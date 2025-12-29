 Перейти к основному контенту
0

Экс-губернатора Тамбовской области заподозрили во взятках на ₽80 млн

Максим Егоров
Максим Егоров (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Экс-губернатора Тамбовской области заподозрили во взятках на ₽80 млн
Video

Бывшего губернатора Тамбовской области Максим Егоров вместе с предполагаемыми соучастниками подозревают во взятках на общую сумму не менее 84 млн руб, сообщил Следственный комитет.

Следствие пришло к выводу, что в 2022-2024 годах Егоров регулярно получал крупные взятки деньгами, имуществом или оказанными ему услугами от гендиректора «Газпром газораспределение Тамбов» и «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова.

Задержан экс-замначальника СБ ГУ МВД по Челябинской области
Политика

В обмен на взятки Егоров обеспечивал Стефанову общее покровительство, утверждает СК. Деньги он брал как лично, так и через посредников — Александра Соломатина и Сергея Аганова. Возбуждены уголовные дела по статьям УК о получении взятки и посредничестве во взяточничестве. 

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что Максим Егоров получал взятки от предпринимателей за покровительство их коммерческой деятельности и продвижение на государственную службу. Деньги он легализовал, покупая дорогостоящее имущество «на свои близкие связи».

Егорова задержали в июле 2025 года. На него завели уголовное дело и отправили в СИЗО. В основу дела легли показания Стефанова и руководителя областного «Водгазхоза» Руслана Брагарника. Они оба были ранее арестованы по обвинению в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.

Материал дополняется.

