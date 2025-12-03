Бывшего депутата Госдумы Вороновского арестовали по делу о взятке

Вороновского взяли под стражу в зале Басманного суда. Бывшего депутата обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Под арестом он пробудет до 11 января 2026 года

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского по делу о взятках, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции. Накануне нижняя палата парламента досрочно лишила его полномочий.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолия Владимировича Вороновского», — говорится в сообщении. Срок ареста — до 11 января 2026 года.

11 ноября Госдума по представлению Генпрокуратуры согласилась лишить Вороновского депутатской неприкосновенности и разрешила возбудить в отношении него уголовное дело. Вороновскому вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по указанной части статьи — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Депутат Константин Затулин утверждает, что в деле Вороновского речь идет о взятке в размере 25 млн руб. По его информации, деньги бывший депутат получил от руководителя строительно-дорожной фирмы. Со слов Затулина, Вороновский не признает вину в получении взятки. Сам он говорил, что готов сотрудничать со следствием.

Анатолий Вороновский был избран в Государственную думу VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта региона, затем возглавил департамент. Спустя год перешел на должность министра транспорта и дорожного хозяйства края. В 2017–2020 годах работал заместителем главы региона, в 2020 году стал советником губернатора.