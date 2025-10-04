С обвиняемых в хищениях на белгородских фортификациях взыскали 1 млрд руб.

С обвиняемых в хищениях на белгородских фортификациях взыскали ₽1 млрд

Суд передал государству имущество фигурантов дела о хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области и взыскал с части из них 925 млн руб. Среди обвиняемых — вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин

Рустэм Зайнуллин (Фото: Евгений Мартынов / ТАСС)

Останкинский районный суд Москвы обратил в доход государства почти 1 млрд руб. по иску Генпрокуратуры, средства взыскали с организаторов строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на участника процесса.

Речь идет о сумме 925 млн руб. Ее взыскали с вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина (формально он остается в должности, но заменен де-факто), бывшего начальника областного управления капитального строительства Алексея Сошникова, бизнесменов Сергея Петрякова, Ивана Новикова, Константина Зимина и бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова. Требования прокуратуры суд удовлетворил полностью.

Кроме того, суд взыскал в доход государство имущество других ответчиков: кроме Сошникова, Петрякова, Новикова и Зимина это Дмитрий Боровлев и компании ООО «Регион Сибирь» и ООО «Стройинвестрезерв».

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку прокуратура настаивала, что в деле есть сведения, содержащие государственную тайну.

Все ответчики намерены обжаловать решение суда, сообщил ТАСС участник процесса.

Иск был подан Генеральной прокуратурой в середине июля. В нем говорилось, что в 2022–2024 годах Белгородской области выделили 19,5 млрд руб. из федерального бюджета на строительство взводных опорных пунктов, противотанковых пирамид, блиндажей, укреплений для техники, окопов и рвов на границе с Украиной. Подрядчиком было управление капстроительства, которое до декабря 2022 года возглавлял Сошников. По версии ведомства, они вместе с Зайнуллиным «использовали служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц» для незаконного обогащения за счет средств, выделенных на оборону.

Чиновники заключили с «Регион Сибирью» и «Стройинвестрезервом» Петрякова и Боровлева 26 соглашений на 1,139 млрд руб. Из этой суммы бизнесмены получили почти 925 млн руб. «благодаря злоупотреблению властью» со стороны Зайнуллина и Сошникова. Часть средств в дальнейшем провели через компании, принадлежащие доверенным лицам вице-губернатора — Зимину и Новикову, — и передали чиновнику, считает обвинение.

По данным надзорного ведомства, «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв» не выполнили обязательств по строительству объектов, сроки исполнения договоров неоднократно переносили. Зайнуллин и Сошников «свои корыстные потребности поставили превыше интересов Родины», говорится в иске.

Зайнуллин был задержан и арестован, ему вменяют статью о мошенничестве. Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин также находятся под стражей по обвинению в мошеннических действиях, Сошников арестован по делу о растрате. Стригунову вменяют злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере, он также находится под арестом.