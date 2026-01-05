«Зубы дракона» и квартира Долиной: главные дела и суды 2025 года
В ушедшем году вся страна следила за тем, как решался квартирный вопрос Ларисы Долиной. Уголовные дела заводили на бывших губернаторов и мэров областных центров. Внимание силовиков привлекали песни — как размещенные во «ВКонтакте», так и исполненные на улицах. А многомиллиардные активы изымали не только у бизнесменов, но и у судей. Самые громкие дела и процессы 2025 года — в фотогалерее РБК
Более года длилось разбирательство по делу о мошенниках, которые убедили певицу Ларису Долину продать квартиру в столичном районе Хамовники. 28 ноября Балашихинский городской суд вынес приговор четверым обвиняемым. Бывшая сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова, ранее судимые Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий, а также житель Тольятти Андрей Основ получили от четырех до семи лет лишения свободы. Но это были только курьер и участники цепочки дропперов.
И прославилась эта история по другой причине. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы признал сделку о продаже квартиры Долиной недействительной и постановил вернуть квартиру певице, не возвращая при этом средств покупательнице Полине Лурье. Это решение было подтверждено Московским городским судом и Вторым кассационным судом общей юрисдикции. Разбирательство вызвало большой резонанс. Оно дошло до Верховного суда, который 16 декабря отменил решения нижестоящих инстанций, признав сделку по продаже квартиры действительной. 25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной.
На фото: Алексей Смирнов
В апреле 2025 года в Москве был задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он был обвинен по делу о мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений в регионе. В частности, возникли вопросы к качеству «зубов дракона» (больших бетонных пирамид, которые должны препятствовать прохождению техники противника), траншей и других объектов.
Позже Смирнов признался и в получении откатов со строек в Мангушском районе ДНР, который Курская область поддерживала в рамках восстановления инфраструктуры. По словам экс-губернатора, он признался в получении 30 млн руб. Помимо Смирнова, фигурантами дела стали его бывший заместитель Алексей Дедов, руководитель «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, бывший депутат Госдумы от Курской области Максим Васильев.
Также подозрения в хищениях при строительстве фортификаций возникли в Белгородской области. 4 октября по иску Генпрокуратуры Останкинский районный суд Москвы обратил в доход государства 925 млн руб. с нескольких чиновников, в том числе с вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, бывшего начальника областного управления капитального строительства Алексея Сошникова, бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова.
19 декабря Люблинский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего доцента кафедры философии МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко. Он был арестован в 2024 году из-за публикации на своей странице во «ВКонтакте» песен на украинском языке «Ми ростем» группы «Вопли Видоплясова», «Зродились ми великої години» и «Батько наш — Бандера, Україна — мати». Прокуратура посчитала, что эти композиции содержали призывы «к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц, выделенной по признаку национальности», и к «уничтожению русских как военного противника».
Нестеренко заявлял, что призывов не публиковал, песни ни в какие запретные списки не входят, а размещал их в соцсети он для самостоятельного прослушивания. По итогам процесса с ученого сняли обвинение в возбуждении ненависти или вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК), но оставили обвинение в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК).
На фото: Максим Егоров
Несколько уголовных дел в 2025 году было возбуждено в отношении высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. Среди фигурантов — бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров. 24 июля он был задержан за получение взяток в особо крупном размере — не менее 84 млн руб. По данным следствия, деньги он получал от Романа Стефанова, который был гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который в феврале 2023 года получил 22 года за организацию двух убийств и покушение на убийство, в начале декабря был признан виновным в создании преступного сообщества, похитившего 3 млрд руб. у коммерческих структур. По совокупности двух приговоров общий срок пребывания в колонии строгого режима увеличился до 25 лет.
Также среди тех, кто оказался под следствием в 2025-м:
- мэр Иваново Александр Шаботинский (подозревается в том, что создавал коммерческим компаниям «благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку выполненных работ»);
- вице-губернатор Ростовской области Виталий Кушнарев (получение взятки в особо крупном размере и незаконное хранение оружия);
- мэр Владимира Дмитрий Наумов (подозревается во взяточничестве в особо крупном размере).
