 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд арестовал экс-мэра Иваново

Суд арестовал экс-мэра Иваново Шаботинского за превышение полномочий
Суд отправил экс-мэра Иваново под арест. Его обвиняют в покровительстве в сфере капремонта на момент работы зампредом правительства региона. Через него, по данным следствия, прошли контракты на общую сумму более 500 млн руб.
Александр Шаботинский
Александр Шаботинский (Фото: ivanovoobl / Telegram)

Суд арестовал до 7 февраля бывшего мэра Иванова и экс-зампреда местного правительства Александра Шаботинского по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили РБК в региональной прокуратуре.

Сам экс-чиновник возражал против избрания ему данной меры пресечения.

Шаботинский 1 декабря ушел с поста мэра Иваново по собственному желанию, пробыв на этой должности полтора года. Сам он отмечал, что «немного отдохнет и снова займется работой». Однако уже 9 декабря стало известно о его задержании.

С 2017 по 2024 год Шаботинский был зампредом правительства Ивановской области, где курировал вопросы ЖКХ. По версии следствия, на этом посту он использовал свои полномочия и создавал коммерческим компаниям «благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку выполненных работ».

Как считает следствие, всего по такой схеме было заключено свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 млн руб. В отношении причастных чиновников расследуется дело о превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК), добавили в прокуратуре.

Мэр Иваново Шаботинский покинул свой пост
Общество
Александр&nbsp;Шаботинский

В январе по этим же статьям были задержаны директор департамента ЖКХ Ивановской области Денис Кочнев и его предшественник в должности Владислав Мартьянов. Оба признали вину, заключили досудебное соглашение и находятся под домашним арестом.

Правительство Ивановской области, комментируя следственные действия в отношении ряда своих чиновников, в 2024-м заявляло, что «любые коррупционные правонарушения должны тщательно расследоваться».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Ивановская область аресты превышение полномочий
Материалы по теме
Суд изъял у экс-замглавы правительства Ивановской области 800 млн руб.
Общество
Экс-мэра Иваново задержали за покровительство в капремонте на ₽500 млн
Политика
Мэр Иваново Шаботинский покинул свой пост
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 16:18
В России стартовали заказы на новый Honda Vezel от 2,77 млн руб. Авто, 16:29
Россияне стали чаще совершать «покупки для удовольствия» Радио, 16:29
Госдума отклонила проект о повышении штрафов за нарушения в сфере ЖКХ Недвижимость, 16:24
Медведев назвал число набранных за 2025 год контрактников Политика, 16:23
«Балтика» выкупила вратаря, забившего победный пенальти ЦСКА Спорт, 16:23
Суд арестовал экс-мэра Иваново Общество, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Глава «АвтоВАЗа» обвинил китайских автопроизводителей в демпинге Бизнес, 16:16
Какие возможности девелоперы видят в инфраструктурных инвестициях Москвы Отрасли, 16:16
Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла Общество, 16:11
Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по силе рубля на ближайший год Инвестиции, 16:10
Гонку Кубка России по биатлону перенесли из-за аварии на электросети Спорт, 16:08
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии в России Общество, 16:04
Эксперты оценили снижение цен на аренду жилья в мегаполисах России Недвижимость, 16:02