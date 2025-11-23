 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Солистка «Стоптайм» покинула России после освобождения из-под ареста

Солистка уличной группы «Стоптайм» Диана Логинова (известна под псевдонимом Наоко) покинула Россию, сообщили «Фонтанке» источники в окружении певицы. Эту информацию подтвердил РБК источник в окружении Логиновой.

Ранее сегодня Наоко и гитариста «Стоптайм» Александра Орлова освободили из-под административного ареста. Музыкантов группы задержали 15 октября и арестовали на 13 суток из-за исполнения песен признанных иностранными агентами Noize MC (Иван Алексеев) и Монеточки (Елизавета Гырдымова). Барабанщику дали 12 суток.

После музыкантам трижды назначали административные аресты.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова, Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Плугина Ирина