В июле в КоАП была включена статья, предусматривающая штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Первый штраф был выписан 10 декабря 20-летнему жителю города Каменск-Уральский Сергею Глухих — из-за статей о «Русском добровольческом корпусе» (РДК) и батальоне «Азов» (оба признаны в России террористическими организациями и запрещены). Сам молодой человек рассказывал, что наткнулся на материалы, когда ехал на автобусе на работу и специально ничего не искал. Однако силовики утверждали: Глухих знал, что информация является запрещенной, а ранее уже «появлялся в поле зрения спецслужб».
В начале ноября судья псковского мирового судебного участка приговорила к 420 часам обязательных работ заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Шлосберга обвиняли в том, что на своей странице во «ВКонтакте» политик разместил пять видеозаписей, а статус иноагента при этом не указал. Защита Шлосберга настаивала, что ролики размещал не он, а сообщество «Гражданинъ TV» и их добавка на страницу в соцсети не может считаться распространением.
В отношении Шлосберга есть также дело о военных фейках (за репост публикации в телеграм-канале в феврале 2022 года). По нему в начале декабря его отправили в СИЗО сроком на два месяца. Это произошло накануне истечения срока домашнего ареста по делу о повторной дискредитации.
По этой же статье о фейках об армии уголовное дело заведено и на другого заместителя председателя «Яблока» Максима Круглова. Он был задержан в начале октября.
В декабре Выборгский районный суд Петербурга признал председателя партии Николая Рыбакова виновным в демонстрации экстремистской символики и атрибутики (ст.20.3 КоАП) из-за публикации фото Алексея Навального. В середине сентября депутата петербургского Законодательного собрания Михаила Амосова оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за публикацию фото Навального.
В ноябре Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и признал книгу экс-депутата петербургского парламента Бориса Вишневского (признан Минюстом иноагентом) «Хроники возрожденного Арканара» экстремистским материалом.
4 декабря Московский областной суд признал бывшего сотрудника Института общей физики РАН Артема Хорошилова виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений — от государственной измены и атаки на критическую инфраструктуру до подготовки диверсии и незаконного изготовления взрывчатых веществ. Судья Роман Измайлов, более полугода рассматривавший уголовное дело, назначил ученому 21 год колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме с ограничением свободы на два года и штрафом 700 тыс. руб.
Особенность приговора в том, что больше 20 лет по делам о государственной измене в отношении деятелей науки до Хорошилова никто не получал. Государственное обвинение просило посадить ученого на 25 лет, а высшее образование и ученую степень рассматривало как обстоятельства, лишь усугубляющие вину.
Хорошилов обвинялся в том, что переводил деньги в украинский фонд «Вернись живым» (признан в России нежелательной организацией и запрещен), фонд Сергея Притулы, Минцифрразвития Украины, содействовал DDos-атаке на серверы «Почты России», фотографировал участок железной дороги около оборонного предприятия в Подмосковье для выбора места установки взрывного устройства, а впоследствии «выразил готовность совершить диверсию».
Хорошилов признался, что действительно переводил деньги на Украину, где у него проживают родственники, а остальные обвинения в свой адрес опровергал.
В 2025 году российские суды вынесли сразу несколько заочных приговоров с реальными сроками за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Например, по этой статье УК в начале декабря был осужден на год и десять месяцев лишения свободы оппозиционер Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом). Сначала его дважды в течение года привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. А после этого, посчитало следствие, политик также распространял материалы в интернете без указания на то, «что они произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности». В октябре оппозиционера включили в реестр террористов и экстремистов.
Также по этой статье заочные сроки получили телеведущая Татьяна Лазарева, журналист и блогер Юрий Дудь, писатель Борис Акунин (признаны Минюстом иноагентами). Последнего летом также приговорили к 14 годам за публичное оправдание терроризма и содействие террористической деятельности. По совокупности двух сроков Акунин приговорен к 15 годам.
28 августа в аэропорту Домодедово задержали 31-летнюю актрису Аглаю Тарасову, которая прилетела из Израиля. В ее вещах обнаружили вейп с гашишным маслом. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что у Тарасовой нашли 0,38 грамма наркотического вещества. Актрису обвинили в контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК), за которую предусмотрено до семи лет лишения свободы.
