил Моисеевич Ботвинник и шахматист Борис Васильевич Спасский (слева направо) во время разбора партии на чемпионате СССР по шахматам в Центральном доме культуры железнодорожников. (Фото: Леонид Великжанин / ТАСС)

Взлет Спасского в шахматную элиту начался в 1952 году, когда его тренером стал Александр Толуш, один из сильнейших советских шахматистов послевоенных лет.

За три года он прошел путь от турниров второго эшелона до финала чемпионата СССР, где разделил 3–6-е места с чемпионом мира Михаилом Ботвинником, будущим обладателем шахматной короны Тиграном Петросяном и Георгием Иливицким.

Фото: ТАСС

При этом двумя годами ранее он дебютировал на международном турнире в Бухаресте, где выполнил норму международного мастера, а в 1955-м первым из советских шахматистов победил на чемпионате мира среди юношей и в том же году выполнил гроссмейстерскую норму.

Спустя год 18-летний Спасский в последнем туре упустил титул чемпиона СССР, проиграв Борису Корчному. Но при этом пробился в турнир претендентов.

Однако за следующие пять лет, к 23 годам, Спасскому больше так и не удалось добиться такого успеха, как и одержать победы на крупных турнирах. В результате в 1960 году он сменил тренера, начав работать с Игорем Бондаревским.

13 августа 1959 г. гроссмейстеры Михаил Ботвинник и Борис Спасский (слева направо) во время шахматного турнира командного первенства СССР. (Фото: Леонид Великжанин / ТАСС)

Именно под руководством Бондаревского Спасскому удалось вписать свое имя в историю. Спустя год он наконец-то стал чемпионом СССР. Следом он выиграл командное первенство мира среди студентов и Шахматную олимпиаду в болгарской Варне, где советская команда завоевала золото. Спасский, выступавший в сборной на Олимпиаде с Ботвинником и Петросяном, не проиграл ни одной партии и занял индивидуальное первое место.

Гроссмейстер Борис Спасский (Фото: Виктор Великжанин / Владимир Савостьянов / ТАСС)

В 1963 году Спасский переехал из Ленинграда в Москву. Он последовал совету тренера. «Тобой слишком интересуется КГБ, мотай отсюда», — сказал Бондаревский Спасскому.

«Бывшая жена стала писать доносы. В 1963 году мое положение в Ленинграде оказалось довольно шатким. Мой тренер Игорь Бондаревский сказал мне: «Знаешь что, тобой тут слишком интересуется КГБ, мотай отсюда». Легко сказать, а куда мотать? У меня оставался только один путь — в Москву. И «Локомотив» мне дал однокомнатную квартиру по казанскому направлению Московской железной дороги у платформы Фабричная. И я закрепился в московском «Локомотиве», — рассказал он.

Гроссмейстеры Борис Спасский (слева) и Тигран Петросян во время матча на первенство мира по шахматам

Свой путь к шахматной короне Спасский начал в 1963 году на чемпионате СССР. Следом с трудом прошел зональный турнир FIDE благодаря стечению обстоятельств. В финале турнира претендентов молодой шахматист обыграл восьмого чемпиона мира Михаила Таля со счетом 7-4.

Москва. Театр эстрады. Матч на первенство мира по шахматам между Тиграном Петросяном (слева) и Борисом Спасским (Фото: В.Тутова / Фотохроника ТАСС)

В решающем матче за первенство в Москве в 1966 году Спасский встретился с Тиграном Петросяном. В первой половине матча действующий чемпион мира не оставил сопернику шансов. Спасский смог отыграться во второй половине, но концовка все же осталась за Петросяном, который защитил титул.

Лучшие спортсмены 1968 года (Фото: ТАСС)

С каждым годом Спасский обретал больше популярности. И в 1968 году вошел в число лучших советских спортсменов.

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский, увенчанный лавровым венком на торжественном закрытии матча за титул с Тиграном Петросяном (Фото: Вячеслав Ун Да-син / Виктор Шандрин / ТАСС)

В 1969 году Спасский вновь встретился с Петросяном в матче за шахматную корону. В результате он прервал шестилетнюю гегемонию Петросяна, став 10-м чемпионом мира.

