Политика⁠,
0

В России выписали первый штраф за поиск экстремистского контента

Это первое дело по статье за поиск экстремистских материалов. Протокол на Глухих составили из-за статей о РДК и «Азове». Представляющий его интересы юрист заявил, что подзащитный «специально ничего не искал» и вину не признает
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Суд в Свердловской области оштрафовал на 3 тыс. рублей 20-летнего жителя города Каменск-Уральский Сергея Глухих по новой административной статье о поиске экстремистских материалов, сообщил РБК представляющий его интересы юрист Сергей Барсуков. Это первое судебное решение по такому делу.

«На чем основывалось обвинение, я вам не могу сейчас сказать, поскольку мы мотивировочную часть получим 12 декабря. Там будет видно, почему судья вынесла такое решение. Однозначно мы это решение будем обжаловать, поскольку считаем это постановление суда незаконным», — сказал юрист.

Барсуков ранее рассказал, что на Глухих составили протокол из-за статей о «Русском добровольческом корпусе» (РДК) и батальоне «Азов» (оба признаны в России террористическими организациями и запрещены). По словам юриста, его подзащитный 24 сентября ехал в автобусе на работу и просматривал страницы в интернете, где «наткнулся на символику, материалы запрещенных организаций». Глухих, подчеркивал он, специально ничего не искал: «посмотрел и закрыл». Во второй половине дня Глухих забрали в отдел сотрудники местного ФСБ. В отделе, со слов юриста, его опросили, изъяли телефон, а после отпустили.

Что такое экстремистские материалы: реестр, ответственность за поиск
База знаний
Фото:57stock / imagebroker.com / Global Look Press

На втором судебном заседании, которое состоялось 6 ноября, Барсуков заявил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием доказательств вины его подзащитного. «Несмотря на его признание в оперативных материалах ФСБ мой подзащитный говорит, что я извиняюсь, я виноват. Я предполагаю, что все это было сделано под влиянием сотрудников, было оказано психологическое давление на моего подзащитного», — рассказывал РБК Барсуков.

На сегодняшнем заседании сотрудница полиции, выступившая в качестве свидетеля, заявила, что Глухих знал о том, что просматриваемая им информация является запрещенной и «интересовался этой тематикой с 2022 года», передает «Интерфакс». Сотрудник ФСБ, который был вызван также в качестве свидетеля, рассказал, что ранее мужчина «появлялся в поле зрения спецслужбы», но, как пишет агентство, других деталей не привел.

Статья 13.53 была включена в КоАП в июле. Закон, содержащий поправки о штрафах 3–5 тыс. руб. за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете вступил в силу 1 сентября. К экстремистским относятся материалы, включенные Минюстом в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». В этом реестре сейчас около 5,5 тыс. записей.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
КоАП административное правонарушение экстремистский материал штраф
