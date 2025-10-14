 Перейти к основному контенту
0

Против Ходорковского и Касьянова возбудили дело о попытке захвата власти

Дело о захвате власти и организации террористического сообщества возбудили против Ходорковского и участников «Антивоенного комитета России», в том числе Каспарова, Гельмана, Кара-Мурзы, Чичваркина и Шульман
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский (Фото: Olivier Hoslet / EPA / TACC)

Против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) возбуждено дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, сообщила ФСБ.

Ходорковский был одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией) после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года.

По ст. 278 (насильственный захват власти) грозит до 20 лет лишения свободы. По ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества) предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока, по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) — до 15 лет заключения.

МВД объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу
Политика
Владимир Кара-Мурза

Среди других фигурантов — бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, галерист Марат Гельман, политик Владимир Кара-Мурза, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, политолог Екатерина Шульман, актер Артур Смольянинов (все они признаны Минюстом иноагентами) и другие участники «Антивоенного комитета». В деле также идет речь об «иных неустановленных лицах».

Как заявили в ФСБ, в уставном документе «Антивоенного комитета» от 30 апреля 2023 года «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России». Созданную в Парламентской ассамблее Совета Европы платформу для диалога с российскими демократическими силами Ходорковский позиционирует как «альтернативу органам власти Российской Федерации», говорится в сообщении спецслужбы.

Ходорковскому также вменяют ч. 2 ст. 205.2 (призывы к террористической деятельности), сообщила спецслужба. Ранее против экс-главы ЮКОСа завели дело о фейках об армии, МВД объявило его в розыск.

В розыске в России находятся и большинство других членов «Антивоенного комитета», упомянутых ФСБ. В их числе Кара-Мурза, которого прошлым летом освободили из колонии в рамках масштабного обмена заключенными со странами Запада.