Тарасова приехала к следователям по вызову, добровольно сдала российский и израильский паспорта. Суд в качестве меры пресечения избрал ей запрет определенных действий — актрисе нельзя было покидать свое жилище с 0:00 до 6:00 мск, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи.
На процессе артистка признала вину и назвала произошедшее «нелепой трагической случайностью». На заседании в ее поддержку выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а Сергей Безруков и Евгений Миронов, писатель Александр Цыпкин и режиссер Алексей Герман-младший дали положительные характеристики в рамках следствия. Прокурор запросил для Тарасовой три с половиной года условно с испытательным сроком на три года. Суд приговорил ее к трем годам условно и штрафу в размере 200 тыс. руб. Актриса не стала подавать апелляцию.
В конце ноября стало известно, что МВД объявило в уголовный розыск продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Его заподозрили в присвоении денежных средств композитора Сергея Кузнецова, которые предназначались ему в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение песен, утверждала адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы семьи солиста группы Юрия Шатунова. По ее словам, Разину заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), потерпевшей признана вдова Кузнецова.
Группа «Ласковый май» существовала с 1986 по 1992 год. Ее создал Кузнецов, а первую популярную песню «Белые розы» исполнил Шатунов. Распад коллектива произошел по инициативе Разина. По словам солиста, причиной стали внутренние разногласия, связанные с распределением доходов. Стороны прибегали к судебным разбирательствам из-за прав на песни. В 2022 году Шатунов и Кузнецов скончались. Сейчас следствие считает, что Разин длительное время получал выплаты как правообладатель песен из-за поддельного договора с Кузнецовым. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.
На фото: Аяз Шабутдинов
В 2025 году суды вынесли вердикты по двум резонансным делам российских инстаблогеров. 31 октября основателя бренд-проекта «Like Центр» и автора образовательных продуктов и бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 5 млн руб. по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Следователи установили, что блогер вместе с сообщниками продавал обучающие курсы для успешного старта в бизнесе, которые не давали гарантий и результатов. Их стоимость составляла от 60 тыс. до 12 млн руб. Клиентам отказывали в возврате средств, ссылаясь на условия публичной оферты. Обвинение сформулировало 113 эпизодов мошенничества, сумма ущерба превышала 57 млн руб. Суд частично удовлетворил 47 гражданских исков на 82,2 млн руб. Адвокат Шабутдинова утверждал, что тот возместил ущерб 73 потерпевшим. Блогер вину признал, но заявил, что искренне желал помочь людям.
3 марта автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы, штрафу в размере 1 млн руб. и четырехлетнему запрету на коммерческую деятельность. 13 октября наказание смягчили до четырех с половиной лет колонии и штрафа 950 тыс. руб. Защита настаивала на отсрочке его исполнения до достижения 14 лет младшей дочери блогера Авроры, которой сейчас пять.
Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК) на сумму 906 млн руб., легализации денежных средств в размере 706 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК). Следствие установило, что блогер при посредничестве мужа Алексея дробила бизнес — платила налоги по упрощенной схеме как ИП, что предполагает ежегодный доход не более 150 млн руб., а получала гораздо больше. Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией, в ходе судебных заседаний она признала вину. Уголовное дело в отношении ее супруга выделили в отдельное производство и, по словам его адвоката, приостановили. В 2024 году Блиновский подписал контракт с Минобороны и отправился на военную операцию на Украине.
На фото: Виктор Момотов
23 сентября Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал иск заместителя генпрокурора с требованием изъять 95 объектов недвижимости на 9 млрд руб., связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым, который занимал эту должность с 2016 года. Речь идет, в частности, о сети бизнес-отелей Marton. Момотов, как установило надзорное ведомство, имел неограниченное влияние на судебную практику и кадровую политику нижестоящих судов и вместе с краснодарским бизнесменом Андреем Марченко мог получить земельные участки от организаторов ОПГ «Покровские» за покровительство, легализовать их, возвести гостиницы, которые в дальнейшем использовались для оказания интимных услуг. В иске также содержались претензии к Момотову и Марченко об уклонении от уплаты налогов с бизнеса и получении порядка 100 млн руб. через суд из бюджета Краснодара. 30 сентября бизнесмена Марченко арестовали по делу о мошенничестве. Момотов назвал сведения о его имуществе «клеветой», а иск Генпрокуратуры — «ударом» по здоровью, который перечеркнул его жизнь. 8 октября он подал в отставку.
