Суд приговорил ученого Хорошилова к 21 году колонии по делу о госизмене

К 21 году строгого режима приговорили кандидата физико-математических наук Артема Хорошилова. Его задержали в декабре 2023 года по обвинению в атаке на критическую инфраструктуру, и после ареста обвинили в госизмене

Артем Хорошилов (Фото: Денис Пантелеев / РБК)

Московский областной суд признал бывшего сотрудника Института общей физики РАН Артема Хорошилова виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений — от государственной измены и атаки на критическую инфраструктуру до подготовки диверсии и незаконного изготовления взрывчатых веществ. Судья Роман Измайлов, более полугода рассматривавший уголовное дело, назначил ученому 21 год колонии строго режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме с ограничением свободы на 2 года и со штрафом в 700 тыс. руб. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

21 год колонии строгого режима — самое жесткое наказание, назначенное российскому ученому. До сих пор верхняя планка по делам о государственной измене в отношении деятелей науки ограничивалась 15 годами. Такой срок в сентябре 2024 года получил директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк.

Адвокат Светлана Сидоркина сообщила РБК, что защита ученого намерена обжаловать решение суда в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

В ходе прений сторон, состоявшихся в подмосковном суде 19 ноября, государственный обвинитель Мадина Долгиева запросила для кандидата физико-математических наук 25 лет заключения — максимальный срок, которого добивались для российского ученого в подобной категории дел. Первые пять лет, по требованию прокуратуры, подсудимый должен был провести в тюрьме, а оставшиеся двадцать — в колонии строгого режима. Высокий интеллект ученого гособвинитель представила как обстоятельство, которое «усугубляет его вину».

«Подсудимый Хорошилов имеет высшее образование, ученую степень, положительные характеристики. Однако именно эти обстоятельства усугубляют его вину. Он, обладая высоким интеллектуальным потенциалом, сознательно и целенаправленно направил свои знания и навыки на продажу безопасности собственной страны, действуя не по незнанию, а исходя из глубоких и устойчивых антигосударственных убеждений», — отмечала в прениях Мадина Долгиева.

По версии обвинения, первые действия, квалифицированные как государственная измена (ст. 275 УК), Артем Хорошилов совершил в январе-феврале 2022 года, в том числе до начала военной операции на Украине. Тогда ученый пять раз перевел почти 35 тыс. руб. в украинский фонд «Вернись живым» (признан в России нежелательной организацией и запрещен) со счетов в Сбербанке и ВТБ, после чего перешел на криптовалютные операции. К декабрю 2022 года, полагает следствие, физик конвертировал в биткоины свыше 654 тыс. руб. и направил их в несколько украинских структур — Минцифрразвития Украины, фонд Сергея Притулы и тот же «Вернись живым».

Отдельный эпизод обвинения касается взлома критически важных компьютерных систем (ч. 4 ст. 274.1 УК). Обвинение считает, что в мае 2022 года физик присоединился к телеграм-каналу IT Army of Ukraine, где получил инструкции по проведению DDoS-атаки на серверы «Почты России». В августе того же года атака была реализована с 500 устройств, включая домашний компьютер Хорошилова. На нем следствие обнаружило хакерскую программу.

Последний эпизод связан с подготовкой диверсии (ст. 281 УК). По данным обвинения, в мае 2022 года Хорошилов сфотографировал участок железной дороги около оборонного предприятия в Ногинске для выбора места установки взрывного устройства. В августе он «выразил готовность совершить диверсию» и приобрел необходимые компоненты — селитру, ацетон, жидкость для розжига и фольгу. Следствие утверждает, что потенциальная диверсия была предотвращена 25 января 2023 года. Гособвинитель Мадина Долгиева сочла отягчающим обстоятельством, что физик не сообщил спецслужбам о готовящемся подрыве. Ему также вменили незаконное изготовление взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК). Набор обнаруженных при обыске веществ, по версии следствия, свидетельствовал о практической подготовке к созданию бомбы. Обвиняемый был арестован в конце 2023 года.

Физик полностью признал вину в переводе почти 700 тыс. руб. украинским фондам. Во время прений Хорошилов сказал, что в Киевской области проживают его родственники, и с начала военной операции на Украине он «стал сильно переживать за их жизнь и здоровье». По его словам, «находясь в сильном шоковом состоянии из-за эмоциональных переживаний», он решил перечислить деньги в украинские фонды, однако в тяжелом состоянии не мог найти те, что занимаются исключительно гуманитарной помощью, и сделал перевод в несколько организаций. Он также отметил, что добровольно сообщил следствию пароль для доступа к хэшам транзакций криптовалюты и прокомментировал все криптопереводы. По этому эпизоду защита ученого просила назначить ему условный срок.

Обвинения в хакерской атаке ученый отрицал. Он подтвердил, что скачивал программу для DDoS-атак, но, по его словам, делал это лишь для проверки ее работоспособности. В дни, указанные следствием, программа, уверял он, не была активна. Ученый добивался переквалификации на статью об использовании вредоносной компьютерной программы (273 УК), которая предполагает значительно более мягкие санкции. По поводу фотографий железной дороги Хорошилов утверждал, что снимал неизвестное ему устройство, чтобы позже выяснить его назначение.

«Во время прогулки по улице 1 мая 2022 года я сфотографировал расположенное возле участка этой железной дороги неизвестное мне устройство, чтобы в дальнейшем выяснить в интернете его назначение. — рассказывал физик, — Более я к этим фотографиям не возвращался, попросту забыл о них и не удалял их, так как они затерялись в большом объеме данных на компьютере. Мне ничего не было известно о том, что этот участок железной дороги иногда использует воинская часть, которая расположена в 20 километрах от моего дома».

Артема Хорошилова задержали в декабре 2023 года. Изначально ему предъявили обвинение в атаке на критическую инфраструктуру, однако после вменили еще ряд особо тяжких преступлений, в том числе государственную измену. После окончания МФТИ и защиты кандидатской диссертации Хорошилов работал в Институте общей физики РАН в отделе низких температур и криогенной техники, а также подрабатывал репетитором.