При этом по ходу матча Спасский поссорился со своим тренером из-за отказа слушаться его.

«Бондаревский за свое: «Ты должен меня слушаться». Я не сдавался: «Буду делать так, как считаю нужным». И вот это ему крайне не понравилось. И поэтому во время решающей 17-й партии Бондаревский болел… за Петросяна, — рассказал Спасский. — Бондаревский хотел, чтобы Петросян наказал меня за непослушание. Когда же я вопреки его желанию всё же выиграл решающую партию у Петросяна, Бондаревский сделал вид, что ничего не случилось, и он никуда от меня не уходил. Хорошо, что к этому времени в моей команде появился новый тренер, гроссмейстер Ефим Геллер. Вот он оказал мне большую помощь».

Бобби Фишер во время прибытия на третий матч с чемпионом мира Борисом Спасским в выставочном зале Рейкьявика 17 июля 1972 года. (Фото: Express Newspapers / Getty Images))

В 1973 году в Рейкьявике состоялся знаковый матч за звание чемпиона мира между Спасским и американцем Робертом Фишером. Встреча проходила в разгар холодной войны, поэтому в СМИ окрестили это противостояние «матчем столетия».

Игра сопровождалась скандальными выходками Фишера, который, к примеру, не явился на церемонию открытия. Из-за этого ее переносили трижды. Перед церемонией Фишер потребовал 30% выручки от продажи билетов и запрета телевизионных камер.

Спасский мог потребовать засчитать поражение Фишеру за неявку на церемонию, однако не стал этого делать. «Я дважды мог красиво уехать из Исландии, на этом настаивал Спорткомитет», — вспоминал Спасский, который до чемпионского матча одержал победы над Фишером во всех трех партиях.

После поражения в первой партии Фишер отказывался начинать вторую до того, как его требования не будут выполнены. Американец требовал убрать все телевизионные камеры, поскольку они ему мешали. В итоге ему засчитали техническое поражение в партии.

Матч не был сорван лишь благодаря очередному звонку госсекретаря США Генри Киссинджера, который ранее заставил Фишера выйти на церемонию, а теперь на третью партию. На уступки Фишеру пошел и Спасский, который согласился продолжить матч в закрытом помещении, без зрителей, лишь с одной телекамерой в помещении, хотя мог потребовать технического поражения.

1 сентября 1972 г. Василий Смыслов (слева направо), Михаил Таль, Михаил Ботвинник, Борис Спасский, Анатолий Карпов во время обсуждения шахматной партии (Фото: Виктор Великжанин / Фотохроника ТАСС)

В результате Фишер в последующих четырех партиях одержал три победы и вышел вперед. В дальнейшем он удержал перевес и стал новым чемпионом мира.

«Я совершил большую ошибку перед третьей партией, — вспоминал спустя несколько десятилетий Спасский. — Ведь в этот момент Фишер практически начал сдавать матч: он пустился в авантюру с жертвой слона и проиграл первую партию, на вторую не явился вовсе, и ему засчитали поражение за неявку. Фишер начал третировать главного судью Лотара Шмида, со всеми перессорился. И я поверил, что Фишер хочет сорвать матч. Подумал, раз Фишер сходит с ума, то почему мне не пойти на маленькие уступки? И я согласился сыграть партию в резервном помещении, без зрителей».

Спасский подчеркнул, что Фишер воспрял после первый выигранной партии в матче. «Ничего плохого там не было, партия была нормальной, боевой. Но всё-таки Фишер выиграл. И это было очень важно для него, потому что он выиграл у меня первую партию за всю историю нашего соперничества. И тут Фишер сразу воспрянул духом».

«А ведь Фишер не хотел срывать мат, — добавлял Спасский. — Он стремился добиться для себя разных льгот и привилегий, хотел потрепать мне нервы, держать всех в напряжении, — но так, чтобы я не уехал из Рейкьявика. Его главным идеологом был тренер Билл Ломбарди, который его постоянно «вдохновлял» на скандалы. И Фишер пунктуально следовал советам наставника».

