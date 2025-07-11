 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Разработчика суперкомпьютеров Абрамова приговорили к штрафу ₽150 тыс.

Разработчика суперкомпьютеров Абрамова приговорили к штрафу 150 тысяч рублей
Суд Ярославской области приговорил члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова к штрафу в размере 150 тыс. руб., признав его виновным в финансировании деятельности экстремистской организации
Сергей Абрамов
Сергей Абрамов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Переславский суд Ярославской области в пятницу приговорил члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова к штрафу в размере 150 тыс. руб., признав его виновным в финансировании деятельности экстремистской организации (ст. 282.3 УК). Об этом РБК сообщил сам Абрамов.

Прокурор просил назначить Абрамову штраф в размере 450 тыс. руб.

Поводом для возбуждения дела стали семь транзакций общей суммой около 7 тыс. руб., которые, как считает следствие, были направлены в адрес Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен, ликвидирован и внесен в список иностранных агентов). Сторона защиты настаивала на полном оправдании ученого. Обвинение утверждало, что переводы были осуществлены с банковской карты, оформленной на имя Абрамова, в период с августа 2021 года по февраль 2022 года. На основании этих данных прокурор просил оштрафовать ученого на 450 тыс. руб.

Сам обвиняемый вину не признал. Он заявил, что не совершал инкриминируемых переводов и не был осведомлен об их осуществлении. По словам Абрамова, карта действительно оформлена на его имя, однако доступ к ней и к его ноутбуку могли иметь третьи лица. Как пояснил ученый, устройство не было защищено паролем, работало в режиме непрерывной загрузки, а сохраненные пароли и отсутствие двухфакторной аутентификации создавали техническую возможность для несанкционированного использования.

На заседаниях выступали специалисты в области информационной безопасности и представители банковского сектора. Представитель ПАО «Сбербанк» сообщил суду, что выписки по спорным операциям не содержат сведений о получателе платежей и не позволяют достоверно установить личность отправителя. Как отметил эксперт, идентификаторы торговых точек, фигурирующие в банковской информации, не являются уникальными и могут совпадать у разных продавцов. Запросы в иностранные банки, через которые могли проходить транзакции, следствием направлены не были.

Обвинение запросило штраф для разработчика суперкомпьютеров Абрамова
Общество
Сергей Абрамов

Сергей Абрамов был задержан весной 2023 года, после чего провел несколько месяцев под домашним арестом. Позднее мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. На стадии следствия ученого внесли в перечень Росфинмониторинга как причастного к экстремистской деятельности.

В числе приобщенных к делу были характеристики, представленные коллегами и академическим сообществом. В них Абрамов описывается как «ведущий специалист в области системного программирования», автор научных инициатив, связанных с разработкой отечественных суперкомпьютеров, в том числе в рамках Союзного государства. До 2022 года он занимал пост директора расположенного в Ярославской области Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, затем продолжил работу в качестве главного научного сотрудника института.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
приговор экстремизм физик
Материалы по теме
Обвинение запросило штраф для разработчика суперкомпьютеров Абрамова
Общество
Создатель суперкомпьютера назвал абсурдом обвинения в экстремизме
Политика
Разработчика суперкомпьютеров заподозрили в финансировании экстремизма
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Брокер ВТБ вернул акции «Южуралзолота» в торговый раздел Инвестиции, 14:36
В США арестовали женщину за попытку передать «срочное сообщение» Трампу Политика, 14:36
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Разработчика суперкомпьютеров Абрамова приговорили к штрафу ₽150 тыс. Общество, 14:29
Исключенное из РПЛ «Торпедо» сыграет в Первой лиге Спорт, 14:25
В Дагестане продолжило расти число отравившихся водой Общество, 14:25
Путин провел рабочую встречу с Гладковым Политика, 14:21
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля» Политика, 14:21
Мельницу над «Мулен Руж» запустили через 14 месяцев простоя. Видео Общество, 14:18
Британскую суперъяхту в Сен-Тропе потушили спустя 5 часов Общество, 14:07
В Москве и области объявили пожарную опасность Общество, 14:06
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Банки начали снимать арест с акций «Южуралзолото». Что об этом известноПодписка на РБК, 13:56
Volkswagen решил впервые закрыть автозавод в Китае Авто, 13:54