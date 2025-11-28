Обвиняемые по делу Долиной получили реальные сроки

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Обвиняемым по резонансному делу народной артистки Ларисы Долиной вынесли приговор — им назначили от 4 до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Решение вынес Балашихинский городской суд Подмосковья. Процесс над ними начался 10 ноября и проходил в закрытом режиме. Долина не пришла на оглашение приговора.

По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, совершили путем обмана хищение 175,12 млн руб.

Анжела Цырульникова, которая фигурировала в мошеннической схеме как курьер и забрала деньги у певицы, получила семь лет колонии и штраф в 1 млн руб. Обвинение запрашивало для нее 9 лет 6 месяцев лишения свободы и такой же штраф.

Прошлым летом Долина продала свою квартиру, как указала артистка, под влиянием мошенников. Те заявили, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью свыше 138 млн руб. останется в собственности артистки. Полученные средства Долина отправила на «безопасный счет».

Накануне суд решил не возвращать покупательнице Полине Лурье купленную у Долиной квартиру.

Материал дополняется