«Зубы дракона» и квартира Долиной: главные дела и суды 2025 года

Дела против депутатов Госдумы

На фото: Анатолий Вороновский

В 2025 году уголовные дела заводили и на депутатов Госдумы. Так, 31 октября генпрокурор Александр Гуцан попросил лишить депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского («Единая Россия»), который в нижней палате был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В отношении него было возбуждено дело о взятке (ч. 4 ст. 290 УК). Речь идет о получении 25 млн руб. от строительно-дорожной компании из Дагомыса, уточнял первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. 2 декабря Вороновского лишили мандата, а 3 декабря отправили в СИЗО. Он не признал вину.

24 сентября уголовное дело завели в отношении к тому моменту уже бывшего депутата Госдумы от ЛДПР (2007–2025 годы) Юрия Напсо. Его заподозрили в изнасиловании своей 19-летней помощницы 22 марта 2023 года (ч. 1 ст. 131 УК) и объявили в федеральный розыск. Правоохранительные органы полагают, что после преступления Напсо покинул Россию. Около двух лет он находится в ОАЭ. Народный избранник выступал за пожизненное заключение и смертную казнь за изнасилования, в апреле 2025-го его лишили мандата из-за отсутствия на пленарных заседаниях. Сам он утверждал, что находится на длительном лечении за границей и не может вернуться в Россию по состоянию здоровья. В ноябре у Напсо и его родственников изъяли имущество на 1,4 млрд руб. по иску Генпрокуратуры о коррупции.

Бывший депутат Госдумы (2016–2021 годы) и экс-заместитель председателя Совета министров Крыма (2014–2016 годы) Руслан Бальбек («Единая Россия») стал фигурантом дела о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК). 22 сентября его задержали в Кабардино-Балкарии и отправили под стражу. Бальбек утверждал, что с 2021 года на него и семью «оказывается давление со стороны региональной власти». Причиной политик называл свои жалобы на «незаконные изменения вида разрешенного использования земли в интересах застройщиков, отчуждение муниципальной земли по фиктивным документам, застройку территорий памятников культурного наследия и исключение их из реестра», а также коррупцию в минздраве Крыма. По словам экс-депутата, подобные обращения просил прекратить глава республики Сергей Аксенов.