Бывшего депутата Госдумы Вороновского арестовали по делу о взятке
Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского по делу о взятках, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции. Накануне нижняя палата парламента досрочно лишила его полномочий.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолия Владимировича Вороновского», — говорится в сообщении. Срок ареста — до 11 января 2026 года.
11 ноября Госдума по представлению Генпрокуратуры согласилась лишить Вороновского депутатской неприкосновенности и разрешила возбудить в отношении него уголовное дело. Вороновскому вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по указанной части статьи — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
Депутат Константин Затулин утверждает, что в деле Вороновского речь идет о взятке в размере 25 млн руб. По его информации, деньги бывший депутат получил от руководителя строительно-дорожной фирмы. Со слов Затулина, Вороновский не признает вину в получении взятки. Сам он говорил, что готов сотрудничать со следствием.
Анатолий Вороновский был избран в Государственную думу VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта региона, затем возглавил департамент. Спустя год перешел на должность министра транспорта и дорожного хозяйства края. В 2017–2020 годах работал заместителем главы региона, в 2020 году стал советником губернатора.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили