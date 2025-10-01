Депутата Мосгордумы от «Яблока» задержали по делу о фейках об армии
В отношении заместителя председателя московского отделения партии «Яблоко» Максима Круглова возбудили уголовное дело о фейках о российской армии, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Он задержан, в ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК.
Материал дополняется
