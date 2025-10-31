Обвинение запрашивало для Шабутдинова восемь лет колонии. Он признал вину в мошенничестве и заявил, что выплатил компенсации потерпевшим

Аяз Шабутдинов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Пресненский районный суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 5 млн руб., сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Обвинение запрашивало для него восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд также частично удовлетворил 47 гражданских исков на общую сумму 82,2 млн руб.

27 октября Шабутдинов выступил с последним словом. Он рассказал, что выплатил компенсацию всем потерпевшим, которые были готовы принять ее. Блогер также сказал суду, что его образовательный центр имел лицензию, был резидентом Сколково, а Министерство экономического развития рекомендовало его программы для обучения предпринимателей.

Шабутдинов отметил, что быстрый рост бизнеса привел его к «потере сомнений», что привело к ошибкам и в конечном счете, к преступлению. Он посчитал, что это произошло из-за «отсутствия ценностей». По его словам, раньше он жил в мире, где деньги стояли на первом месте. Обвиняемый рассказал, что за два года в СИЗО осознал себя гражданином и научился мыслить, понял, что деньги нужны не «чтобы жить напоказ, а чтобы помогать людям».

Сотрудники УФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали Шабутдинова в ноябре 2023 года. Ему были предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По итогам расследования уголовное обвинение сформулировало 113 эпизодов мошенничества. Следствие считает, что подсудимый и соучастники создавали у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса и продавали программы, которые не давали гарантий и результатов. Стоимость курсов варьировалась от 60 тыс. до 12 млн. рублей. Клиенты не могли прекратить обучение и вернуть средства. Организаторы ссылались на условия публичной оферты, исключавшие возврат средств. Общая сумма заявленного ущерба — более 57 млн рублей.

Шабутдинов признал вину, однако утверждал, что не имел злого умысла и искренне желал помочь людям. По словам адвоката блогера, он возместил ущерб 73 потерпевшим.