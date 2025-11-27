ВККС забрала у «отца кубанского правосудия» статус судьи в отставке

Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение забрать у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Чернова статус судьи в отставке. Это решение открывает возможность возбуждения уголовных дел против него

Александр Чернов (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

В четверг, 27 ноября, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрела вопрос о лишении бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова статуса судьи в отставке. Решение коллегии лишает Чернова этого статуса и снимает с него правовую неприкосновенность, что открывает возможность возбуждения против бывшего судьи уголовных дел. Кроме того, Чернов теряет пожизненное финансовое содержание и другие государственные льготы, предназначенные судьям в отставке.

Сам Чернов не присутствовал на заседании. По информации источника РБК, он находился на Кипре, уведомление о заседании было передано через его представителя. Представитель Чернова заявил, что бывший судья не присутствует на заседании по состоянию здоровья в связи с прохождением длительной реабилитации после «онкологического заболевания».

Ранее, в августе 2025 года, по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации Красногорский городской суд Московской области удовлетворил требования о конфискации имущества Чернова и связанных с ним лиц на сумму более 13 млрд руб. В доход государства были обращены 87 объектов недвижимости. Среди изъятого оказалось сельскохозяйственное предприятие СХП «Дмитриевское» с более чем 100 земельными участками общей площадью около 5 тыс. га, 25 дополнительных земельных участков, 19 коммерческих зданий, 18 офисных помещений, 12 квартир, 13 машино‑мест, доля в уставном капитале ресторана «Бар Рубин». Были также арестованы денежные средства на счетах Чернова и связанных с ним лиц на сумму около 1,2 млрд руб. Кроме того, суд взыскал около 3,1 млрд руб. от реализации ранее принадлежавших ему активов.

Имущество и активы Чернова, по версии прокуратуры, приобретались на нелегальные доходы, их происхождение не подтверждалось документально. Многие объекты оформлялись через доверенных лиц, родственников и номинальных владельцев, что позволяло обходить ограничения, действующие для судей. Суд установил, что официально задекларированных доходов Чернова и связанных лиц было недостаточно для приобретения такого дорогостоящего имущества. По версии следствия, Чернов использовал свое положение и судейские полномочия для капитализации собственных активов.

Имя Чернова также фигурировало в материалах дела об изъятии в доход государства активов бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. По данным Генеральной прокуратуры, именно Чернов продвигал Момотова на должность судьи Верховного суда, несмотря на отсутствие у него практики и опыта работы в судебной системе. Свидетели, выступавшие на заседании по обращению в доход государства имущества Момотова, указывали на то, что Чернов поддерживал бывшего судью и обеспечивал его карьерное продвижение.

Во время судебного процесса по иску Генеральной прокуратуры к Момотову и его бизнес-компаньонам, тайный свидетель заявил суду, что Чернов и Момотов вместе «решали вопросы в судах» и встречались несколько раз в год. По данным следствия, судья был связан с покровской ОПГ и Эдуардом Кагосяном, известным по прозвищу Карась, погибшим в 2010 году. Кагосян был также известен как член ближайшего окружения вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, сообщала «Российская газета». По данным издания, он был так называемым смотрящим в Сочи за ресторанами, которые принадлежали Усояну (убит в Москве в 2013 году).



Чернов был назначен председателем Краснодарского краевого суда в 1994 году и занимал эту должность до 2019-го. В регионе его называли «отцом кубанского правосудия». В 2017 году разгорелся скандал, когда его подчиненная и родственница Елена Хахалева (внучка Чернова состояла в браке с сыном Хахалевой) сыграла шикарную свадьбу дочери за $3,6 млн. Эта история спровоцировала проверки, в результате которых стало известно, что Хахалева прогуляла 127 рабочих дней с 2016 по 2019 год. После ухода с поста председателя Чернов сохранил статус судьи в отставке, что давало ему правовую неприкосновенность и пожизненное содержание.