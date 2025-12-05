Льва Шлосберга отправили в СИЗО по делу о военных фейках

Накануне истечения предельного срока домашнего ареста Льва Шлосберга обвинили в распространении военных фейков и отправили в СИЗО. Обвинение касается репоста в телеграм-канале, сделанного в 2022 году. Политику грозит до 10 лет

Лев Шлосберг (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Судья Псковского городского суда Надежда Прокофьева по просьбе следствия отправила в СИЗО на 1 месяц и 29 суток, до 2 февраля, заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (включен Минюстом в реестр иноагентов), сообщил РБК защитник политика Виталий Исаков. Политика обвинили в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК) накануне истечения срока домашнего ареста по делу о повторной дискредитации (ч. 1 ст. 280.3 УК). Об этом РБК сообщил его защитник Виталий Исаков.

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу проходило в закрытом от журналистов и слушателей режиме. Судья приняла соответствующее решение по просьбе следователя, который в начале заседания сослался на необходимость защиты тайны следствия, персональных данных оперуполномоченных и тайны переписки, содержащейся в материалах дела.

Уголовное дело о распространении военных фейков — уже третье в отношении Льва Шлосберга. Как сообщила пресс-служба псковского отделения «Яблока», следователь УМВД России по Псковской области Дмитрий Васильев возбудил его 3 декабря из-за репоста публикации в телеграм-канале политика, сделанного в феврале 2022 года. На следующий день Льву Шлосбергу предъявили обвинения по части 2 статьи 207.3 УК, которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. О какой конкретно публикации идет речь в материалах уголовного дела, однопартийцы Шлосберга не уточнили. Вину в распространении военных фейков политик не признал.

В пресс-релизе партии сказано, что 8 декабря истекал предельный срок домашнего ареста по делу о дискредитации российской армии — он составляет 6 месяцев. Его продление, отметили в псковском «Яблоке», не предусмотрено действующим законодательством.

Уголовное преследование заместителя председателя «Яблока» началось в октябре 2024 года, когда против него возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). По версии обвинения, с 12 мая по 31 июля 2024 года Лев Шлосберг разместил на своей странице во «ВКонтакте» пять видеозаписей без указания статуса иностранного агента. Тем самым, сочло следствие, политик «уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах», нарушив установленный порядок деятельности.

В ноябре судья Елена Смирнова признала Шлосберга виновным и назначила ему 420 часов обязательных работ — на 20 часов меньше, чем запрашивала в прениях прокурор Анна Горячева. Защита политика заявила, что обнаружила в итоговом решении 99 нарушений уголовного и уголовное-процессуального законодательства, в связи с чем обжаловала его. Дата рассмотрения апелляционной жалобы на момент публикации не назначена.

Еще одно уголовное дело в отношении Шлосберга касается повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Обвинение по нему политику предъявили в июне, после чего его отправили под домашний арест. Оно связано с дебатами Шлосберга и бывшего научного руководителя Института научной информации по общественным наукам РАН Юрия Пивоварова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Вину в дискредитации политик не признает и намерен добиваться оправдательного приговора. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.