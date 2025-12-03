Сергея Фургала приговорили к 23 годам строгого режима

По второму уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 23 годам. Его с другими людьми обвинили в создании преступного сообщества, похитившего 3 млрд руб. у коммерческих структур

Сергей Фургал (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Тройка судей Бабушкинского районного суда Москвы признала бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в создании преступного сообщества, похитившего свыше 2 млрд руб. у МСП-банка и $8,73 млн у британской топливной компании Global Metcorp Ltd. По этому уголовному делу, второму для бывшего губернатора, коллегия назначила ему 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

С учетом приговора Люберецкого городского суда, в феврале 2023 года назначившего Фургалу 22 года строгого режима за организацию двух убийств и покушение на убийство, окончательное наказание было определено по совокупности — 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«Окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима, по совокупности с приговором Люберецкого городского суда Московской области — 25 лет», — огласила решение судебная коллегия. Также суд назначил ему в качестве дополнительного наказания ограничение свободы сроком на 1,5 года и запретил занимать должности в органах госвласти сроком на 2,5 года. В связи с истечением сроков давности по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК), по которой Сергею Фургалу было назначено 240 часов обязательных работ, судебная коллегия постановила освободить бывшего губернатора от назначенного наказания по этому эпизоду.

Юрист группы «Торэкс» Николай Шухов получил 20 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы. Аналогичный срок — 20 лет лишения свободы с полуторагодичным ограничением — назначен финансовому консультанту Юрию Золочевскому, которого, как и Фургала, суд освободил от наказания по ст. 289 УК в связи с истечением сроков давности. Главный бухгалтер Галина Алейникова приговорена к 20 годам общего режима и году ограничения свободы, заместитель директора по безопасности «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов — к 20 годам строгого режима и году ограничения свободы. Финансовый директор Владислав Кармашков получил 15 лет общего режима и шесть месяцев ограничения свободы, директор «Строителя» Геннадий Савочкин — 15 лет строгого режима и год ограничения свободы. Светлана Осипенко приговорена к 10 годам общего режима и шести месяцам ограничения свободы, директор «Дальневосточного монолита» Евгений Аверьянов — к 13 годам строгого режима и году ограничения свободы.

Единственным фигурантом, избежавшим реального срока, стал бывший председатель МСП-банка Дмитрий Голованов: по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) ему назначено четыре года условно, а меру пресечения суд изменил с домашнего ареста на подписку о невыезде до вступления приговора в законную сил.

Второе уголовное дело в отношении бывшего губернатора касается экономических преступлений, которые, по версии обвинения, были совершены в период его депутатства в Госдуме и последующей работы во главе Хабаровского края. Следственный комитет установил, что Сергей Фургал, сохраняя влияние на предприятия группы «Торэкс», входившие в число резидентов территории опережающего развития «Хабаровск», фактически руководил выводом активов, принадлежащих МСП-банку, металлургическому заводу «Амурсталь» и иностранной компании Global Metcorp Ltd., специализирующейся на торговле сырьевыми материалами.

В зависимости от роли каждому из фигурантов дела были предъявлены обвинения по ст. 159, 159.1, 174.1, 201, 210 и 289 УК (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, злоупотребление полномочиями, организация преступного сообщества и участие в нем, а также незаконная предпринимательская деятельность).

По версии обвинения, ключевые эпизоды были совершены после того, как Сергей Фургал убедил председателя правления МСП-банка Дмитрия Голованова открыть фактически неограниченную кредитную линию для структур, близких к группе «Торэкс». В 2018–2020 годах компании «Дальневосточный монолит» и «Строитель», занимавшиеся закупкой и переработкой металлолома и, как утверждает обвинение, аффилированные с бывшим губернатором, получили в МСП-банке около 2 млрд руб., которые впоследствии были похищены. В тот же период, установило следствие, фигуранты дела ввели в заблуждение британскую компанию Global Metcorp Ltd., пообещав ей поставку металлопроката с «Амурстали» и похитив перевод в $8,73 млн, полученный в качестве предоплаты.

Попытка присвоить имущество завода «Амурсталь» на сумму свыше 1,2 млрд руб., как настаивало обвинение, не была доведена до конца, поскольку летом 2020 года Сергей Фургал был задержан и арестован по делу о заказных убийствах. Общий ущерб от действий предполагаемого организованного преступного сообщества следствие оценило не менее чем в 3,8 млрд руб.

Вместе с бывшим губернатором на скамье подсудимых оказались юрист группы компаний «Торэкс» Николай Шухов, независимый консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, заместитель директора по безопасности «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов, директор компании «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов, главный бухгалтер группы Галина Алейникова, финансовый директор Владислав Кармашков и директор компании «Строитель» Геннадий Савочкин.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2021 года, когда Сергей Фургал уже более полутора лет находился в СИЗО «Лефортово». Ходатайство защиты бывшего губернатора о переносе рассмотрения дела в Хабаровск Верховный суд отклонил по требованию Генеральной прокуратуры, утверждавшей, что Фургал сохраняет политическое влияние в регионе и способен воздействовать на местные правоохранительные органы и потенциальных свидетелей.

На прениях сторон, начавшихся 15 октября, государственный обвинитель Михаил Резниченко требовал назначить Сергею Фургалу 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, а остальным фигурантам дела запросил различные сроки от 4 до 22 лет. С учетом уже вынесенного в феврале 2023 года приговора в 22 года колонии окончательное наказание бывшему губернатору Хабаровского края прокурор предлагал определить по совокупности сроков — 25 лет лишения свободы.

Сергей Фургал вину отрицал и заявлял, что оба уголовных дела носят политический характер. После его задержания в 2020 году Хабаровске начались массовые, продолжавшиеся несколько месяцев протесты, а в поддержку бывшего губернатора возникло движение «Я/Мы Сергей Фургал». Весной 2024 года оно было признано экстремистским и запрещено по решению суда.

На губернаторских выборах 2018 года Сергей Фургал, выдвигавшийся от ЛДПР, одержал победу над действующим главой региона Вячеславом Шпортом, который возглавлял Хабаровский край почти десятилетие.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд пришел к выводу, что бывший губернатор причастен к убийствам бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, совершенным в 2004 и 2005 годах, покушению на предпринимателя Александра Смольского, а также к незаконному обороту оружия. По совокупности преступлений, с частичным сложением назначенных наказаний, Сергея Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение устояло в апелляционной и впоследствии в кассационной инстанции.