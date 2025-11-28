Обвиняемые по делу Долиной получили реальные сроки
Обвиняемым по резонансному делу народной артистки Ларисы Долиной вынесли приговор — им назначили от 4 до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает «РИА Новости».
Решение вынес Балашихинский городской суд Подмосковья. Процесс над ними начался 10 ноября и проходил в закрытом режиме. Долина не пришла на оглашение приговора.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, совершили путем обмана хищение 175,12 млн руб.
Анжела Цырульникова, которая фигурировала в мошеннической схеме как курьер и забрала деньги у певицы, получила семь лет колонии и штраф в 1 млн руб. Обвинение запрашивало для нее 9 лет 6 месяцев лишения свободы и такой же штраф.
Прошлым летом Долина продала свою квартиру, как указала артистка, под влиянием мошенников. Те заявили, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью свыше 138 млн руб. останется в собственности артистки. Полученные средства Долина отправила на «безопасный счет».
Накануне суд решил не возвращать покупательнице Полине Лурье купленную у Долиной квартиру.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили