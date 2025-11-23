Солистка «Стоптайм» покинула России после освобождения из-под ареста
Солистка уличной группы «Стоптайм» Диана Логинова (известна под псевдонимом Наоко) покинула Россию, сообщили «Фонтанке» источники в окружении певицы. Эту информацию подтвердил РБК источник в окружении Логиновой.
Ранее сегодня Наоко и гитариста «Стоптайм» Александра Орлова освободили из-под административного ареста. Музыкантов группы задержали 15 октября и арестовали на 13 суток из-за исполнения песен признанных иностранными агентами Noize MC (Иван Алексеев) и Монеточки (Елизавета Гырдымова). Барабанщику дали 12 суток.
После музыкантам трижды назначали административные аресты.
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин