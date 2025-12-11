Создатель ядерного щита России Радий Илькаев умер в возрасте 87 лет

Скончался один из разработчиков ядерного щита страны, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Радий Илькаев. Ему было 87 лет, сообщил в телеграм-канале глава Сарова Алексей Сафонов.

«Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почетного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Человека, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны», — написал он.

Илькаев — автор фундаментальных работ, лауреат государственных премий СССР и России, премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова, заслуженный деятель науки России и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», а также почетный гражданин Нижегородской области, Республики Мордовия, Нижнего Новгорода и Сарова.

Он родился 9 октября 1938 года в селе Тутура Иркутской области в семье учителя. Окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Теоретическая физика» и устроился на работу в КБ-11 (сегодня — РФЯЦ-ВНИИЭФ), прошел карьерный путь от начинающего ученого до ведущего специалиста.

Илькаев внес крупный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия, он был автором более 550 научных трудов и соавтором 13 патентов и свидетельств на изобретения, отметили в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Материал дополняется