 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Бывшего депутата Госдумы Вороновского арестовали по делу о взятке

Вороновского взяли под стражу в зале Басманного суда. Бывшего депутата обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Под арестом он пробудет до 11 января 2026 года
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского по делу о взятках, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции. Накануне нижняя палата парламента досрочно лишила его полномочий.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолия Владимировича Вороновского», — говорится в сообщении. Срок ареста — до 11 января 2026 года.

Госдума лишила мандата депутата Вороновского
Политика
Анатолий Вороновский

11 ноября Госдума по представлению Генпрокуратуры согласилась лишить Вороновского депутатской неприкосновенности и разрешила возбудить в отношении него уголовное дело. Вороновскому вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по указанной части статьи — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Депутат Константин Затулин утверждает, что в деле Вороновского речь идет о взятке в размере 25 млн руб. По его информации, деньги бывший депутат получил от руководителя строительно-дорожной фирмы. Со слов Затулина, Вороновский не признает вину в получении взятки. Сам он говорил, что готов сотрудничать со следствием.

Анатолий Вороновский был избран в Государственную думу VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта региона, затем возглавил департамент. Спустя год перешел на должность министра транспорта и дорожного хозяйства края. В 2017–2020 годах работал заместителем главы региона, в 2020 году стал советником губернатора.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Анатолий Вороновский арест взятки
Анатолий Вороновский фото
Анатолий Вороновский
бывший депутат
28 декабря 1966 года
Материалы по теме
В Госдуме раскрыли детали о взятке, в которой подозревают Вороновского
Политика
Депутата Вороновского заподозрили во взяточничестве
Политика
Гуцан попросил лишить неприкосновенности депутата от «Единой России»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 15:39 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 15:39
Ушаков рассказал, с чего начнется визит Путина в Индию Политика, 16:16
Фон дер Ляйен описала процедуру экспроприации активов России в Европе Политика, 16:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
ЕК предложила запретить возврат российских активов через суд Политика, 15:56
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы Спорт, 15:50
Как мыслит покупатель. И почему он отвергнет ваше предложение: 3 причины Образование, 15:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В ЕК одобрили два варианта кредита Киеву, в том числе за счет России Политика, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:36
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в судьбу и тайные общества Общество, 15:33
В Минтруде назвали самые востребованные специальности в России Общество, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Заявки российских лыжников на нейтральный статус рассмотрят за 30 дней Спорт, 15:24