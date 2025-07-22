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Главреда Baza Глеба Трифонова задержали по подозрению в даче взятки

СК: главреда Baza Глеба Трифонова задержали по подозрению в даче взятки
Вместе с Трифоновым задержан и его коллега — их подозревают в даче взятки. Ранее в офисе Baza прошли обыски. Они связаны с делом о превышении полномочий сотрудниками полиции из-за передачи информации
Глеб Трифонов
Глеб Трифонов (Фото: gtrifonov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Москве задержали главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова и его коллегу — их подозревают в даче взятки (ст. 291 УК), сообщил СК. Они доставлены на допрос.

Ранее столичный главк СК завел уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК). В Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области также были задержаны трое полицейских, их доставят в Москву для проведения следственных действий.

«Кроме того, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования», — говорится в сообщении.

Baza позднее сообщила, что Трифонов, с которым не было связи 10 часов, оказался в микроавтобусе во дворе здания Следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы. «После предыдущего поста с обращением адвоката с просьбой дать ответ, где же находится уже более 10 часов Глеб, главреда «Базы» и его невесту вывели из тонированного автобуса и завели в здание», — говорится в сообщении телеграм-канала.

О задержании нескольких полицейских ранее сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Их подозревают в передаче сведений третьим лицам.

Двоих сотрудников Baza отпустили из СК без предъявления обвинений
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

22 июля в офисе Baza прошли обыски. Они связаны с делом о превышении полномочий сотрудниками полиции из-за передачи информации.

Гендиректор телеграм-канала Анатолий Сулейманов сообщал РБК, что по меньшей мере пятерых сотрудников редакции, в том числе Трифонова, забрали на допрос, это подтверждал и адвокат главреда Алексей Михальчук. Позднее защитник уточнил РБК, что двоих из них отпустили без предъявления обвинений.

Сулейманов отверг претензии, что Baza покупала «сливы» у силовиков. По его словам, канал регулярно общается с ними, но «так же, как и все журналисты».

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