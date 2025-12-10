Суд арестовал экс-мэра Иваново

Суд отправил экс-мэра Иваново под арест. Его обвиняют в покровительстве в сфере капремонта на момент работы зампредом правительства региона. Через него, по данным следствия, прошли контракты на общую сумму более 500 млн руб.

Александр Шаботинский (Фото: ivanovoobl / Telegram)

Суд арестовал до 7 февраля бывшего мэра Иванова и экс-зампреда местного правительства Александра Шаботинского по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РБК в региональной прокуратуре.

Сам экс-чиновник возражал против избрания ему данной меры пресечения.

Шаботинский 1 декабря ушел с поста мэра Иваново по собственному желанию, пробыв на этой должности полтора года. Сам он отмечал, что «немного отдохнет и снова займется работой». Однако уже 9 декабря стало известно о его задержании.

С 2017 по 2024 год Шаботинский был зампредом правительства Ивановской области, где курировал вопросы ЖКХ. По версии следствия, на этом посту он использовал свои полномочия и создавал коммерческим компаниям «благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку выполненных работ».

Как считает следствие, всего по такой схеме было заключено свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 млн руб. В отношении причастных чиновников расследуется дело о превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК), добавили в прокуратуре.

В январе по этим же статьям были задержаны директор департамента ЖКХ Ивановской области Денис Кочнев и его предшественник в должности Владислав Мартьянов. Оба признали вину, заключили досудебное соглашение и находятся под домашним арестом.

Правительство Ивановской области, комментируя следственные действия в отношении ряда своих чиновников, в 2024-м заявляло, что «любые коррупционные правонарушения должны тщательно расследоваться».