Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России

Эльшан Ибрагимов возглавлял азербайджанскую диаспору Подмосковья с 2018 года. Несколько дней назад его лишили российского гражданства

Эльшан Ибрагимов (Фото: Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области)

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов покидает Россию, сообщил РБК источник в диаспоре. Ранее его лишили российского гражданства.

«К сожалению, Эльшан Ибрагимов и вправду вынужден сегодня покинуть территорию России. Сейчас он находится в аэропорту, откуда ближайшим рейсом отправится в Баку», — сказал собеседник РБК. Baza также писала, что его депортируют.

«Известия» опубликовали видео с Ибрагимовым из аэропорта. На нем он утвердительно ответил на вопрос, было ли лишение о депортации для него неожиданным. Он также сказал, что «чуть-чуть» расстроился. Корреспондент на видео отметил, что Ибрагимов прожил в России 30 лет.

Как ранее рассказал источник РБК, Ибрагимова лишили гражданства 18 июня за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации».



После сообщений о лишении гражданства c сайта Общественной палаты Подмосковья удалили упоминание про Эльшана Ибрагимова в качестве члена Консультативного совета по делам национально-культурных автономий Московской области.



Эльшан Мустафа оглы Ибрагимов родился в 1967 году в селе Мюсюсли Уджарского района Азербайджана. С 1997 года живет в Подмосковье, с 2018 года возглавляет национально-культурную автономию азербайджанцев Московской области. Он был доверенным лицом губернатора Андрея Воробьева в период выборов 2018 года.

Депортация Ибрагимова и лишение его гражданства происходят на фоне серьезного ухудшения российско-азербайджанских отношений. 27 июня в Екатеринбурге были задержаны десятки уроженцев Азербайджана с российским гражданством по подозрению в причастности к убийствам, совершенным в 2001–2011 годах. Во время следственных мероприятий двое подозреваемых скончались.



В российском СК отметили, что один из них умер от сердечной недостаточности. Баку утверждает, что они скончались от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм. После этого суд в Баку арестовал двух журналистов издания Sputnik. 1 июля Азербайджан объявил о задержании ОПГ из россиян по обвинению в транзите наркотиков. На видео было видно, что задержанные россияне сильно избиты. В тот же день задержали главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, после допроса его отпустили.