14 октября суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, и уже на следующий день приставы опечатали гостиницу сети Marton в Краснодаре.
Коррупционный скандал затронул и судей Кубани. В частности, статуса судьи в отставке лишили бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова (занимал эту должность с 1994 по 2019 год и, по данным Генпрокуратуры, способствовал назначению Момотова судьей Верховного суда в 2010 году). У него изъяли активы на сумму около 13 млрд руб., в том числе 25 земельных участков.
На фото: Константин Струков
11 июля Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры конфисковал в доход государства доли в золотодобывающей группе компаний «Южуралзолото» и другие активы Константина Струкова, входившего в сотню богатейших людей страны, и его окружения. Надзорное ведомство требовало обратить в доход государства активы, которые, по данным прокуратуры, были приобретены Струковым с использованием служебного положения (с 2000 года он являлся депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — заместителем его председателя от «Единой России»). Источник РБК сообщал, что, как установил надзорный орган, доходы от бизнеса Струков выводил в значительных объемах за границу, где «он и его родственники приобретают недвижимость, автомобили, яхты и иные предметы роскоши, а доходы организаций не идут на повышение зарплаты сотрудников и на поддержание безопасной работоспособности оборудования, что влечет наступление чрезвычайных ситуаций». Спустя несколько дней Струков был отстранен от должности президента управляющей компании ЮГК.
Интервью Константина Струкова РБК: «Я не имею доступа ни к чему»
Еще одно громкое дело об изъятии активов на Урале связано с именем бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. В середине сентября чиновник стал соответчиком по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС». У него арестовали счета. После этого Олега Чемезова сняли с должности вице-губернатора, а 29 сентября задержали. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Также суд отправил под домашний арест и супругу чиновника, Ирину Чемезову, обвиняемую в хищении бюджетных средств, выделенных на гранты департамента туризма. Также были арестованы уральский бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных.
На фото: Тимур Иванов
В 2025 году было вынесено несколько приговоров в отношении высокопоставленных чиновников Минобороны и генералов. 1 июля Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он был признан виновным в хищении при покупке паромов для Керченской переправы и выводе почти 4 млрд руб. из обанкротившегося банка «Интеркоммерц». Вместе с Ивановым по этому делу реальный срок (12,5 года) получил экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов.
В апреле к пяти годам заключения приговорили бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Его признали виновным в хищении изделий металлопроката, которые предназначались для строительства укреплений в Запорожской области. Попов несколько раз просил отправить его в зону военной операции, но каждый раз получал отказ.
В начале сентября 235-й гарнизонный военный суд признал бывшего начальника управления планирования связи Вооруженных сил России Александра Оглоблина виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначены девять лет колонии строгого режима по совокупности с предыдущим приговором и штраф в размере 12 млн руб. По данным следствия, Оглоблин получил деньги за покровительство от предприятия ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» в связи с заключением госконтрактов. По делу «Телты» в апреле семь лет также получил бывший начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
В августе пять лет колонии общего режима получил бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Ахмедов полностью признал вину.
На фото: Эльшан Ибрагимов
В июне в Екатеринбурге задержали представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования дел об убийствах 2001, 2010 и 2011 годов. Двое из них умерли во время задержания, а власти Азербайджана сообщили, что их пытали, а позже убили. СК, в свою очередь, утверждал, что причиной смерти одного из задержанных был сердечный приступ.
В ответ в Баку задержали сотрудников «Sputnik Азербайджан», а также группу российских айтишников, которых местные правоохранительные органы обвинили в контрабанде наркотиков и киберпреступлениях.
