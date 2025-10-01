Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

Тверской суд признал бизнесмена Дениса Штенгелова и его отца «экстремистским объединением» и изъял активы принадлежащего ему кондитерского холдинга стоимостью 497 млрд руб.

Денис Штенгелов (Фото: Павел Стефанский / РИА Новости)

Тверской районный суд Москвы признал бизнесмена Дениса Штенгелова и его отца Николая «экстремистским объединением» и обратил в доход государства принадлежащие Денису Штенгелову, его отцу и жене Марии Каржиловой акции холдинга KDV Group, передает корреспондент РБК из зала суда.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Представители ответчиков планируют обжаловать решение суда.

Ответчиками по иску заместителя генпрокурора выступали Денис Штенгелов, основатель и контролирующий акционер пищевого холдинга KDV Group, которому принадлежат бренды («Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», «Calve», «Три корочки», «Балтимор», «Чипсоны» и др.), его гражданская жена Мария Коржилова и отец Николай, а также юрлицо АО «Кондитерус Ком», головное предприятие холдинга.

По данным Генеральной прокуратуры, Штенгелов-младший — гражданин Австралии, а его отец — гражданин Украины. В иске надзорного ведомства говорилось, что получая доход в России, бизнесмены вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей, а «средства направлялись на поддержание экономик США и Австралии, которые поставляли оружие украинской стороне, чем наносили вред Российской Федерации».

По данным Генпрокуратуры, Штенгелов-старший с 2014 года оказывал финансовую помощь украинской стороне. Кроме того, он образовал собственное военизированное подразделение, которое затем влилось в «Азов», «Айдар», «Днепр-1» (все три признаны в России террористическими и запрещены). А его сын, как утверждает Генпрокуратура, снабжал украинские вооруженные формирования продовольствием и другими товарами.

Согласно сведениям прокуратуры, основной доход Штенгеловы получают от KDV Group. Речь идет об активах, капитализацию которых Генпрокуратура оценила в 497 млрд руб.

Денис Штенгелов занимает 98-е место в списке российских Forbes с состоянием $1,4 млрд. Сейчас он живет в Австралии с семьей. Он также владеет сетью супермаркетов «Ярче!» в Центральной России, Поволжье и Сибири.

Как шло заседание

На заседании 1 октября представители ответчиков представили несколько ходатайств и возражений. Так представитель Марии Каржиловой, ставшей ответчиком по делу на предыдущем заседании, настаивала на том, что нет оснований для ее привлечения, так как Каржилова и Штенгелов не состоят в официальном браке. Представитель Генпрокуратуры уточнил, что они состоят в незарегистрированных брачных отношениях, у них имеются общие дети. Суд решил оставить Каржилову ответчиком по делу.

Представитель Дениса Штенгелова Александр Перфилов привел письменные возражения от имени своего клиента, в которых тот утверждает, что никаких действий по финансированию ВСУ и никаких враждебных высказываний по отношению к России никогда себе не позволял. Перфилов также указал, что в отношении Штенгелова президентом Украины Владимиром Зеленским введены персональные санкции, данные о нем опубликованы на сайте «Миротворец». «Штенгелов — лицо, которое незамедлительно подлежит аресту на Украине, что доказывает невозможность оказания помощи Украине», — утверждал Перфилов.

По словам представителя ответчика, Штенгелов отвергает, что ему принадлежат слова о том, что Россия, «начав войну с Украиной, совершила чудовищную ошибку». «Никаких доказательств о принадлежности ему этих слов нет», — заявил Перфилов. В связи с этим его представитель ходатайствовал о назначении лингвистической экспертизы, однако суд в ходатайстве отказал. Информация о том, что Штенгелову принадлежат эти слова, содержалась в опубликованном голландским порталом пресс-релизе голландского производителя консервов HAK (акционером которой Штенгелов стал в 2021 году). В публикации цитировалось якобы направленное сотрудникам письмо Штенгелова и сообщалось о намерении HAK отправить гуманитарную помощь Украине.

Представитель KDV Group на заседании настаивала на том, что компания интенсивно инвестировала в строительство и модернизацию, «системно развивая экономику России», так как эти действия способствовали повышению количества рабочих мест и рост налогов, поступаемых в доход государства.

Представители Генеральной прокуратуры говорили, что «холдингу не повезло с владельцами, так как они превратили его в инструмент личного обогащения и нанесения стратегического поражения России». По их словам, прибыль с деятельности холдинга образует «экстремистскую казну» и позволяет направлять вырученные средства путем финансирования вооруженных формирований Украины и путем финансирования недружественных государств. «Изъятие акций и долей является лишь последствием признания экстремистским объединением», уточнил один из них.

В ходе заседания, продолжавшегося почти до полуночи, представители Генпрокуратуры указывали, что старший Штенгелов создал на Украине собственное военизированное объединение, а также, владея крупными сельскохозяйственными предприятиями Украины, снабжал продуктами националистические батальоны.

По словам представителя надзорного ведомства, нахождение Дениса Штенгелова под санкциями Украины не доказывает невозможность финансирования ВСУ, так как по его мнению, он пытался «усидеть на двух стульях». Он привел в пример дело владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, который объявлен в международный розыск. В России он обвиняется в финансировании ВСУ, а на Украине в «пособничестве России».

Представитель Штенгелова также утверждал, что отец и сын давно конфликтуют из-за денежных средств и с 2014 года не контактируют. Как указал представитель младшего Штенгелова, суду были предоставлены доказательства конфликта между ними и тянущихся судебных разбирательств.

Представители ответчиков на заседании заявили ходатайство об отводе судьи Ксении Розниной. По их словам, «то, как суд ведет процесс, демонстрирует его предвзятость». Судья отказала в удовлетворении ходатайства.

Во время учебы в Томском государственном университете Денис Штенгелов вместе с друзьями организовал небольшой бизнес — продавал со склада семечки бабушкам, чтобы те торговали ими на улицах. Затем партнеры выступали посредниками между сельскохозяйственными производителями и кондитерами и продавали семечки уже кондитерским фабрикам. В 1997 году Штенгелов выкупил фабрику в поселке Яшкино Кемеровской области. А спустя пять лет появилась «КДВ Групп» (кондитерский дом «Восток»). Холдинг, головной компанией которого выступает АО «Кондитерус Ком», объединил несколько пищевых предприятий Сибири и Урала. После кризиса 2008 года «КДВ групп» приобрела компании «Бриджтаун Фудс», «Сибирский берег» и «Золотой терем», крупнейших в России производителей чипсов, сухариков и сушеных морепродуктов. В структуре холдинга более десяти фабрик в разных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), которые выпускают свыше 700 наименований продукции. Среди основных активов — Яшкинский пищевой комбинат, мукомольное производство и тепличный комплекс в Кемеровской области, кондитерская фабрика «Красная звезда» в Томске, кондитерский комбинат «Озерский сувенир» и кондитерская фабрика «Грань» в Московской области, кондитерская фабрика в Воронежской области, производственно-логистический комплекс в Тверской области, кондитерская фабрика в Ульяновске, сельскохозяйственный кооператив в Алтайском крае. В 2014 году группа также хотела выкупить фабрику Roshen в Липецкой области, основанную экс-президентом Украины Петр Порошенко. В 2021 году приобрела у международной компании Unilever российское производство соусов Calve и «Балтимор».

В 2018 году Денис Штенгелов оказался в центре скандала вокруг пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Он был совладельцем и основным инвестором «Зимней вишни». В конце марта 2018-го бизнесмен передал на выплату компенсаций семьям погибших на пожаре 192 млн руб., по 3 млн руб. семье каждой жертвы.

Николай Штенгелов был председателем правления и совладельцем хозяйства «Петровское» Приморского района Запорожской области. Там же основал ООО «Томь». С 2016 года был депутатом Приморского районного совета, но досрочно сложил полномочия в январе 2018-го.

После того, как стало известно об иске Генпрокуратуры, «КДВ групп» выразила надежду на «справедливое и взвешенное разрешение сложившейся ситуации», указав, что «компания добросовестно исполняла свои обязательства перед государством, платила налоги и инвестировала в Россию, создавая рабочие места, поддерживая регионы и многочисленные благотворительные проекты».