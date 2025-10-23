Главу АСВ Мельникова обвинили в хищении 4 млрд руб. по делу об аквапарке

АСВ получило аквапарк в управление в рамках дела о банкротстве собственника и застройщика аквапарка ООО «ВДТ строй». Суд в Москве 21 октября арестовал Мельникова. Защита считает обвинение необоснованным

Главе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову предъявили обвинение в хищении около 4 млрд руб. при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, сообщил ТАСС его адвокат Никита Филиппов.

Лефортовский суд Москвы 21 октября арестовал Мельникова на два месяца, уточнил Филиппов

«Дело рассматривалось в закрытом режиме. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В настоящий момент никаких доказательств его вины не предъявлено. Мы полагаем, что это обвинение абсолютно является необоснованным — будем доказывать невиновность», — сказал адвокат.

О том, что глава АСВ задержан, 23 октября сообщили два источника РБК. По словам одного из собеседников, задержание произошло после того, как летом на него дал показания его бывший заместитель.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник пишет, что основанием для ареста главы АСВ стали показания его бывшего заместителя Ольги Долголевой, курировавшей в АСВ юридические вопросы. Она была задержана весной, ей вменяют соучастие в мошенничестве. 23 октября суд продлил Долголевой арест.

Кроме того, по этому делу обвиняемыми проходят еще один заместитель главы АСВ Александр Попелюх, руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью) Евгений Богорад, его племянник, индивидуальный предприниматель Максим Устинов, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин и бухгалтер этой компании Ирина Сокотун, а также глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, которая ушла с поста, чтобы стать гендиректором аквапарка.

Дело связано с банкротством строительной компании «ВДТ Строй». Она была признана банкротом в 2020 году и имела задолженность перед Межтопэнергобанком, что привело к тому, что построенный компанией аквапарк «Аквамир» в Новосибирске был передан банку в качестве залога, пояснил один из источников РБК. Он находился под конкурсным управлением АСВ. Часть доходов от эксплуатации аквапарка и сдачи помещений в аренду шли к Попелюху, заявило следствие.

Следователь ФСБ Николай Дегтярев, который вел расследование дела Попелюха, весной стал замглавы АСВ. По словам собеседников РБК, его работа была сосредоточена на выявлении недобросовестных партнеров агентства среди юридических фирм.

Андрей Мельников много лет работает в АСВ. Со времени создания агентства в 2004 году и до 2016-го он был заместителем генерального директора, курировал вопросы страхования вкладов, а также работу АНО «Фонд защиты вкладчиков» (с 2014 года). В конце 2016 года он ненадолго переехал на работу в Крым, заняв пост министра экономического развития полуострова. На этой должности он проработал год, до конца 2017 года, после чего в 2018–2019 годах был вице-президентом Ассоциации банков России. В июле 2019-го он вернулся в агентство в должности первого заместителя генерального директора агентства Юрия Исаева. В январе 2022 года Мельников возглавил агентство.