Совет судей принял отставку Виктора Момотова
Совет судей России на заседании отправил в отставку своего председателя Виктора Момотова. Решение принято в его отсутствие на основании письменного заявления, сообщили РБК два источника, знакомых с итогами заседания.
По данным одного из собеседников РБК, Совет судей утвердил отставку единогласно.
Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий 8 октября — в тот же день его имя исчезло с официального сайта Совета судей. Представители Совета судей от комментариев отказались. Виктор Момотов также не стал комментировать принятое решение.
14 октября Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 95 объектов недвижимости на сумму около 9 млрд руб. Речь идет, в частности, о сети бизнес-отелей Marton, связанных, по данным надзорного ведомства, с Момотовым. После подачи иска Момотов ушел в отставку с постов судьи Верховного суда, члена президиума и секретаря пленума ВС, сохранив при этом статус судьи в отставке.
Совет судей — постоянно действующий орган судейского сообщества, избираемый Всероссийским съездом судей из числа судей федеральных судов, а также судей региональных судов.
Председатель совета созывает Совет судей, его президиум и руководит их работой, а также дает поручения заместителям председателя и членам Совета судей, организует делопроизводство, представляет Совет судей в органах государственной власти и так далее.
Виктор Момотов был избран председателем в 2016 году и переизбран в 2022 году.
Ответчиками по иску выступали Момотов, краснодарский предприниматель Андрей Марченко, названный в исковом заявлении «представителем криминалитета», его сын Иван, а также юрлицо ООО «Гостиница «Вологда». В Генпрокуратуре заявили, что Момотов через доверенных лиц владел 44 земельными участками и 51 объектом недвижимости, на основе которых была сформирована сеть Marton — около 40 гостиниц в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других областях. Общая стоимость активов, по оценке ведомства, превышала 9 млрд руб.
Кроме того, прокуратура усмотрела связь бывшего председателя Совета судей с бизнесменами Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которых надзорный орган связывает с ОПГ «Покровские». Рассмотрение иска началось 8 октября и заняло три дня.
Ходатайство Момотова о проведении слушаний в закрытом режиме судья Останкинского райсуда Ольга Евтеева отклонила, посчитав процесс общественно значимым.
Момотов присутствовал на первом заседании, после чего был госпитализирован, но вернулся в суд на финальное заседание, чтобы изложить свои возражения. Андрей и Иван Марченко участвовали по видеосвязи из СИЗО Краснодара.
Представитель прокуратуры в суде заявлял, что Момотов использовал свой судейский статус для прикрытия деятельности отелей Marton, где «предоставлялись почасовые комнаты и оказывались интимные услуги». По версии надзорного ведомства, гостиничный бизнес был создан с участием Момотова и использовался для организации проституции.
Также прокурор заявил, что назначению Момотова на пост судьи Верховного суда способствовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, у которого в августе по иску Генпрокуратуры изъяли активы на сумму 13 млрд руб. Судебные процессы под руководством Чернова представитель прокуратуры охарактеризовал как пример «кубанского правосудия» и отметил, что впоследствии Момотов оказывал ему покровительство.
Виктор Момотов в суде отверг все обвинения, заявив, что «не нарушал закон «О статусе судей в Российской Федерации» и не имел отношения ни к покровительству, ни к предпринимательской деятельности. Он подчеркнул, что в последний раз видел Чернова пять лет назад.
После оглашения решения суда Момотов в разговоре с РБК заявил, что не готов обсуждать приговор до публикации мотивировочной части. «Так не принято. К решению суда, вступившему в законную силу, в любом демократическом обществе нужно относиться с уважением — после всех стадий обжалования и проверок», — отметил он.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?