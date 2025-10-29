Певицу Наоко снова арестовали на 13 суток
Суд арестовал певицу Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) на 13 суток за организацию массового пребывания людей, которое повлекло нарушение общественного порядка. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга ранее уже привлекал Логинову к административной ответственности и назначал ей наказание в виде ареста на 13 суток. На 13 и 12 суток были также арестованы двое музыкантов из ее группы. Певицу задержали 15 октября. Ранее она исполняла в центре Петербурга песню рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) «Кооператив «Лебединое озеро». В мае Приморский суд города признал данную композицию «запрещенной в России информацией».
После этого на Наоко поступило два протокола о дискредитации армии. Первый — в связи с исполнением песни «Ты солдат» Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом), а второй — за исполнение песни «Светлая полоса» Noize MC. Один из протоколов Куйбышевский районный суд не принял.
28 октября Логинова и один из музыкантов ее группы Александр Орлов, отбыв административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, были снова задержаны по той же статье.
В тот же день Наоко оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт