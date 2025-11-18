На лидера «Яблока» составили протокол за фото Навального

Поводом для составления протокола стало то, что Рыбаков опубликовал пост с фото Навального. Рыбаков заявил, что не выкладывал изображений с экстремисткой символикой

Николай Рыбаков (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

На председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова составили протокол по статье о демонстрации запрещенной символики. Карточка дела опубликована на сайте Выборгского суда Санкт-Петербурга.

В суд поступили материалы дела по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях — пропаганда или публичное демонстрирование нацистской, экстремистской или запрещенной атрибутики.

Лица, привлеченные к ответственности по этой статье, на год лишаются права быть избранными в органы представительной власти. Следующие выборы в Законодательное собрание Петербурга пройдут 18-20 сентября 2026 года.

Как сообщили РБК в пресс-службе судов Петербурга, Рыбаков разместил во «ВКонтакте» фото основателя ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом, нежелательной, экстремистской организацией и запрещен в России, ликвидирован) Алексея Навального.

В посте Рыбаков обвинил в смерти оппозиционера «власть России», а также «высказал озабоченность о здоровье [журналиста и оппозиционера Владимира] Кара-Мурзы (признан Минюстом иноагентом. — РБК)», добавили в пресс-службе судов Петербурга.

Рыбаков сообщил РБК, что не выкладывал изображений, которые «можно отнести к экстремистской символике».

«Яблоко» работает в таких политических условиях, как сегодня. Мы будем доказывать в суде всеми законными способами, что никаких изображений, которые можно отнести к экстремистской символике, я не публиковал», — сказал он.

Рыбакову 46 лет. Он пришел в партию «Яблоко» в 1995 году. В начале карьеры несколько лет выступал помощником депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Амосова. В 2017 году стал руководителем единого избирательного штаба партии. Наиболее крупными кампаниями, прошедшими под его руководством, стали президентская кампания Григория Явлинского (2018), выборы в Мосгордуму (2019). В 2019 году был избран председателем партии.

В середине сентября депутата петербургского Законодательного собрания Михаила Амосова оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за публикацию фото Навального. По словам Амосова, он не знал, что размещение в соцсетях фото будет нарушением. После того как депутат узнал, что это нарушение, пост сразу удалил, сообщил РБК Амосов. В заксобрании Петербурга он состоит во фракции «Справедливая Россия — За правду», однако не является членом партии.

Дело против Амосова зарегистрировали 14 августа из-за поста в телеграм-канале депутата о смерти Навального с фотографией оппозиционера. При этом к содержанию поста, за исключением фотографии, как сообщил «РБК Петербург» Амосов, у полиции претензий нет.