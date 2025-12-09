Яшина заочно приговорили по делу о нарушении закона об иноагентах
Суд заочно приговорил оппозиционера Илью Яшина (включен в реестр иноагентов) к году и десяти месяцам лишения свободы по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщила столичная прокуратура. Обвинение запрашивало для него такой же срок.
По версии следствия, Яшин дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), а после этого, с сентября 2023 года по март 2024 года, также распространял материалы в интернете без указания на то, «что они произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности».
Суд также лишил Яшина права администрировать сайты на срок два года и десять месяцев, сообщила прокуратура.
Яшин вину не признал, его защита настаивала на его полном оправдании.
В 2022 году Яшина приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии. В августе 2024 года он был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и рядом западных стран и в настоящее время находится за границей.
После его отъезда МВД объявило его в федеральный розыск. Также против него было возбуждено новое дело, и он заочно арестован по обвинению в участии в экстремистском сообществе. В октябре Яшина включили в реестр террористов и экстремистов.
В реестр иноагентов Минюст включил Яшина в 2022 году, тот оспаривал это решение, но суд отклонил его жалобу.
