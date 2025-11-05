Политика Льва Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Он настаивал, что видео без маркировки публиковались не им, а сторонними ресурсами

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Судья псковского мирового судебного участка № 38 Елена Смирнова признала заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом в реестр иноагентов) виновным в нарушении требований законодательства об иностранных агентах и назначила политику наказание в виде 420 часов обязательных работ. Об этом РБК сообщил его защитник Виталий Исаков.

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК) в отношении Шлосберга возбудили в начале октября 2024 года. На протяжении семи месяцев его рассматривала мировая судья, поскольку максимальное наказание по соответствующей статье не превышает трех лет лишения свободы. Впервые совершивший преступление небольшой тяжести не может быть изолирован от общества и направлен в исправительную колонию при отсутствии отягчающих обстоятельств (рецидива, тяжких последствий, мотива ненависти и др. — РБК) — в деле Шлосберга их установлено не было.

По данным следствия, с 12 мая по 31 июля 2024 года Лев Шлосберг разместил на своей странице во «ВКонтакте» пять видеозаписей без указания статуса иностранного агента. Следователи сочли, что тем самым политик «уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах», нарушив установленный порядок деятельности. Преступление, согласно обвинительному заключению, было совершено после того, как Шлосберг дважды в течение года привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения (по ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

В ходе прений сторон 24 октября прокурор Анна Горячева попросила суд назначить обвиняемому наказание в виде 440 часов обязательных работ. По словам гособвинителя, неоднократные нарушения Шлосбергом требований законодательства об иностранных агентах подтверждаются как протоколами осмотра предметов и документов, так и показаниями свидетелей, что, по ее словам, не оставляет сомнений в доказанности обвинений.

Защитник политика Виталий Исаков заявил, что за 17 судебных заседаний и после изучения 1366 листов материалов уголовного дела обвинение было «полностью опровергнуто». В связи с этим защита просила вынести оправдательный приговор.

Защита настаивала, что видеозаписи, на которые ссылалось обвинение, были размещены сообществом «ГражданинЪ TV», а не самим Шлосбергом. Сохранение этих материалов в личный архив во «ВКонтакте», полагает Исаков, не является распространением информации, так как закон и правила соцсети четко разграничивают сохранение материалов и их публичное доведение до аудитории. Для этих целей выделены две отдельные функции — «поделиться» и «добавить»; однако доказательств того, что политик воспользовался кнопкой «поделиться», представлено не было.

При этом защитник подчеркнул, что законодательство обязывает указывать статус только в тех материалах, которые были фактически распространены иностранным агентом. Более того, из решений по административным делам, положивших начало уголовному производству, следует, что тексты, за которые назначались штрафы, без маркировки размещала сотрудница псковского «Яблока», а не зампред партии. Такие решения, указал Исаков, не обладают безусловной доказательной силой. Ссылаясь на постановление Конституционного суда, он отметил, что, если ранее зафиксированное нарушение носило формальный характер и не повлекло негативных последствий, его нельзя считать общественно опасным. Привлечение к уголовной ответственности исключительно на основании неоднократности деяния, подчеркнул защитник, выходит за пределы конституционно допустимого уголовно-правового ограничения прав и свобод человека.

Уголовное дело о нарушении требований законодательства об иностранных агентах не единственное, по которому Лев Шлосберг проходит обвиняемым. В июне политику вменили повторную дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы. Обвинение связано с дебатами политика и бывшего научного руководителя Института научной информации по общественным наукам РАН Юрия Пивоварова (внесен в реестр иностранных агентов). Суд еще не приступил к рассмотрению по существу, Шлосберг содержится под домашним арестом. Вину он, как и по первому уголовному делу, не признает.

Лев Шлосберг родился в 1963 году в Пскове. Окончил исторический факультет Псковского педагогического института им. С.М. Кирова, работал учителем и организатором службы психологической помощи по телефону. С 1996 по 2023 год возглавлял псковское отделение партии «Яблоко», В 1998–2006 годах — председатель городской общественной палаты. В 2001–2015 годах издавал региональную газету «Псковская губерния». Дважды избирался депутатом Псковского областного собрания. Минюст включил Шлосберга в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. В качестве причины ведомство указало критику военной операции на Украине.