Умер актер и рестлер Халк Хоган
Американский актер и рестлер Терри Джин Боллеа, более известный как Халк Хоган, умер в возрасте 71 года, сообщает TMZ.
По информации TMZ, рано утром сотрудники медицинской службы были направлены в дом Хогана в городе Клируотер (штат Флорида). Операторы медицинской службы передали, что поводом для вызова бригады стала остановка сердца.
Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году и более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга. Параллельно он снимался в кино — первую роль он исполнил в 1982 году в фильме «Рокки 3». Он снимался в сериалах «Команда «А», «Крутой Уокер», фильмах «Коммандо из пригорода», «Неистребимый шпион».
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