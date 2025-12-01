В Екатеринбурге задержали нового лидера азербайджанской общины
В Екатеринбурге задержали главу «Центра культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала» Видади Мустафаева, сообщает 66.RU. Мужчину подозревают в мошенничестве, связанном с продажей земли.
Задержанный возглавил азербайджанскую общину на Урале в сентябре после резонансных задержаний в столице Урала. По данным издания, операцию проводили сотрудники ОБОП и СОБР.
Ранее главой диаспоры на Урале был председатель «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински, с августа он находится под арестом. Его обвиняют в покушении на убийство предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году.
В июне в Екатеринбурге задержали представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования дел об убийствах 2001, 2010 и 2011 годов, двое из них умерли после задержания. Азербайджан передал СК России доказательства «пыток и убийства» азербайджанцев при задержании, заявлял генпрокурор республики Кямран Алиев. В МИДе отмечали, что задержания проводились в рамках уголовных дел. СК сообщал, что причиной смерти одного из задержанных был сердечный приступ.
В Баку после этих событий пришли с обысками в агентство «Sputnik Азербайджан», кроме того, были арестованы несколько россиян, которым предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и киберпреступлениях. В суд их доставили со следами избиения.
Азербайджанская община в России обвинила Баку в «политиканстве» на фоне случившегося. В ответ Баку назвал провокацией и фейком заявление диаспоры.
