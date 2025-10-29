Певицу Наоко снова арестовали на 13 суток

Это второй арест певицы Наоко на этот срок. Ранее ее оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии

Диана Логинова (Наоко), обвиняемая в дискредитации вооруженных сил России, посетила судебное заседание в Санкт-Петербурге, 28 октября 2025 года (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Суд арестовал певицу Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) на 13 суток за организацию массового пребывания людей, которое повлекло нарушение общественного порядка. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга ранее уже привлекал Логинову к административной ответственности и назначал ей наказание в виде ареста на 13 суток. На 13 и 12 суток были также арестованы двое музыкантов из ее группы. Певицу задержали 15 октября. Ранее она исполняла в центре Петербурга песню рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) «Кооператив «Лебединое озеро». В мае Приморский суд города признал данную композицию «запрещенной в России информацией».

После этого на Наоко поступило два протокола о дискредитации армии. Первый — в связи с исполнением песни «Ты солдат» Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом), а второй — за исполнение песни «Светлая полоса» Noize MC. Один из протоколов Куйбышевский районный суд не принял.

28 октября Логинова и один из музыкантов ее группы Александр Орлов, отбыв административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, были снова задержаны по той же статье.

В тот же день Наоко оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии.