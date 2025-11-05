 Перейти к основному контенту
Мосгорсуд оставил бывшего тамбовского губернатора в СИЗО по делу о взятке

Сюжет
Отставки губернаторов
Максим Егоров
Максим Егоров (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова на избранную ранее меру пресечения — экс-чиновник останется под стражей до 23 декабря 2025 года, передает корреспондент РБК.

Егоров был задержан 24 июля 2025 года сотрудниками ФСБ и СКР по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). 18 сентября Басманный суд Москвы продлил нахождение бывшего губернатора под стражей.

По словам адвокат Егорова Ларисы Гусевой, за время содержания ее подзащитного в СИЗО следственные действия с ним так и не проводились.

В основу уголовного дела легли показания бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, задержанного в марте 2025 года вместе с руководителем областного «Водгазхоза» Русланом Брагарником по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса).

Суд продлил срок ареста бывшему губернатору Тамбовской области Егорову
Общество
Максим Егоров

По данным следствия, Егоров неоднократно получал взятки «за общее покровительство и попустительство по службе». Общая сумма незаконных вознаграждений составила более 80 млн руб.

Максим Егоров временно исполнял обязанности главы администрации Тамбовской области с октября 2021 по сентябрь 2022 года. Затем он был избран на должность главы региона. В ноябре 2024 года Егоров ушел в отставку с поста губернатора. Он заявил тогда о переводе на новую должность федерального уровня, но подтверждения его слова не получили.

Авторы
Теги
Денис Малышев, Надежда Сарсания
Тамбовская область Мосгорсуд арест взятка экс-губернатор
