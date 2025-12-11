 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Создатель ядерного щита России Радий Илькаев умер в возрасте 87 лет

Скончался один из разработчиков ядерного щита страны, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Радий Илькаев. Ему было 87 лет, сообщил в телеграм-канале глава Сарова Алексей Сафонов.

«Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почетного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Человека, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны», — написал он.

Илькаев — автор фундаментальных работ, лауреат государственных премий СССР и России, премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова, заслуженный деятель науки России и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», а также почетный гражданин Нижегородской области, Республики Мордовия, Нижнего Новгорода и Сарова.

Он родился 9 октября 1938 года в селе Тутура Иркутской области в семье учителя. Окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Теоретическая физика» и устроился на работу в КБ-11 (сегодня — РФЯЦ-ВНИИЭФ), прошел карьерный путь от начинающего ученого до ведущего специалиста.

Илькаев внес крупный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия, он был автором более 550 научных трудов и соавтором 13 патентов и свидетельств на изобретения, отметили в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Российский федеральный ядерный центр ученые
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 00:58 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 00:58
Создатель ядерного щита России Радий Илькаев умер в возрасте 87 лет Общество, 01:41
Десять аэропортов России приостановили полеты Политика, 01:28
В Instagram запустили алгоритм для контроля за рекомендациями Reels Технологии и медиа, 01:27
Собянин заявил об отражении атаки еще пяти дронов, летевших на Москву Политика, 01:14
В двух столичных аэропортах ограничили полеты Политика, 01:08
WSJ сообщила, что соглашение ЕС по активам России не гарантировано Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В Воронежской области из-за дронов загорелся промышленный объект Политика, 00:50
Трамп поговорил об Украине с лидерами Франции, Германии и Британии Политика, 00:49
Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль Общество, 00:39
Глава МОК ответила украинцу на вопрос об отзыве допуска на Игры у россиян Спорт, 00:34
Свободная торговля с Индонезией. Что это значит для бизнеса в РоссииПодписка на РБК, 00:30
Трамп призвал Зеленского быть реалистом в ситуации на Украине Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10