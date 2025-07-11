Разработчика суперкомпьютеров Абрамова приговорили к штрафу ₽150 тыс.

Суд Ярославской области приговорил члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова к штрафу в размере 150 тыс. руб., признав его виновным в финансировании деятельности экстремистской организации

Сергей Абрамов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Переславский суд Ярославской области в пятницу приговорил члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова к штрафу в размере 150 тыс. руб., признав его виновным в финансировании деятельности экстремистской организации (ст. 282.3 УК). Об этом РБК сообщил сам Абрамов.

Прокурор просил назначить Абрамову штраф в размере 450 тыс. руб.

Поводом для возбуждения дела стали семь транзакций общей суммой около 7 тыс. руб., которые, как считает следствие, были направлены в адрес Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен, ликвидирован и внесен в список иностранных агентов). Сторона защиты настаивала на полном оправдании ученого. Обвинение утверждало, что переводы были осуществлены с банковской карты, оформленной на имя Абрамова, в период с августа 2021 года по февраль 2022 года. На основании этих данных прокурор просил оштрафовать ученого на 450 тыс. руб.

Сам обвиняемый вину не признал. Он заявил, что не совершал инкриминируемых переводов и не был осведомлен об их осуществлении. По словам Абрамова, карта действительно оформлена на его имя, однако доступ к ней и к его ноутбуку могли иметь третьи лица. Как пояснил ученый, устройство не было защищено паролем, работало в режиме непрерывной загрузки, а сохраненные пароли и отсутствие двухфакторной аутентификации создавали техническую возможность для несанкционированного использования.

На заседаниях выступали специалисты в области информационной безопасности и представители банковского сектора. Представитель ПАО «Сбербанк» сообщил суду, что выписки по спорным операциям не содержат сведений о получателе платежей и не позволяют достоверно установить личность отправителя. Как отметил эксперт, идентификаторы торговых точек, фигурирующие в банковской информации, не являются уникальными и могут совпадать у разных продавцов. Запросы в иностранные банки, через которые могли проходить транзакции, следствием направлены не были.

Сергей Абрамов был задержан весной 2023 года, после чего провел несколько месяцев под домашним арестом. Позднее мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. На стадии следствия ученого внесли в перечень Росфинмониторинга как причастного к экстремистской деятельности.

В числе приобщенных к делу были характеристики, представленные коллегами и академическим сообществом. В них Абрамов описывается как «ведущий специалист в области системного программирования», автор научных инициатив, связанных с разработкой отечественных суперкомпьютеров, в том числе в рамках Союзного государства. До 2022 года он занимал пост директора расположенного в Ярославской области Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, затем продолжил работу в качестве главного научного сотрудника института.