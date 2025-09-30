Арестован владелец связанной с главой Совета судей сети отелей

По данным Генпрокуратуры, объекты недвижимости, которые на самом деле управлялись Момотовым, оформлялись на владельца сети отелей Marton Андрея Марченко. Последний выступает одним из ответчиков по иску к главе Совета судей

Андрей Марченко (Фото: marton1881 / VK)

Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко арестован по делу о мошенничестве Октябрьским районным судом Краснодара. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Иван Дворовенко после беседы в рамках подготовки к судебному заседанию по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры к председателю Совета судей России Виктору Момотову, передает корреспондент РБК. Марченко — один из ответчиков по этому иску.

23 сентября РБК со ссылкой на источники написал, что Генеральная прокуратура подала иск с требованием изъять почти сто объектов недвижимости у председателя Совета судей Виктора Момотова и связанных с ним лиц. По данным надзорного ведомства, Момотов участвовал в развитии и приумножении гостиничного бизнеса, сети отелей Marton, привлекая для этого доверенных лиц, в том числе свою мать. Под видом дарения ей была передана доля здания отеля «Мартон Пашковский», а последующие объекты недвижимости оформлялись на владельца сети отелей Marton Андрея Марченко и подконтрольных лиц. Фактически Момотов, по данным прокуратуры, владел и управлял активами, используя номинальные сделки для обхода декларирования доходов и имущества.

Глава Совета судей помог Марченко легализовать в общей сложности 11 объектов недвижимости в судебном порядке, установило надзорное ведомство. Объекты находятся в Краснодаре, Ростовской, Воронежской, Нижегородской областях. На Марченко и подконтрольных ему лиц были оформлены 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые использовались для предоставления гостиничных услуг, размещения банных комплексов и кальянных. Их общая стоимость превышает 9 млрд руб., сообщили источники РБК со ссылкой на материалы иска Генпрокуратуры.

По данным Генпрокуратуры, Марченко и Момотов также незаконно получили из бюджета Краснодара более 100 млн руб. через «фиктивный спор» в суде. В рамках процесса ответчики «создали ложную видимость наличия» у Марченко права на компенсацию за утрату земельного участка, который на самом деле ему не принадлежал.

Другим источником дохода Марченко и Момотова дохода Генпрокуратура называет уклонение от уплаты налогов с бизнеса. По данным ведомства, недоимка превышает 500 млн руб., не погашается, а с помощью судебных разбирательств, инициированных Марченко против налоговых органов, «достигается цель по истечению срока давности» по взысканию.

Генпрокуратура требовала изъять в пользу государства зарегистрированные на Марченко и его сына Ивана объекты недвижимости в Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону.

Гостиница «Мартон» в Вологде (Фото: Сергей Афанасьев / Shutterstock) Отель «Matron Лидер» в Краснодаре (Фото: hotel-marton.ru) Отель «Marton Волга» в Нижнем Новгороде (Фото: hotel-marton.ru) Отель «Marton Palace» в Калининграде (Фото: hotel-marton.ru)

В разговоре с РБК Момотов ранее называл утверждения из иска клеветой. Вскоре после появления иска он ушел в отставку с постов судьи и члена президиума, а также секретаря пленума Верховного суда. У него остается статус судьи в отставке.