Ближе к осени задержания представителей диаспоры на Урале продолжились. В августе был арестован (по обвинению в покушении на убийство) глава азербайджанской общины на Урале Шахин Шыхлински, а в начале декабря — его преемник Видади Мустафаев. Также задержания проходили в Воронеже и на Кубани. Был лишен гражданства и депортирован из России глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов.
23 июля был арестован главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов. Его заподозрили в покупке у полицейских служебных данных, которые позже публиковали в канале. Следственный комитет утверждал, что подобные случаи происходили в нескольких российских регионах. Были арестованы начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев и старший оперуполномоченный УМВД России по Белгороду Александр Селиванов.
Также под стражу поместили продюсера телеграм-канала Татьяну Лукьянову. В середине сентября Трифонов признал вину в даче взятки. Он и Лукьянова были переведены под домашний арест.
23 апреля Петроградский районный суд Санкт-Петербурга спустя 34 года вынес обвинительный приговор по делу об убийстве в 1991 году певца и композитора Игоря Талькова. К 13 годам лишения свободы был приговорен его концертный директор Валерий Шляфман, который уже много лет живет в Израиле.
По данным следствия, Шляфман в ходе перепалки за кулисами концертного зала в Санкт-Петербурге вырвал револьвер у концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова. В него Шляфман и попытался выстрелить, но попал в Талькова. Певец скончался на месте.
На фото: Вадим Мошкович
27 апреля были арестованы основатель группы «Русагро» Вадим Мошкович и бывший гендиректор группы Максим Басов. В отношении них возбуждены дела по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что Мошкович и Басов обманули основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова при покупке доли в 85%, пообещав взамен инвестиции.
В мае в отношении Мошковича было возбуждено еще одно дело — о даче особо крупной взятки. По нему также проходит бывший заместитель губернатора Тамбовской области Сергей Иванов, который курировал сельское хозяйство. В качестве взятки, полагает следствие, использовался охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. Впрочем, на судебном заседании в декабре защита Мошковича заявила, что в деле нет данных о подаренном ружье.
В конце января в Москве был задержан бывший вице-президент Российского футбольного союза, гендиректор букмекерской компании «Фонбет» (этот пост он покинул в день задержания) Сергей Анохин. Следственный комитет сообщал, что он пытался через посредников передать взятку в размере 60 млн руб., чтобы блокировать процесс передачи следователям «результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы». По данным РБК, речь шла о работе Анохина в клубе «Химки», которым он руководил в 2020–2021 годах.
Попав под следствие, Анохин попросил дать ему заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону военной операции, но получил отказ.
На фото: Михаил Ходорковский
14 октября ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о насильственном захвате власти (ст. 278 УК), организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК) в отношении членов «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России и запррещен), созданного после начала военной операции на Украине.
Среди фигурантов — бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, экс-премьер Михаил Касьянов, галерист Марат Гельман, политик Владимир Кара-Мурза, бывший первый зампред Центробанка Сергей Алексашенко, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, политолог Екатерина Шульман, актер Артур Смольянинов (все внесены Минюстом России в реестр иноагентов) и «иные неустановленные лица». Большинство из них объявлены в России в розыск.
В ФСБ отметили, что уставной документ «Антивоенного комитета» от 30 апреля 2023 года содержит тезис «о необходимости ликвидации действующей власти России», а в качестве ее альтернативы позиционируется платформа для диалога с российскими демократическими силами в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Ходорковский был одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета», ему также вменили ч. 2 ст. 205.2 УК (призывы к террористической деятельности).
На фото (слева направо): Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев
В начале 2025 года суд вынес приговор трем бывшим адвокатам Алексея Навального — Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву — по делу об участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, экстремистской и нежелательной организацией, деятельность которой запрещена). Они получили три с половиной года, пять и пять с половиной лет лишения свободы. Гособвинитель просила ужесточить наказание, однако коллегия судей отказала. Сергунина, Липцера и Кобзева задержали в октябре 2023 года. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
В материалах дела утверждалось, что адвокаты использовали визиты в колонию к Навальному для передачи его указаний сторонникам ФБК. В основе обвинения были записи прослушек и видеоматериалы этих встреч, получение которых санкционировал Владимирский областной суд. Вину признал только Сергунин.
