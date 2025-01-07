«Дьявол республики»: жизнь и карьера Жан-Мари Ле Пена
Основатель «Национального фронта», главной правой партии во Франции, умер в возрасте 96 лет. «Ушла из жизни самая противоречивая современная политическая фигура во Франции. Это «дьявол республики», который 30 лет навязывал свои взгляды и провокации, служил красной тряпкой для всего политического спектра», — пишет о нем Le Figaro. О том, как развивалась карьера Жан-Мари Ле Пена — в фотогалерее РБК
Жан-Мари Ле Пен родился в коммуне Ля-Трините-сюр-Мер в провинции Бретань в 1928 году. В 13 лет он потерял отца — его рыбацкая шхуна подорвалась на подводной мине. Ле Пена как «национального сироту» воспитывали за средства государства. «Это произвело на меня глубокое впечатление. Мне — дважды сыну Франции — пришлось уделять удвоенное внимание делам моей страны», — писал он в мемуарах.
В 16 лет Ле Пен безуспешно пытался присоединиться к движению сопротивления, в ряды которого входили и сторонники генерала Шарля де Голля. Достигнув 20-летия, он уехал из Бретани в Париж, где изучал право.
На фото: Жан-Мари Ле Пен во время награждения в период службы в Алжире
В 1954 году, после окончания учебы, Ле Пен вступил в первый французский иностранный легион. Он был десантником — его отправили в Индокитай, когда завершилась война Франции за сохранение своих колоний в регионе, и Суэцкий канал после перемирия с Египтом. Во время службы он познакомился с Аленом Делоном, который на долгие годы останется его другом.
На фото: пужадисты после поминальной мессы по погибшим в войне в Индокитае во время шествия по улицам Парижа, 1956 год
Позднее Ле Пен примкнул к крайне правому политику Пьеру Пужаду, который заручился поддержкой фермеров и мелких торговцев, недовольных налоговой политикой страны. Пужад требовал пересмотра конституции и сохранения французских колоний, в том числе в Африке, передачи национализированных предприятий частному капиталу и контроля над профсоюзами.
1956 год был самым успешным для пужадистов: тогда они получили 52 из 595 мест в Национальной ассамблее (нижней палате французского парламента). Одно из них занял Ле Пен, став самым молодым депутатом (ему было 28 лет). Так началась его политическая карьера, которая продлилась почти полвека.
Несмотря на победу на выборах, через несколько месяцев Ле Пен прервал действие своего депутатского мандата и отправился на войну за независимость Алжира, где участвовал, в частности, в битве при Алжире — одном из самых кровавых эпизодов этого конфликта. Позднее его обвинили в пытках членов Фронта национального освобождения (ФНО) Алжира. «Мы пытали, потому что это нужно было сделать», — говорил он. Позднее он опровергал участие в пытках и подавал жалобы на журналистов, которые обвиняли его в них.
На фото: Ле Пен в 1972 году
В 1972 году Ле Пену предложили возглавить молодую партию — политик согласился и стал сопрезидентом «Национального фронта». В основе идеологии партии лежали консерватизм, радикализм и национализм. «Национальный фронт» выступал за выход Франции из НАТО, ограничение миграции и противодействие евроинтеграции.
Первый успех пришел к «Национальному фронту» в 1980-х. Партия сосредоточилась на промышленных городках с большим количеством мигрантов и высоким уровнем безработицы. Новый лозунг «миллион иммигрантов — это миллион безработных» привлек местных правых на сторону «Национального фронта» и помог кандидатам от партии получить посты мэров в нескольких городах.
После Ле Пен написал письмо в Елисейский дворец президенту Франсуа Миттерану (занимал пост в 1981 — 1995 годы), в котором обвинил его во вредной для республики «рассудительности». Письмо, которым заинтересовались СМИ, сделало Ле Пен популярным и помогло ему стать евродепутатом.
Ле Пен возглавлял «Национальный фронт» почти 40 лет. За это время он приобрел репутацию политика с радикальными взглядами. Он был более 15 раз осужден за разжигание ненависти и отрицание преступлений против человечности, совершенных нацистами в оккупированной Франции. В частности, он называл холокост «исторической деталью» и всего лишь «эпизодом в истории Второй мировой войны»; говорил, что «нельзя оспаривать неравенство рас», и даже набросился с кулаками на социалистку Аннетт Пёльваст-Бержаль во время предвыборной кампании.
На фото: Ле Пен обращается с трибуны к средствам массовой информации, апрель 2002 года
За свою политическую карьеру Ле Пен пять раз баллотировался на пост президента. После полного провала в 1974 -м, когда он получил всего 0,75% голосов, политик трижды занимал четвертое место в первом туре. Только в 2002 году Ле Пен прошел во второй тур, что стало сенсацией. Ранее представители крайне правых никогда не добивались такого успеха. Ле Пен набрал 17,79% голосов, проиграв действовавшему президенту, консерватору Жаку Шираку.
На фото: Марин Ле Пен с отцом, 1 мая 2011 года
В 2011 Ле Пен уступил пост главы «Национального фронта» своей дочери Марин. При ней партия стала отходить от радикальной ультраправой риторики в сторону более умеренных взглядов. А в 2015-м самого Жана-Мари Ле Пена исключили из партии — последней каплей стали его высказывания о газовых камерах во время Второй мировой войны. Марин Ле Пен публично запретила отцу выступать от лица «Национального фронта», подчеркнув, что его риторика расходится с нынешними взглядами партии.
На фото: Жан Мари Ле Пен предстанет перед судом, чтобы оспорить свое исключение из партии
Окончательно исключить Ле Пена из партии удалось только в 2016 году после нескольких судебных тяжб. Однако суд постановил, что Ле Пен имеет полное право оставаться почетным президентом партии и участвовать во всех заседаниях руководства, а также обязал «Национальный фронт» выплатить ему компенсацию в размере €15 тыс. за то, что тот более года был отстранен от участия в партийной жизни.
После он не прекратил политическую деятельность: в 2016-м создал аналог «Национального фронта» — «Сине-бело-красное объединение», а в 2018-м вступил в европейскую партию националистов «Альянс за мир и свободу». Кроме того, он возглавлял французскую ультраправую партию «Комитеты Жанны».
На фото: Жан-Мари Ле Пен и две из трех его дочерей — Янн (слева) и Мари-Каролин (справа), 1973 год
В последние годы жизни здоровье Жан-Мари Ле Пена сильно ухудшилось. В апреле 2023-го его госпитализировали из-за сердечного приступа. В феврале 2024-го медицинская экспертиза признала политика недееспособным.
С тех пор интересы Ле Пена представляли три дочери — Марин, Мари-Каролин и Янн. В ноябре 2024-го политика положили в больницу «в качестве меры предосторожности» после плохих анализов.
Жан-Мари Ле Пен умер 7 января 2025 года в больнице, где провел несколько недель. Ему было 96 лет.
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