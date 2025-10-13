Суд смягчил наказание блогеру Елене Блиновской

Защита предлагала отсрочить исполнение наказания до достижения младшим ребенком Блиновской 14 лет. Сама блогер попросила суд «не лишать детей матери». В марте ее приговорили к пяти годам колонии

Елена Блиновская (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сократив срок лишения свободы с пяти до четырех с половиной лет, передает корреспондент РБК. Также ей сократили назначенный ранее штраф с 1 млн руб. до 950 тыс. руб.

Защита Блиновской просила отсрочить исполнение наказания до достижения младшим ребенком Блиновской 14 лет. Сейчас ее младшей дочери Авроре пять лет.

Выступавшая по видеосвязи Блиновская попросила суд «не лишать детей матери». «Начиная с явки с повинной я полностью раскаиваюсь в содеянном и точно не представляю опасности для общества. Я готова встать на учет и строго соблюдать все предписания суда, посвятить себя воспитанию детей», — сказал она. По словам Блиновской, она не видела дочку с ее трехлетнего возраста, а скоро ей будет шесть лет.

Где будет отбывать наказание Блиновская, определят в ближайшее время, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова. Она добавила, что с учетом содержания под стражей блогеру осталось провести в колонии около 1,5 лет.

На заседании также присутствовал адвокат защиты мужа Блиновской Алексея с жалобой на решение о конфискации имущества. По словам адвоката, уголовное дело в отношении Блиновского приостановлено, он проходит военную службу, в связи с этим, по мнению защиты, конфискация имущества совершена незаконна.

К пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. Елену Блиновскую 3 марта этого года приговорил Савеловский суд Москвы. Суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), а также двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей). Также по иску прокуратуры суд взыскал с Блиновской 587 млн руб. в пользу государства.

Следствие установило, что в период с 2019 по 2021 год организатор онлайн-курсов и марафонов уклонилась от уплаты более 900 млн руб. налогов, большая часть из этих денежных средств (716 млн руб.) была легализована при посредничестве мужа Блиновской Алексея. С учетом пени сумма долга составила 1,4 млрд. руб.

В схеме дробления бизнеса участвовало по меньшей мере 21 юрлицо, в том числе три ИП. Юрлицами управляли родственники Блиновской. Блогер заключала с ними договора на использование ее интеллектуальной собственности и использовала упрощенную систему налогообложения, несмотря на то что она была главным выгодоприобретателем и ее сумарный доход превышал 150 млн руб. в год, установил суд.

В начале процесса Блиновская признала вину в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации и неправомерном обороте средств. Однако в январе этого года на суде она признала ответственность за все вменяемые ей преступления.

Блогер отметила, что, когда она забеременела, значительную часть дел в бизнесе стал вести ее муж Алексей Блиновский и подруга Лилия Орленко, однако подтвердила, что она как руководитель несет ответственность за эти преступления.

«Ваша честь, признавая вину и раскаиваясь, я бы хотела сказать только одно: инкриминируемые мне статьи подразумевают и другие виды наказаний, помимо лишения свободы», — отметила блогер на прениях в конце февраля. Прокурор выступил против отсрочки наказания. «Мы считаем, что отсрочка не должна быть использована, поскольку у детей есть отец, бабушки и дедушки, а также дети не мешали Блиновской нарушать закон», — сказал он.

У Блиновской четверо несовершеннолетних детей: Всеволод (2009 года рождения), близнецы Платон и Мирон (2011), Аврора (2020). Адвокат и родственники осужденной назвали приговор «жестким».

Дело на мужа Елены Блиновской Алексея было выведено в отдельное производство. В 2024 году он заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. В феврале этого года Блиновский выступил в суде над бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым, сообщив, что отправился на военную операцию по его рекомендации. По его словам, Пашаев обещал помочь прекратить уголовное дело и изменить меру пресечения Елене Блиновской.

Елена Блиновская родилась 25 августа 1981 года в Кировской области. Позднее семья переехала в Ярославль, где отец Блиновской Олег Останин начал ветеринарный бизнес. Высшее образование получила на экономическом факультете Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова по специальности «бухучет». В 2009-м вышла замуж за бизнесмена Алексея Блиновского. Блиновская начала свой профессиональный путь в найме, однако быстро поняла, что такая работа ей не подходит, и занялась бизнесом, открыв свадебный салон. Но вскоре бизнес был продан. Заниматься блогерством Елена начала в декрете. Как утверждала сама Блиновская, она заинтересовалась темой саморазвития и психологии. В соцсетях Елена начала проводить бесплатные вебинары на тему материнства и продуктивности. Первые же «марафоны желаний» Елена устраивала для своих подруг. Однако, осознав успешность такого формата, она решила создать психологический онлайн-тренинг для расширенной аудитории. В 2015 году состоялся официальный запуск «Марафона желаний». Елена Блиновская рассказывала клиентам, как правильно мечтать, работать с подсознанием, страхами. В 2016 году ее «Марафон желаний» уже стал популярным. В 2023 году минимальная цена на «марафон» составляла 4,5 тыс. руб. VIP-курсы — 200 тыс. руб. на первой и 300 тыс. на второй ступени. За годы ведения блога на Блиновскую подписались более 5 миллионов человек. По сообщениям СМИ, по некоторым оценкам, ее «марафон» прошли более 300 тысяч участников. В 2020 году на пике популярности Блиновской в прокат вышел полнометражный фильм «Марафон желаний» с Аглаей Тарасовой в главной роли. В 2022 году в спорткомплексе «ВТБ-Арена» блогер провела крупнейший офлайн-тренинг «А что дальше?», который посетили 13 тысяч человек. Билеты достигали 30 тыс. руб., однако, как утверждали организаторы, были раскуплены за два дня. В 2022 году на ТВ-3 стартовало шоу Блиновской «Дом исполнения желаний».

Блогер была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией. Блиновская потом заявляла, что не пыталась скрыться от следствия, а хотела выехать из страны для заранее подготовленного выступления.

Блиновская находилась под домашним арестом до января 2024 года. Но после того как в Сеть попали фотографии с домашней вечеринки, на которой присутствовала одна из свидетелей по делу, близкая подруга блогера, Виктория Асмолова, ее перевели в СИЗО.Суд признал факт нарушения правил домашнего ареста.

Савеловский суд начал рассматривать дело по существу 30 августа прошлого года. В ноябре прошлого года по решению суда блогер была признана банкротом.