Политика⁠,
Гуцан попросил лишить неприкосновенности депутата от «Единой России»

Генпрокурор Гуцан попросил лишить неприкосновенности депутата Вороновского
Анатолий Вороновский — член Комитета нижней палаты парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В 2017-2020 годах был заместителем губернатора Краснодарского края
Анатолий Вороновский
Анатолий Вороновский (Фото: Единая Россия)

Генпрокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского от фракции «Единая Россия», сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Согласно регламенту Госдумы, председатель Вячеслав Володин передал документы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Он также поручил ознакомить всех парламентариев с представлением генпрокурора.

Кого Госдума лишала депутатской неприкосновенности и мандата. Фотогалерея
Фотогалерея 

Анатолий Вороновский — член Комитета нижней палаты парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Родился 28 декабря 1966 года в городе Баку. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта Краснодарского края, затем возглавил департамент. Спустя год Вороновского назначили министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. В 2017-2020 годах работал заместителем главы региона, в 2020 году — советником губернатора.

В 2021 году Вороновский стал депутатом Госдумы от «Единой России». По итогам распределения мест в нижнюю палату парламента не прошел, но в сентябре 2021 года получил вакантный депутатский мандат по списку партии.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Согласно ст. 98 Конституции и закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы» депутаты обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Их не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, подвергнуть обыску или допросу (за исключением случаев задержания на месте преступления).

Решение о снятии депутатской неприкосновенности принимается на заседании Госдумы по представлению Генпрокуратуры.

Персоны
Милена Костерева Милена Костерева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Анатолий Вороновский Госдума депутатская неприкосновенность Генпрокуратура Александр Гуцан
Александр Гуцан фото
Александр Гуцан
генпрокурор России
6 июля 1960 года
