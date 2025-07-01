Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Тимур Иванов признан виновным в хищении при покупке паромов для Керченской переправы и выводе почти 4 млрд руб. из обанкротившегося банка «Интеркоммерц». Имущество бывшего замминистра обороны на сумму свыше ₽2,5 млрд изъято

Тимур Иванов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Московский городской суд приговорил бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Об этом сообщает корреспондент РБК из суда. Оглашение приговора состоялось в здании бывшей богадельни Евангелического попечительства о бедных в связи с ремонтом в здании Мосгорсуда.

Также его лишили звания заслуженного строителя Российской Федерации. В качестве дополнительной меры наказания суд назначил бывшему замминистра штраф в размере 100 млн руб.

Бывшего подчиненного Тимура Иванова экс-главу компании «Оборонлогистика» Антона Филатова приговорили к двенадцати с половиной годам колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования представителей Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 216 млн и 3,9 млрд руб. соответственно.

В соответствии с приговором вина фигурантов в присвоении 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также в хищении и отмывании 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц», признана доказанной. В качестве дополнительной меры наказания суд удовлетворил просьбу прокуратуры о конфискации имущества бывшего замминистра на сумму свыше 2,5 млрд руб., включая земельные участки на Рублевском шоссе, автопарк и денежные средства на банковских счетах.

Судья Сергей Подопригоров огласил решение в открытом режиме, но основная часть судебного разбирательства проходила за закрытыми дверями из-за наличия в материалах дела государственной тайны. Рассмотрение началось в марте этого года и продлилось чуть больше трех месяцев.

На предшествующем приговору заседании, которое состоялось 23 июня, представители прокуратуры запросили для 49-летнего Тимура Иванова четырнадцать с половиной лет колонии, а его бывшему подчиненному Антону Филатову просили назначить 14 лет. Кроме того, сторона обвинения попросила суд обратить имущество бывшего замминистра в доход государства. В качестве обеспечительной меры еще до начала судебного разбирательства на него был наложен арест.

Защита намерена обжаловать приговор, указывая на процессуальные нарушения и отсутствие прямых доказательств участия Иванова и Филатова в инкриминируемых схемах. Однако, по оценке адвоката Ахильгова, перспективы апелляционного обжалования в подобного рода делах сильно ограничены. «Почти 100% таких решений апелляционная инстанция оставляет в силе», — добавил он.

В чем обвиняли Иванова

По данным следствия, в апреле 2015 года, действуя в интересах Министерства обороны, «Оборонстрой» через аффилированные структуры должен был срочно закупить в Греции два парома Maria-Eleni Shipping Company и Finix-Salaminos Shipping для обеспечения переправы через Керченский пролив. Реализацией проекта занималась «Оборонлогистика» под руководством Антона Филатова. Выполнить задачу в установленные сроки оказалось затруднительно: необходимые суда продавались исключительно за рубежом, а западные санкции, введенные после присоединения Крыма, фактически блокировали прямые закупки иностранной техники на российские средства.

С учетом этих ограничений была выстроена схема с участием третьих структур. К финансированию проекта подключился банк «Интеркоммерц», предоставивший кредит российской компании. Далее паромы были приобретены через цепочку иностранных организаций, замыкавшуюся на гонконгской Tourinvest Services Limited. Именно эта компания, говорится в материалах дела, впоследствии и приобрела два парома за €12,41 млн. Позднее, уже в октябре 2015 года, по той же стоимости корабли выкупила «Оборонлогистика», однако сделано это было после значительного роста курса евро. Разница с покупки, полагает следствие, была присвоена и легализована «под видом оплаты консалтинговых и консультационных услуг, продажи иностранной валюты и возврата средств по договору займа» через подконтрольные фигурантам компании. В обвинении указывалось, что в результате этих действий АО «Оборонстрой» был причинен ущерб на сумму 216,6 млн руб.

Второй эпизод, за который Иванов и Филатов предстали перед судом, связан с выведением средств из банка «Интеркоммерц» незадолго до отзыва у него лицензии. Следствие считает, что хищение осуществлялось преступной группой, в которую входили экс-председатель правления банка Антон Бугаевский, заместитель руководителя кредитного управления банка Алексей Резван и немецкий бизнесмен Феликс Нойберг. Дело в отношении Бугаевского выделено в отдельное производство. Из оглашенного в суде обвинительного заключения следует, что в январе 2015 года участники организованной группы проводили фиктивные сделки купли-продажи валюты и переводили средства за рубеж под видом закупки оборудования через подконтрольные им иностранные организации. Похищенными деньгами соучастники распорядились в личных целях.

Оба подсудимых свою вину не признали. Тимур Иванов в последнем слове настаивал, что его действия при покупке паромов были легитимными и даже удостоились государственной награды. Он также отметил, что даже если основания для его привлечения к уголовной ответственности имеются, то они, по его мнению, никак не относятся к настоящему делу о растрате и выводе денежных средств. На старте процесса Антон Филатов заявил, что обвинение основано на ошибочных доводах следствия и содержит множество фактических ошибок. В его основу, считает Филатов, легли домыслы следователей.

В чем еще обвинили Иванова

Тимур Иванов проходит обвиняемым еще по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. По версии Следственного комитета, экс-замминистра обороны получил вознаграждение от главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Изначально следствие оценило сумму взятки в 1,185 млрд руб. — именно столько составила стоимость строительных и ремонтных работ, выполненных на принадлежащих Иванову участках за содействие в заключении подрядов. В конце мая 2025 года объем обвинения был расширен — чиновнику вменили еще один эпизод получения взятки на сумму 152 млн руб. Александр Фомин проходит по обоим уголовным делам в качестве обвиняемого в даче взятки. Бывшему замминистра и экс-главе «Олимпситистроя» грозит по этому делу до 15 лет лишения свободы.

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