«Дьявол республики»: жизнь и карьера Жан-Мари Ле Пена

На фото: пужадисты после поминальной мессы по погибшим в войне в Индокитае во время шествия по улицам Парижа, 1956 год

Позднее Ле Пен примкнул к крайне правому политику Пьеру Пужаду, который заручился поддержкой фермеров и мелких торговцев, недовольных налоговой политикой страны. Пужад требовал пересмотра конституции и сохранения французских колоний, в том числе в Африке, передачи национализированных предприятий частному капиталу и контроля над профсоюзами.

1956 год был самым успешным для пужадистов: тогда они получили 52 из 595 мест в Национальной ассамблее (нижней палате французского парламента). Одно из них занял Ле Пен, став самым молодым депутатом (ему было 28 лет). Так началась его политическая карьера, которая продлилась почти полвека.

Несмотря на победу на выборах, через несколько месяцев Ле Пен прервал действие своего депутатского мандата и отправился на войну за независимость Алжира, где участвовал, в частности, в битве при Алжире — одном из самых кровавых эпизодов этого конфликта. Позднее его обвинили в пытках членов Фронта национального освобождения (ФНО) Алжира. «Мы пытали, потому что это нужно было сделать», — говорил он. Позднее он опровергал участие в пытках и подавал жалобы на журналистов, которые обвиняли его в них.