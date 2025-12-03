 Перейти к основному контенту
0

Бориса Акунина приговорили к 15 годам по совокупности сроков

К 15 годам лишения свободы заочно приговорили писателя Бориса Акунина по совокупности с первым приговором. Мировая судья признала его виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Мировая судья участка № 371 Таганского района Москвы Анна Логуа признала писателя Бориса Акунина (включен Минюстом в реестр иноагентов) виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК) и назначила ему заочно один год лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

С учетом предыдущего приговора 2-го Западного окружного военного суда, который в июле этого года назначил Акунину 14 лет по делу о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности, путем полного сложения сроков писатель заочно приговорен к 15 годам колонии строгого режима. 

Акунин «простился» с интернет-читателями после приговора военного суда
Политика
Борис Акунин (Григорий Чхартишвили)

Первые четыре года Акунин должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания писателю назначили штраф в размере 200 тыс. руб., а также запрет администрировать сайты на шесть лет. Ему также изменят меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу.

В ходе прений сторон прокурор Олег Амельчаков настаивал именно на таком сроке. Он счел вину писателя в полной мере доказанной и просил назначить ему один год лишения свободы заочно, а по совокупности с прошлым приговором — 15 лет, четыре из которых Акунин должен провести в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.

На рассмотрение уголовного дела у мировой судьи ушел один день. По версии обвинения, писатель, дважды привлеченный в течение года к административной ответственности по протоколам о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП), в период с февраля по август 2025 года опубликовал в своем телеграм-канале не менее 76 материалов без обязательной маркировки. Эти действия следствие квалифицировало как умышленное уклонение от обязанностей иностранного агента.

14 июля судья 2-го Западного окружного военного суда Олег Шишов также в заочном порядке назначил Борису Акунину 14 лет лишения свободы, признав его виновным в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК), публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и уклонении от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Этот процесс, как и нынешний, продлился всего один день, а сам писатель участия в нем не принимал, поскольку находится за рубежом. Тогда же суд постановил взыскать с него 400 тыс. руб. штрафа и на четыре года запретил администрирование интернет-ресурсов. 

Поводом для возбуждения первого уголовного дела стали разговор Бориса Акунина с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и министром культуры Александром Ткаченко. 

Кроме того, в основу обвинения лег пост от 18 февраля 2024 года, в котором Акунин написал, что «не верит в эволюционные изменения в России». Эти слова квалифицировали как оправдание терроризма. Отдельным эпизодом послужили публикации без маркировки, размещенные с января по апрель 2025 года. Следствие указывало, что Чхартишвили, гражданин России и Великобритании, уже неоднократно привлекался за аналогичные нарушения по административным протоколам.

После оглашения июльского приговора писатель в своем телеграм-канале заявил, что не признает решение российского суда, и попрощался с читателями. «Все, дорогие интернет-читатели. Мы надолго прощаемся. Военный суд не только справедлив, но и скор. Мне впаяли 14 лет плюс потом еще четыре года запрета на ведение интернет-страниц. Так что следующий мой пост появится, сейчас, в 2043 году», — иронизировал Акунин.

Борис Акунин известен как литературовед, переводчик и автор серий детективов о сыщике Эрасте Фандорине и монахине Пелагие, а также многотомного проекта «История Российского государства». В 2022 году он стал самым продаваемым писателем в России по версии «Литрес», однако в декабре 2023-го Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов, а Минюст вскоре признал его иностранным агентом. После этого издательства начали снимать его книги с продажи, театры — отменять спектакли по мотивам его произведений. 

