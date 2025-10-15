В Петербурге студентку задержали за исполнение песен Noize MC и Монеточки

Диана Логинова (Наоко) (Фото: burtusnaoko / Telegram)

В Петербурге 18-летнюю студентку музыкального училища Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, доставили в полицию из-за публичного исполнения в центре города запрещенной песни рэпера Noize MC (признан в России иноагентом), пишет «Фонтанка».

Ранее видеофрагмент уличного концерта с участием девушки и группы «Стоптайм» завирусился в соцсетях. На кадрах музыканты вместе толпой прохожих исполняют песню «Кооператив «Лебединое озеро», распространение которой запретил в мае 2025 года Приморский суд Петербурга.

До этого студентку также видели на городских улицах исполняющей перед прохожими песни других артистов, в том числе Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом).

По данным издания, в отделе полиции девушку допросили сотрудники Центра «Э» регионального управления МВД. Ей могут вменить публичную дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях) и организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение порядка (ст. 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях).

По первой статье предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., по второй — могут назначить обязательные работы или административный арест.

Логинова учится в петербургском училище им. Римского-Корсакова по классу фортепиано. Она лауреат нескольких музыкальных конкурсов и призер Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также к матери задержанной Ирине Логиновой.