21 октября Лефортовский суд Москвы арестовал главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. Ему предъявили обвинение в хищении около 4 млрд руб. при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске (аквапарк находился под конкурсным управлением АСВ, поскольку был передан в качестве залога банку «Межтопэнергобанк» обанкротившейся строительной компанией). Как сообщал источник РБК, показания на Мельникова дала его бывший заместитель Ольга Долголева, которая была задержана весной.
Обвиняемыми по делу также проходят еще один заместитель Мельникова Александр Попелюх, руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью) Евгений Богорад, его племянник, индивидуальный предприниматель Максим Устинов, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин и бухгалтер этой компании Ирина Сокотун, а также глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.
На фото: Никита Ефремов
Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, экстремистской и нежелательной организацией, деятельность которой запрещена в России) прекратил существование в качестве юридического лица 31 августа 2021 года. Однако суды до сих пор выносят приговоры по ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности) за донаты ФБК.
В частности, трехлетний условный срок получил блогер и основатель магазина кроссовок Nikita Efremov Никита Ефремов за семь транзакций в адрес ФБК с августа 2021 года по февраль 2022 года. Члена-корреспондента РАН и разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова оштрафовали на 150 тыс. руб. за перевод около 7 тыс. руб. Основателю сервиса доставки iGoods Григорию Кунису назначили штраф 350 тыс. руб. за донаты ФБК на общую сумму 3,5 тыс. руб. Столько же пожертвовал волонтер проекта «Немцов мост» Виктор Леваков, он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Отца экс-главы ФБК Леонида Волкова (включен Минюстом в реестр иноагентов) ученого Михаила Волкова оштрафовали на 300 тыс. руб. за перевод 2 тыс. руб.
15 мая СК сообщил о возбуждении первого уголовного дела об организации, вовлечении или участии в деятельности экстремистской организации (ч. 3 ст. 282.2 УК) в отношении книгоиздателей — руководителя редакций Individuum и Popcorn Books (входят в холдинг «Эксмо») Дмитрия Протопопова, директора по продажам ООО «Индивидуум принт» (юрлицо Individuum) Павла Иванова и менеджера склада Артема Вахляева. По версии следствия, фигуранты «из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ» (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено). Источник РБК, знакомый с ходом расследования, уточнял, что речь идет о книгах Катерины Сильвановой и Елены Малисовой (обе внесены Минюстом в реестр иноагентов) «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит «Ласточка», которые были в продаже интернет-магазина «Киоск» (сейчас закрыт), принадлежавшего ООО «Индивидуум принт».
Обыски прошли в московском офисе «Эксмо», а также у сотрудников Individuum и Popcorn Books. Протопопова, Иванова и Вахляева отправили под домашний арест, им грозит до 12 лет лишения свободы.
На фото: Анатолий Вороновский
В 2025 году уголовные дела заводили и на депутатов Госдумы. Так, 31 октября генпрокурор Александр Гуцан попросил лишить депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского («Единая Россия»), который в нижней палате был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В отношении него было возбуждено дело о взятке (ч. 4 ст. 290 УК). Речь идет о получении 25 млн руб. от строительно-дорожной компании из Дагомыса, уточнял первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. 2 декабря Вороновского лишили мандата, а 3 декабря отправили в СИЗО. Он не признал вину.
24 сентября уголовное дело завели в отношении к тому моменту уже бывшего депутата Госдумы от ЛДПР (2007–2025 годы) Юрия Напсо. Его заподозрили в изнасиловании своей 19-летней помощницы 22 марта 2023 года (ч. 1 ст. 131 УК) и объявили в федеральный розыск. Правоохранительные органы полагают, что после преступления Напсо покинул Россию. Около двух лет он находится в ОАЭ. Народный избранник выступал за пожизненное заключение и смертную казнь за изнасилования, в апреле 2025-го его лишили мандата из-за отсутствия на пленарных заседаниях. Сам он утверждал, что находится на длительном лечении за границей и не может вернуться в Россию по состоянию здоровья. В ноябре у Напсо и его родственников изъяли имущество на 1,4 млрд руб. по иску Генпрокуратуры о коррупции.
