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Дело инстаблогеров ,  
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Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии

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Дело инстаблогеров
Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую суд приговорил к пяти годам колонии. Обвинение требовало лишить ее свободы на шесть лет, подсудимая просила об отсрочке наказания из-за детей
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Савелевский районный суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии. Также на нее наложен штраф в 1 млн руб. и запрет заниматься коммерческой деятельностью на пять лет, передает корреспондент РБК.

На заседания 27 февраля прокурор попросил приговорить ее к шести годам лишения свободы по обвинению от уклонения от уплаты налогов. Блогер просила отсрочить наказание и дать ей воспитать несовершеннолетних детей.

Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии
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Окончательное обвинение Блиновской и ее мужу Алексею было предъявлено в марте этого года. Елену Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК), легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК), а ее супруга — в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК) и легализации (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

По версии следствия, обвиняемая при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн руб и легализовала 706 млн рублей.

В январе Блиновская признала вину в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Блогер подчеркнула, что ей не было известно о дроблении бизнеса, из-за которого образовался долг перед налоговой. Она платила налоги по упрощенной схеме как индивидуальный предприниматель, что предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год, а получала гораздо больше.

«Ваша честь, признавая вину и раскаиваясь, я бы хотела сказать только одно: инкриминируемые мне статьи подразумевают и другие виды наказаний, помимо лишения свободы», — отметила она на прениях в конце февраля. Прокурор выступил против отсрочки наказания. «Мы считаем, что отсрочка не должна быть использована, поскольку у детей есть отец, бабушки и дедушки, а также дети не мешали Блиновской нарушать закон», — сказал он.

У Блиновской четверо детей — старший сын оканчивает девятый класс, двое близнецов, которые учатся в средней школе, и дочь, которой скоро исполнится пять лет, говорил подсудимая.

Чем известна Блиновская и как развивалось ее дело

Блиновская родилась в 1981 году в Кировской области, позже ее семья перебралась в Ярославль. Ее отец, Олег Останин, открыл ветеринарную клиника, а мать, Нина Останина, работала бухгалтером. Высшее образование Блиновская получила в Ярославском госуниверситете имени П. Г. Демидова, окончив экономический факультет. В 2009 году вышла замуж за бизнесмена Алексея Блиновского. Первый ребенок в семье родился в 2009 году.

Блогерством Блиновская начала заниматься в декрете. В соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а потом и в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) она начала проводить бесплатные вебинары на темы материнства, продуктивности и успеха. В 2015-м она объявила об официальном запуске онлайн-марафона «Марафон желаний. Стоимость первого курса составила 2 тыс. руб. Блогер учила «правильно» мечтать, работать с подсознанием, рассказывала, как избавиться от бесплодия. В 2023 году минимальная цена на «марафон» составляла 4,5 тыс. руб. VIP-курсы — 200 тыс. рублей на первой ступени, на второй — 300 тыс.

За годы ведения блога на нее подписались более пяти миллионов человек. «Все мои марафоны, которые я когда-либо вела, начиная с «Марафона желаний», о переходе в четвертое измерение. То есть по сути «Марафон желаний» был тем самым приглашением для огромного количества русскоязычного населения для того, чтобы перейти [в четвертое измерение]», — говорилось в обращении к участникам нового «Марафона желаний» 2023 года.

Проводила Блиновская и тренинги — самый крупный состоялся в мае 2022 года в спортивном комплексе «ВТБ Арена» с шоу «А что дальше?». Тренинг прошел с аншлагом, цена билета доходила до 30 тысяч рублей. В том же году на телеканале ТВ-3 она запустила шоу «Дом исполнения желаний».

Задержали Блиновскую весной 2023 года в Белоруссии при попытке выехать за границу. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов за период с 2019 по 2021 годы. По версии следствия, она скрыла налоги более чем на 918 млн руб. и легализовала 43 млн. С учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность составила 1,4 млрд руб. По делу также проходил ее муж Алексей, в 2024 году он подписал контракт и уехал участвовать в военной операции.

Сначала Блиновскую поместили под домашний арест, но в начале 2024 года суд отправил ее в СИЗО, причиной смены меры пресечения стало проведение ею новогодней вечеринки, участницей которого оказалась одна из свидетелей по ее делу.

Савеловский суд начал рассматривать дело по существу 30 августа прошлого года. В ноябре прошлого года по решению суда блогер была признана банкротом.

Весной 2023 года обвинения в неуплате налогов предъявили также Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему Чекалину (задолженность 311 млн руб.), Александре Митрошиной (127 млн руб.), Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому (918 млн руб.). 

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Денис Пантелеев
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