Спассий рассказал, что в его команде также был американский шпион. «Эстонец Ней оказался шпионом — он в ходе матча с Фишером передавал информацию американцам, фактически работал на Роберта Бирна, который писал книгу о матче, — рассказывл Спасский. — Поэтому уже в ходе матча мы исключили Нея из команды».

Лев Шрайбер в роли Бориса Спасского (Фото: кадр из фильма "Жертвуя пешкой")

В 2014 году в США сняли художественный фильм о матче Спасский — Фишер под названием «Жертвуя пешкой». В нем Спасского сыграл Лев Шрайбер.

В 1992 году Спасский и Фишер встретятся снова — они провели очередной матч, который не был признан Международной федерацией шахмат из-за несоответствия требованиям регламента. Игра завершилась со счетом 10:5 в пользу американца. К тому моменту они покинули число лучших шахматистов мира. Эксперты были разочарованы низким уровнем игры. По словам Спасского, за матч он заработал порядка $2 млн.

Матч Анатолия Карпова против Бориса Спасского (Фото: Николай Науменков / ТАСС)

После потери титула чемпиона мира в 1973 году Спасский во второй раз в карьере выиграл чемпионат СССР. Турнир 1973 года считается самым сильным в истории, поскольку там играло множество бывших чемпионов мира и Анатолий Карпов, будущий обладатель короны.

Экс-чемпион мира по шахматам Борис Спасский и гроссмейстер Виктор Корчной (слева направо) перед началом товарищеского матча "Битва гигантов". (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

В 1978 году Спасский вновь оказался участником матча с политическим подтекстом. На этот раз дело проходило в финале турнира претендентов, а его соперником был Корчной, отказавшийся возвращаться в СССР после поездки на зарубежный турнир и получивший политическое убежище в Швейцарии. При этом Спасский единственным из известных советских шахматистов не осудил Корчного.

«Мы начали матч друзьями, а завершили врагами», — сказал после Корчной.

Матч проходил по сценарию игры с Фишером. Вновь соперник Спасского устроил скандал. После четырех поражений подряд Корчной потребовал переноса матча из-за подозрений что против него применяется гипноз и иные разработки советских спецслужб. После этой выходки Корчной выиграл две партии и сам матч.

Борис Спасский и гроссмейстер из Венгрии Лендьел Левенте в первом туре Международно шахматного турнира гроссмейстеров "Мемориал Александра Алехина 1971" (Фото: ТАСС)

После результаты Спасского пошли на спад. В 1984 году он начал выступать за сборную Франции, поскольку его не приглашали на советские турниры и в сборную, а также отказались выплачивать стипендию гроссмейстера. Однако спустя пять лет он прекратил выступать за Францию из-за требования Международной федерации.

Современники утверждали, что Спасский попал в опалу из-за отказа вступать в КПСС, подписывать обличительные письма, сохранения дружеских отношений с диссидентами, поддержки «Пражской весны». Он выделялся на фоне ведущих советских спортсменов, которые зачастую были примерными коммунистами.

В своей книге Спасский писал: «Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Тогда я поддерживал Виктора Корчного, выступал против Спорткомитета СССР. Когда в 1976 году я уезжал из Советского Союза, мои нервы находились в очень плохом состоянии. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу».

Экс-чемпионы мира Анатолий Карпов и Борис Спасский во время Суперфинала чемпионата России-2004. (Фото: Спорт-Экспресс / ТАСС)

В 1990-м Спасский завершил карьеру и начал участвовать в популяризации шахмат в России, проведя ряд товарищеских матчей.

Спасский отмечал, что на зарубежные турнира всегда возил с собой музыку: «это были мои любимые исполнители: Карузо, Шаляпин, русские и цыганские романсы». Но на первый матч с Фишером шахматист музыку с собой не взял, что назвал ошибкой. Также он возил с собой теннисную ракетку и во время матча с Фишером регулярно играл в большой теннис.