Бывший депутат Госдумы (2016–2021 годы) и экс-заместитель председателя Совета министров Крыма (2014–2016 годы) Руслан Бальбек («Единая Россия») стал фигурантом дела о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК). 22 сентября его задержали в Кабардино-Балкарии и отправили под стражу. Бальбек утверждал, что с 2021 года на него и семью «оказывается давление со стороны региональной власти». Причиной политик называл свои жалобы на «незаконные изменения вида разрешенного использования земли в интересах застройщиков, отчуждение муниципальной земли по фиктивным документам, застройку территорий памятников культурного наследия и исключение их из реестра», а также коррупцию в минздраве Крыма. По словам экс-депутата, подобные обращения просил прекратить глава республики Сергей Аксенов.
На фото: Денис Штенгелов
1 октября Тверской суд признал «экстремистским объединением» бизнесмена Дениса Штенгелова (был основателем и контролирующим акционером пищевого холдинга KDV Group, которому принадлежат бренды «Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve, «Три корочки», «Балтимор», «Чипсоны») и его отца Николая. Помимо этого, суд обратил в доход государства принадлежавшие им, а также супруге бизнесмена Марии Каржиловой акции KDV Group.
В иске надзорного ведомства говорилось, что, получая доход в России, бизнесмены вывели за рубеж более 21 млрд руб., а «средства направлялись на поддержание экономик США и Австралии, которые поставляли оружие украинской стороне, чем наносили вред Российской Федерации». По данным Генпрокуратуры, Штенгелов-старший с 2014 года оказывал финансовую помощь украинской стороне, а также образовал собственное военизированное подразделение, которое затем влилось в «Азов», «Айдар», «Днепр-1» (все три признаны в России террористическими и запрещены). А его сын, по даннным Генпрокуратуры, снабжал украинские вооруженные формирования продовольствием и другими товарами. Защита Дениса Штенгелова, который живет в Дубае, утверждает, что финансирования ВСУ он не осуществлял, находится под украинскими санкциями, а в случае приезда на Украину подлежит незамедлительному аресту.
На фото: Диана Логинова
Осенью в соцсетях распространились видеозаписи, на которых 18-летняя студентка музыкального училища им. Римского-Корсакова Диана Логинова (псевдоним — Наоко) в составе группы «Стоптайм» исполняет песню «Кооператив «Лебединое озеро» рэпера Noize MC (включен Минюстом в список иноагентов) вместе с прохожими в центре Санкт-Петербурга. Трек ранее был признан запрещенной в России информацией из-за нецензурной лексики, «формирования негативного отношения к представителям органов государственной власти и вооруженных сил», а также рисков нанесения вреда «моральному и нравственному развитию детей».
15 октября Наоко задержали, а на следующий день отправили под арест на 13 суток по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). Как уточнили в суде, певица «организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек», без согласования с городской администрацией, в результате чего «было нарушено движение пешеходов, а также доступ граждан к объектам транспортной инфраструктуры» и поступили обращения в полицию. Гитарист и барабанщик «Стоптайма» Александр Орлов и Владислав Леонтьев были арестованы на 13 и 12 суток.
На Логинову поступило три протокола о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Первый был связан с исполнением песни «Ты солдат» Монеточки (признана Минюстом иноагентом), по нему певицу оштрафовали на 30 тыс. руб. Второй — из-за композиции «Светлая полоса» Noize MC, его вернули полиции из-за «неполного описания» административного правонарушения и отсутствия адреса свидетеля. Третий — за «Кооператив «Лебединое озеро», суд не стал рассматривать этот протокол из-за ошибок.
29 октября Логинову и Орлова второй раз задержали по ст. 20.2.2 КоАП. На следующий день их отправили под стражу на 13 суток. По истечении этого срока музыкантов доставили в полицию, вновь вменили нарушение ст. 20.2.2 КоАП и арестовали еще на 13 суток.
Из-под стражи Логинову и Орлова отпустили только 23 ноября. В тот же день они покинули Россию.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах