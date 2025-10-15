Совет судей принял отставку Виктора Момотова

Совет судей принял отставку возглавлявшего его с 2016 года Виктора Момотова. 14 октября суд конфисковал связанные с ним активы на 9 млрд руб. по антикоррупционному иску Генпрокуратуры

Виктор Момотов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Совет судей России на заседании отправил в отставку своего председателя Виктора Момотова. Решение принято в его отсутствие на основании письменного заявления, сообщили РБК два источника, знакомых с итогами заседания.

По данным одного из собеседников РБК, Совет судей утвердил отставку единогласно.

Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий 8 октября — в тот же день его имя исчезло с официального сайта Совета судей. Представители Совета судей от комментариев отказались. Виктор Момотов также не стал комментировать принятое решение.

14 октября Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 95 объектов недвижимости на сумму около 9 млрд руб. Речь идет, в частности, о сети бизнес-отелей Marton, связанных, по данным надзорного ведомства, с Момотовым. После подачи иска Момотов ушел в отставку с постов судьи Верховного суда, члена президиума и секретаря пленума ВС, сохранив при этом статус судьи в отставке.

Гостиница «Мартон» в Вологде (Фото: Сергей Афанасьев / Shutterstock) Отель «Matron Лидер» в Краснодаре (Фото: hotel-marton.ru) Отель «Marton Волга» в Нижнем Новгороде (Фото: hotel-marton.ru) Отель «Marton Palace» в Калининграде (Фото: hotel-marton.ru)

Совет судей — постоянно действующий орган судейского сообщества, избираемый Всероссийским съездом судей из числа судей федеральных судов, а также судей региональных судов. Председатель совета созывает Совет судей, его президиум и руководит их работой, а также дает поручения заместителям председателя и членам Совета судей, организует делопроизводство, представляет Совет судей в органах государственной власти и так далее. Виктор Момотов был избран председателем в 2016 году и переизбран в 2022 году.

Ответчиками по иску выступали Момотов, краснодарский предприниматель Андрей Марченко, названный в исковом заявлении «представителем криминалитета», его сын Иван, а также юрлицо ООО «Гостиница «Вологда». В Генпрокуратуре заявили, что Момотов через доверенных лиц владел 44 земельными участками и 51 объектом недвижимости, на основе которых была сформирована сеть Marton — около 40 гостиниц в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других областях. Общая стоимость активов, по оценке ведомства, превышала 9 млрд руб.

Кроме того, прокуратура усмотрела связь бывшего председателя Совета судей с бизнесменами Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которых надзорный орган связывает с ОПГ «Покровские». Рассмотрение иска началось 8 октября и заняло три дня.

Ходатайство Момотова о проведении слушаний в закрытом режиме судья Останкинского райсуда Ольга Евтеева отклонила, посчитав процесс общественно значимым.

Момотов присутствовал на первом заседании, после чего был госпитализирован, но вернулся в суд на финальное заседание, чтобы изложить свои возражения. Андрей и Иван Марченко участвовали по видеосвязи из СИЗО Краснодара.

Представитель прокуратуры в суде заявлял, что Момотов использовал свой судейский статус для прикрытия деятельности отелей Marton, где «предоставлялись почасовые комнаты и оказывались интимные услуги». По версии надзорного ведомства, гостиничный бизнес был создан с участием Момотова и использовался для организации проституции.

Также прокурор заявил, что назначению Момотова на пост судьи Верховного суда способствовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, у которого в августе по иску Генпрокуратуры изъяли активы на сумму 13 млрд руб. Судебные процессы под руководством Чернова представитель прокуратуры охарактеризовал как пример «кубанского правосудия» и отметил, что впоследствии Момотов оказывал ему покровительство.

Виктор Момотов в суде отверг все обвинения, заявив, что «не нарушал закон «О статусе судей в Российской Федерации» и не имел отношения ни к покровительству, ни к предпринимательской деятельности. Он подчеркнул, что в последний раз видел Чернова пять лет назад.

После оглашения решения суда Момотов в разговоре с РБК заявил, что не готов обсуждать приговор до публикации мотивировочной части. «Так не принято. К решению суда, вступившему в законную силу, в любом демократическом обществе нужно относиться с уважением — после всех стадий обжалования и проверок», — отметил он.