Умер первый чеченский олимпийский чемпион. Чем запомнился Сайтиев

В воскресенье умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет. «РБК Спорт» вспоминает карьеру борца, его победы и достижения

Бувайсар Сайтиев (Фото: Софья Сандурская/ТАСС)

Бувайсар Сайтиев — борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы. Он родился в Хасавюрте в многодетной семье. С раннего детства он проявлял интерес к спорту. Примечательно, что успехов в спорте добился не только он, но и его младший брат Адам, также ставший олимпийским чемпионом. В возрасте шести лет Бувайсар начал заниматься вольной борьбой, а к 14 годам уже выполнил норматив мастера спорта СССР.

Бувайсар Сайтиев всегда подчеркивал особую роль своей матери в его жизни и карьере. В одном из своих интервью он сказал: «У меня мама — золотой человек, вообще лучший на свете в мире человек. Придя домой, сидя рядом со своей мамой, я был в тысячу раз счастливее, чем на Олимпийском пьедестале».

Спортивная карьера и победы на Олимпиадах

В 1991 году Бувайсар Сайтиев стал последним чемпионом СССР по вольной борьбе среди юношей, что открыло ему дорогу к международным соревнованиям. Его профессиональная карьера стремительно набирала обороты, и уже в 1995 году он стал чемпионом мира.

Бувайсар завоевал свое первое олимпийское золото в 1996 году в Атланте, где он победил корейского борца Пак Джан Суна в категории до 74 кг. Этот успех сделал его самым молодым олимпийским чемпионом по вольной борьбе и первым чеченцем, поднявшимся на вершину олимпийского пьедестала.

На Олимпиаде 2004 года в Афинах Сайтиев вновь подтвердил свой статус чемпиона, демонстрируя блестящую технику и тактическое мышление. Его третье олимпийское золото на Играх 2008 года в Пекине стало настоящей сенсацией, и он вошел в историю как один из немногих трехкратных олимпийских чемпионов по вольной борьбе.

Факты

Сайтиев шесть раз выигрывал чемпионаты мира и шесть раз становился чемпионом Европы.

Он неоднократно одерживал победы над сильнейшими борцами планеты, включая таких легенд, как Садулла Абдуллаев и Алексей Медведев.

Он стал первым российским борцом, получившим награду «Золотая борцовка» в номинации «Лучший борец в истории вольной борьбы» от FILA в 2007 году.

В течение пяти лет (с 1995 по 2000 год) он не потерпел ни одного поражения.

Его техника борьбы изучается во многих спортивных школах России.

В его честь в Европе, в частности в Бельгии, проводятся ежегодные турниры.

Политическая карьера

После завершения спортивной карьеры Бувайсар Сайтиев успешно перешел в политику. В 2016 году он был избран депутатом Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», представляя Республику Дагестан. Его деятельность в парламенте в основном была сосредоточена на вопросах спорта, молодежной политики и социального развития.

Был членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Вносил предложения по улучшению условий для профессиональных спортсменов и тренеров. Сайтиев был одним из инициаторов законопроекта о государственной поддержке спортивных школ в регионах России.