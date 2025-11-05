Мосгорсуд оставил бывшего тамбовского губернатора в СИЗО по делу о взятке
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова на избранную ранее меру пресечения — экс-чиновник останется под стражей до 23 декабря 2025 года, передает корреспондент РБК.
Егоров был задержан 24 июля 2025 года сотрудниками ФСБ и СКР по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). 18 сентября Басманный суд Москвы продлил нахождение бывшего губернатора под стражей.
По словам адвокат Егорова Ларисы Гусевой, за время содержания ее подзащитного в СИЗО следственные действия с ним так и не проводились.
В основу уголовного дела легли показания бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, задержанного в марте 2025 года вместе с руководителем областного «Водгазхоза» Русланом Брагарником по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса).
По данным следствия, Егоров неоднократно получал взятки «за общее покровительство и попустительство по службе». Общая сумма незаконных вознаграждений составила более 80 млн руб.
Максим Егоров временно исполнял обязанности главы администрации Тамбовской области с октября 2021 по сентябрь 2022 года. Затем он был избран на должность главы региона. В ноябре 2024 года Егоров ушел в отставку с поста губернатора. Он заявил тогда о переводе на новую должность федерального уровня, но подтверждения его слова не получили.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев