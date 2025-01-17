Суд вынес приговор адвокатам Навального

Три адвоката, защищавшие Алексея Навального, получили сроки от 3,5 до 5,5 лет за участие в экстремистском сообществе. Процесс прошел в закрытом режиме

Вадим Кобзев (слева) и Алексей Липцер (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

В пятницу 17 января районный суд Петушков Владимирской области признал виновными и вынес приговор бывшим адвокатам Алексея Навального — Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину. Кобзев получил 5 с половиной лет колонии, Липцер — 5 лет. Адвокат Игорь Сергунин, признавший вину, получил 3,5 года, передает корреспондент РБК.

Их задержали в октябре 2023 года и предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст.282.1. УК).

Суд над ними начался 24 сентября и проходил в закрытом режиме. 24 декабря прошли прения, в ходе которых прокурор Андрей Катков потребовал назначить обвиняемым сроки, близкие к максимально возможным по вмененной статье. Согласно УК, наказание по обвинению в участии в экстремистском сообществе предусматривает как штраф в размере от 300 до 600 тыс., так и лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права заниматься определенной деятельностью. Прокурор требовал приговорить Вадима Кобзева к пяти годам и 11 месяцам колонии общего режима; Алексея Липцера к пяти годам и 10 месяцам колонии; Игоря Сергунина к пяти годам и шести месяцам. Прокурор также попросил суд запретить адвокатам оказывать юридические услуги в течение пяти лет.

Из троих обвиняемых вину признал Сергунин, о чем стало известно в конце мая.

С последним словом обвиняемые выступили 10 января. Вадим Кобзев тогда заявил, что Навальный и его адвокаты раньше не могли знать, что «в 2021-м всю его деятельность за десять лет признают преступной, а в 2024-м его адвокатов будут судить за передачу его мыслей» (текст его выступления опубликовала «Новая газета»; осенью 2022 года издание лишили лицензии).

Что известно об «адвокатском деле»

Алексея Липцера и Игоря Сергунина задержали 13 октября 2023 года в Москве, Игоря Кобзева в тот же день — во Владимирской области, где он должен был участвовать в одном из заседаний по делу Навального. Арестовал их Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Позже заочные обвинения по этой же статье позже были предъявлены еще двум адвокатам Навального — Ольге Михайловой и Александру Федулову. Они находятся за пределами России, поэтому были объявлены в розыск и арестованы заочно.

В материалах дела говорилось, что адвокаты, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным», сообщал экс-директор признанного экстремистским и запрещенного Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов (признан иноагентом). Навальный таким образом из колонии продолжал руководить экстремистским сообществом и совершать преступления, приводил версию следствия Жданов.

Как писал «Коммерсант», в материалах обвинения указывалось, что с марта 2021 года по август 2023 года Липцер, Сергунин и Кобзев, «являясь членами сообщества», по очереди отправлялись на свидание с Навальным, снабжали его информацией о действиях участников объединения в России и за границей, а затем передавали им различные указания. Мосгорсуд признал возглавляемые Навальным Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан экстремистскими организациями в августе 2021 года.

Позже стало известно, что основным доказательством стали материалы прослушки и видеозаписи встреч адвокатов с их подзащитным, запись встреч санкционировал Владимирский областной суд. В своем ходатайстве в Верховный суд адвокаты назвали съемку и запись встреч нарушением адвокатской тайны.

Ранее более 190 юристов призывали прекратить «преследование адвокатов за их профессиональную деятельность».

В ноябре Росфинмониторинг включил обвиняемых в список террористов и экстремистов.

В июне материалы дела поступили в суд в Петушках Владимирской области. Обвинение объясняло подсудность дела этому суду тем, что на территории Владимирской области отбывал наказание Навальный. Кобзев, Липцер и Сергунин попросили Верховный суд проверить законность передачи их дела в Петушинский райсуд, они настаивали на его рассмотрении в Москве, учитывая, что большинство фигурантов проживают в столице. Они также указывали на то, что раз Владимирский облсуд санкционировал прослушивание и видеозапись их общения с Навальным, то это вызывает опасения в том, сможет ли он объективно и беспристрастно оценить законность получения этих доказательств. Верховный суд отказал обвиняемым.

Процесс начался 24 сентября. Судья Юлия Шилова закрыла его для прессы и посетителей по ходатайству обвинения, которая сослалась на угрозы безопасности. Гособвинители представили в первый день процесса письмо из Центра противодействия экстремизму МВД (Центр «Э»), в котором утверждалось, что, по оперативной информации, участники экстремистского сообщества, находящиеся за рубежом, в случае публичного освещения процесса, могут организовать провокации и давление на участников судопроизводства, в том числе через иностранные интернет-площадки, сообщал «Интерфакс».

Защита была против перевода процесса в закрытый режим. Адвокаты указали на то, что письмо из МВД не подкреплено материалами оперативно-разыскной деятельности, они также обратили внимание на то, что никому из участников процесса не предоставлена госзащита, несмотря на информацию о возможных угрозах. Кроме того, указывала защита, закрытие процесса нарушает принцип гласности, а фабула обвинения ранее неоднократно озвучивалась в судебных заседаниях.

По мнению адвоката Кобзева Андрея Гривцова, уголовное дело было основано на "недопустимых" доказательствах, связанных с прослушиванием встреч адвоката с доверителем, осужденным за совершение преступления. «В законе (статья 89 УПК) содержится прямой запрет на такой контроль и запись встреч, не предусматривающий каких-либо исключений или оговорок. Этот запрет нарушен, в связи с чем адвокатская тайна попрана», — отметил он в разговоре с РБК.

Гривцов считает, что нельзя причислять Кобзева к участникам экстремистского сообщества. В силу разъяснений, которые дал Верховный суд в своем ориентирующем постановлении пленума, указано, что моментом окончания совершения преступления по участию в экстремистском сообществе является вступление в состав такого сообщества с целью совершения преступлений экстремистской направленности, комментирует адвокат. Но время и место такого вступления в обвинении, предъявленном Кобзеву, не указано. А, во-вторых, учитывая, что ему не вменяется ни одно самостоятельное экстремистское деяние или совершение таких действий в соучастии с кем-то, нельзя говорить о том, что у него была цель их совершить.