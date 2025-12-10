Экс-преподавателю Бауманки запросили 4 года колонии за украинские песни

Прокурор попросила приговорить бывшего преподавателя МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко к четырем годам колонии за публикацию во «ВКонтакте» украинских песен. Выводы обвинения опираются на показания студентов

Александр Нестеренко (Фото: nesterenko_mgtu / VK)

В ходе прений сторон в Люблинском районном суде Москвы прокурор попросила признать бывшего преподавателя МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко виновным в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за публикации клипа и двух украинских песен на странице во «ВКонтакте».

При этом она отметила отсутствие в его действиях состава преступления по статье о возбуждении ненависти или вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Прокурор сказала, что считает квалификацию по этой статье «излишней», и запросила для кандидата философских наук четыре года колонии общего режима, передает корреспондент РБК из зала суда.

Прокурор заявила, что, несмотря на отказ подсудимого признать вину, «совокупность доказательств подтверждает его причастность к инкриминируемому деянию». По ее словам, выводы обвинения опираются на показания студентов вуза, подтвердивших наличие на странице Нестеренко «экстремистских» аудиозаписей, рапорт оперативного сотрудника Центра «Э» и заключения как первичных, так и повторных экспертиз.

По версии обвинения, Нестеренко призывал «к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц, выделенной по признаку национальности» и к «уничтожению русских как военного противника», опубликовав на личной странице во «ВКонтакте» несколько песен на украинском языке. Речь, в частности, идет про клип «Ми ростем» группы «Вопли Видоплясова» и нескольких песен «Зродились ми великої години» и «Батько наш — Бандера, Україна — мати».

Бывший доцент кафедры философии МГТУ им. Баумана категорически отрицал обвинения. В ходе судебного процесса вину по каждому пункту он не признал. По словам Нестеренко, на его странице не было «никакого призыва к насилию и никакого экстремизма». Он настаивал, что информация, размещенная в его соцсетях, была «опубликована другими людьми, никем не запрещена» и «не входит ни в какие списки, никто не блокирует эту информацию». Украинские песни, отмечал преподаватель, он загрузил для самостоятельного прослушивания — «в рамках своих научных и эстетических интересов». И хотя, по его собственному утверждению, он не владеет украинским языком, считает его «очень красивым».

Адвокат Михаил Мещеряков после выступления прокурора отметил, что сторона обвинения частично с ним согласилась. Прокурор, отметил он, признала, что статью о возбуждении ненависти или вражды Нестеренко вменили излишне. При этом именно из-за тяжести такого обвинения преподаватель второй год находится под стражей, добавил он в прениях.

Адвокат настаивал, что Нестеренко также не совершал никаких действий, которые можно квалифицировать как призывы к экстремизму — не размещал посты и не оставлял комментарии, не совершал самостоятельных действий в отношении материалов, которые легли в основу обвинения. В связи с этим Михаил Мещеряков попросил полностью оправдать своего подзащитного.

Александр Нестеренко родился в Москве, окончил Российский университет дружбы народов, а затем получил специальность «прикладная социология» в МГУ. Впоследствии работал доцентом кафедры философии в МГТУ. Он имеет степень кандидата философских наук и на момент задержания входил в состав участковой избирательной комиссии № 1423 с правом решающего голоса от партии «Яблоко». Обыск у преподавателя прошел 3 сентября 2024 года: после следственных действий его доставили на допрос в Следственный комитет, однако первоначально отпустили в качестве свидетеля. Через два дня Нестеренко предъявили обвинения, а 7 сентября он был помещен в следственный изолятор.