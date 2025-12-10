 Перейти к основному контенту
Политика


Блогеру Никите Ефремову вынесли приговор за финансирование ФБК

Блогеру Никите Ефремову дали три года условно за финансирование ФБК
Блогера приговорили к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком по делу о донатах ФБК. Ефремов частично признавал вину
Никита Ефремов
Никита Ефремов (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Блогера и основателя магазина кроссовок Nikita Efremov Никиту Ефремова приговорили к трем годам лишения свободы условно за финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба московской областной прокуратуры.

Ефремова признали виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности). Ему также назначили испытательный срок в три года. Приговор пока не вступил в силу.

Суд согласился с доводами обвинения, что Ефремов подключил функцию автоматического списания средств и ежемесячно в период с августа 2021 года по февраль 2022 года семь раз перевел средства «организации и общественному движению», запрещенным в России в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Суд взыскал с блогера Никиты Ефремова более 11 млн руб.
Политика
Никита Ефремов

Речь идет о донатах Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, организация внесена в реестр иноагентов, признана в России экстремистской и нежелательной, запрещена и ликвидирована). Сам Ефремов ранее был включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Ефремова задержали в московском аэропорту Шереметьево по прилете из Турции в середине августа. Останкинский суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. По уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности ему грозило до восьми лет лишения свободы.

Как ранее писал ТАСС со ссылкой на материалы дела, он частично признавал вину, но утверждал, что только во время допроса впервые узнал о запрете на любую деятельность, связанную с ФБК.

Никита Ефремов начал свой бизнес в середине 2010-х годов с перепродажи кроссовок Yeezy. Позднее он основал собственный бренд, сейчас в сеть Nikita Efremov входят магазины в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае.

В 2023 году сеть заподозрили в продаже контрафакта, обыски прошли в магазинах в Петербурге и Москве. После экспертизы, которая признала всю изъятую обувь оригинальной продукцией, МВД отказалось возбуждать уголовное дело. Конфискованные товары вернули владельцу.

Ефремов участвует в качестве спикера и коуча в конференциях по бизнесу и личным брендам. У его канала на YouTube более 600 тыс. подписчиков.

