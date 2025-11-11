 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Певицу Наоко в третий раз арестовали на 13 суток

Диана Логинова (Наоко)
Диана Логинова (Наоко) (Фото: burtusnaoko / Telegram)

Вокалистку группы «Стоптайм» Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) вновь арестовали на 13 суток, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Певицу обвинили в организации массового пребывания людей, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП)

16 октября по этой же статье Наоко арестовали на 13 суток за несогласованное выступление у метро «Площадь Восстания». Двоих музыкантов «Стоптайм» осудили на 12 и 13 суток. 28 октября после истечения срока административного ареста артистку снова задержали и арестовали на 13 суток. После отбывания второго административного ареста Логинову доставили в отдел полиции.

Логинова — студентка музыкального училища им. Римского-Корсакова по классу фортепиано, лауреат нескольких музыкальных конкурсов и призер Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Известность певица и группа «Стоптайм» получили после того, как в интернете начали публиковать видео с их уличных концертов на Невском проспекте.

Кроме протокола за организацию массового скопления людей, в отношении Наоко составлены три протокола о дискредитации российской армии. По первому Ленинский районный суд оштрафовал певицу на 30 тыс. руб., второй протокол Куйбышевский районный суд не принял, а материалы третьего дела переданы судье Дзержинского районного суда.

Авторы
Теги
Полина Дуганова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Санкт-Петербург певица арест

