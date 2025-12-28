«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях

Бардо была не столько актрисой (в отличие от Софи Лорен или Мэрилин Монро, она не получила ни одной престижной кинопремии и лишь раз была номинирована на премию BAFTA), сколько феноменом. В 1968 году она стала моделью для бюста Марианны — национального символа Франции.

Философ-экзистенциалист и теоретик феминизма Симона де Бовуар в своем эссе назвала Бардо «таким же важным экспортным товаром, как и автомобиль Renault». Анализируя причины популярности Бардо и одновременно сильной общественной неприязни к ней, де Бовуар утверждала, что Роже Вадим в фильме «И Бог создал женщину» изобрел новую современную версию воплощения «вечной женственности», объединив тип подростка и роковой женщины. «Ее высокое, стройное, мускулистое тело танцора почти мужеподобно. Но ее женственность воплощается в ее восхитительной груди, — писала она. — ББ не отягощена опытом. Она не имеет памяти, не имеет прошлого и, благодаря этому неведению, сохраняет совершенную невинность, которая восходит к мифологеме детства...».

Философ утверждала, что поведение Бардо является аутентичным, находится за пределами понятий морали и потому выходит за границы представлений о положении женщины в обществе своего времени. «ББ не порочна, не агрессивна, не аморальна, и потому следование морали — это то, что с ней не случится. Добро и зло — это части договора, которому она и не думала следовать... В ней невозможно увидеть след Дьявола, но по этой самой причине женщинам она кажется демоничной, ее красота их угнетает и являет собой угрозу... Однако мужчины чувствуют себя не в своей тарелке, когда, вместо куколки из плоти и крови, они сжимают в объятьях разумное существо, ни в чем ему не уступающее. Свободная женщина — это противоположность легкодоступной женщине... Она будто прижимает их [мужчин] к стене и вынуждает быть честными с собой и признать грубость своих желаний, сфокусированных на определенных объектах — теле, бедрах, заднице и груди, — утверждала де Бовуар. — Далеко не все люди так смелы, чтобы обуздать свою сексуальность и осознать ее силу... Говорить, что ББ воплощает собой аморальность века, значит, что образы, которые она воплощает, бросают вызов безусловным табу прошлого, в частности тем, что отрицают женскую сексуальную свободу».

Сама Бардо к разговором о том, что она сделала женщин свободнее, относилась скептически: «Мне все уши прожужжали по поводу свободы, которую я подарила женщинам. Так вот, я это не специально... я жила так, как того хотела, совершенно свободной... Если женщины это использовали в своих целях — тем лучше».