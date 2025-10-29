 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Певицу Наоко снова арестовали на 13 суток

Суд арестовал певицу Наоко на 13 суток за организацию массового пребывания людей
Это второй арест певицы Наоко на этот срок. Ранее ее оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии
Диана Логинова (Наоко), обвиняемая в дискредитации вооруженных сил России, посетила судебное заседание в Санкт-Петербурге, 28 октября 2025 года
Диана Логинова (Наоко), обвиняемая в дискредитации вооруженных сил России, посетила судебное заседание в Санкт-Петербурге, 28 октября 2025 года (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Суд арестовал певицу Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) на 13 суток за организацию массового пребывания людей, которое повлекло нарушение общественного порядка. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга ранее уже привлекал Логинову к административной ответственности и назначал ей наказание в виде ареста на 13 суток. На 13 и 12 суток были также арестованы двое музыкантов из ее группы. Певицу задержали 15 октября. Ранее она исполняла в центре Петербурга песню рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) «Кооператив «Лебединое озеро». В мае Приморский суд города признал данную композицию «запрещенной в России информацией».

После этого на Наоко поступило два протокола о дискредитации армии. Первый — в связи с исполнением песни «Ты солдат» Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом), а второй — за исполнение песни «Светлая полоса» Noize MC. Один из протоколов Куйбышевский районный суд не принял.

28 октября Логинова и один из музыкантов ее группы Александр Орлов, отбыв административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, были снова задержаны по той же статье.

В тот же день Наоко оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии.

