Гуцан попросил лишить неприкосновенности депутата от «Единой России»

Анатолий Вороновский (Фото: Единая Россия)

Генпрокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского от фракции «Единая Россия», сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Согласно регламенту Госдумы, председатель Вячеслав Володин передал документы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Он также поручил ознакомить всех парламентариев с представлением генпрокурора.

Анатолий Вороновский — член Комитета нижней палаты парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Родился 28 декабря 1966 года в городе Баку. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта Краснодарского края, затем возглавил департамент. Спустя год Вороновского назначили министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. В 2017-2020 годах работал заместителем главы региона, в 2020 году — советником губернатора.

В 2021 году Вороновский стал депутатом Госдумы от «Единой России». По итогам распределения мест в нижнюю палату парламента не прошел, но в сентябре 2021 года получил вакантный депутатский мандат по списку партии.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Согласно ст. 98 Конституции и закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы» депутаты обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Их не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, подвергнуть обыску или допросу (за исключением случаев задержания на месте преступления). Решение о снятии депутатской неприкосновенности принимается на заседании Госдумы по представлению Генпрокуратуры.