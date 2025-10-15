 Перейти к основному контенту
Совет судей принял отставку Виктора Момотова

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Совет судей принял отставку возглавлявшего его с 2016 года Виктора Момотова. 14 октября суд конфисковал связанные с ним активы на 9 млрд руб. по антикоррупционному иску Генпрокуратуры
Виктор Момотов
Виктор Момотов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Совет судей России на заседании отправил в отставку своего председателя Виктора Момотова. Решение принято в его отсутствие на основании письменного заявления, сообщили РБК два источника, знакомых с итогами заседания.

По данным одного из собеседников РБК, Совет судей утвердил отставку единогласно.

Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий 8 октября — в тот же день его имя исчезло с официального сайта Совета судей. Представители Совета судей от комментариев отказались. Виктор Момотов также не стал комментировать принятое решение.

Виктор Момотов

14 октября Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 95 объектов недвижимости на сумму около 9 млрд руб. Речь идет, в частности, о сети бизнес-отелей Marton, связанных, по данным надзорного ведомства, с Момотовым. После подачи иска Момотов ушел в отставку с постов судьи Верховного суда, члена президиума и секретаря пленума ВС, сохранив при этом статус судьи в отставке. 

Гостиница &laquo;Мартон&raquo; в Вологде
Отель &laquo;Matron&nbsp;Лидер&raquo; в Краснодаре
Отель &laquo;Marton Волга&raquo; в Нижнем Новгороде
Отель &laquo;Marton Palace&raquo; в Калининграде
Гостиница «Мартон» в Вологде
(Фото: Сергей Афанасьев / Shutterstock)
Отель «Matron Лидер» в Краснодаре
(Фото: hotel-marton.ru)
Отель «Marton Волга» в Нижнем Новгороде
(Фото: hotel-marton.ru)
Отель «Marton Palace» в Калининграде
(Фото: hotel-marton.ru)

Совет судей — постоянно действующий орган судейского сообщества, избираемый Всероссийским съездом судей из числа судей федеральных судов, а также судей региональных судов.

Председатель совета созывает Совет судей, его президиум и руководит их работой, а также дает поручения заместителям председателя и членам Совета судей, организует делопроизводство, представляет Совет судей в органах государственной власти и так далее.

Виктор Момотов был избран председателем в 2016 году и переизбран в 2022 году.

Ответчиками по иску выступали Момотов, краснодарский предприниматель Андрей Марченко, названный в исковом заявлении «представителем криминалитета», его сын Иван, а также юрлицо ООО «Гостиница «Вологда». В Генпрокуратуре заявили, что Момотов через доверенных лиц владел 44 земельными участками и 51 объектом недвижимости, на основе которых была сформирована сеть Marton — около 40 гостиниц в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других областях. Общая стоимость активов, по оценке ведомства, превышала 9 млрд руб.

Кроме того, прокуратура усмотрела связь бывшего председателя Совета судей с бизнесменами Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которых надзорный орган связывает с ОПГ «Покровские». Рассмотрение иска началось 8 октября и заняло три дня.

Ходатайство Момотова о проведении слушаний в закрытом режиме судья Останкинского райсуда Ольга Евтеева отклонила, посчитав процесс общественно значимым.

Момотов присутствовал на первом заседании, после чего был госпитализирован, но вернулся в суд на финальное заседание, чтобы изложить свои возражения. Андрей и Иван Марченко участвовали по видеосвязи из СИЗО Краснодара.

Представитель прокуратуры в суде заявлял, что Момотов использовал свой судейский статус для прикрытия деятельности отелей Marton, где «предоставлялись почасовые комнаты и оказывались интимные услуги». По версии надзорного ведомства, гостиничный бизнес был создан с участием Момотова и использовался для организации проституции.

Также прокурор заявил, что назначению Момотова на пост судьи Верховного суда способствовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, у которого в августе по иску Генпрокуратуры изъяли активы на сумму 13 млрд руб. Судебные процессы под руководством Чернова представитель прокуратуры охарактеризовал как пример «кубанского правосудия» и отметил, что впоследствии Момотов оказывал ему покровительство.

Виктор Момотов в суде отверг все обвинения, заявив, что «не нарушал закон «О статусе судей в Российской Федерации» и не имел отношения ни к покровительству, ни к предпринимательской деятельности. Он подчеркнул, что в последний раз видел Чернова пять лет назад.

После оглашения решения суда Момотов в разговоре с РБК заявил, что не готов обсуждать приговор до публикации мотивировочной части. «Так не принято. К решению суда, вступившему в законную силу, в любом демократическом обществе нужно относиться с уважением — после всех стадий обжалования и проверок», — отметил он.

