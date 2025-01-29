Что известно о задержании бывшего вице-президента РФС и гендира «Фонбета»

Сергей Анохин, который являлся вице-президентом РФС и генеральным директором букмекерской компании «Фонбет», был задержан 29 января в Москве. Что известно о задержании — в материале «РБК Спорт»

Сергей Анохин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывший генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин был задержан 29 января в Москве, рассказали «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.

Анохин является бывшим вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС). Он стал генеральным директором «Фонбета» в апреле 2022 года, а об его уходе из организации стало известно в день его задержания.

Компания является одной из ведущих на букмекерском рынке России. В августе 2022 года «Фонбет» стал титульным и беттинговым партнером Кубка России. В год компания выделяет на проведение турнира более 2,4 млрд руб., что является рекордным показателем для этого турнира. Также компания является титульным партнером КХЛ. Источники «РБК Спорт» говорили, что его стоимость составляет 1,4 млрд в год.

Что известно о задержании Анохина

Источник РБК в силовых структурах сообщил, что расследование ведут следователи СК при поддержке ФСБ. По данным «112», Анохин подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб: функционер передал представителю силовых структур взятку в размере 50 млн руб. Получатель денег также был задержан.

По информации РФС, задержание Анохина не имеет никакого отношения к его деятельности на позиции вице-президента, которую он покинул в феврале 2019 года. При этом, по данным Baza и телеграм-канала «Мутко против», преступление связано с деятельностью Анохина в Московской области в период работы в футбольном клубе «Химки».

В декабре силовики задержали спонсора «Химок» Туфана Садыгова по обвинению в мошенничестве. Телеграм-канал Mash писал, что Садыгов задолжал почти 3 млрд руб. по договору поручительства крупному банку и в октябре бизнесмена признали банкротом. В январе суд отпустил его под залог 20 млн руб.

Анохин с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года являлся генеральным директором футбольного клуба «Химки». После ухода он сообщил, что не планировал задерживаться в подмосковном клубе.

«Я изначально приходил на короткий срок. В сентябре 2020-го, когда меня назначили генеральным директором, «Химки» занимали в таблице 15-е место, набрав за восемь туров три очка. Передо мной стояла задача спасти команду от вылета. Плюс убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в свой фарм-клуб, а также найти мощного инвестора. К лету 2021-го эти задачи я выполнил», — заявил Анохин «Спорт-Экспрессу».

После новостей о задержании в «Фонбете» сообщили о смене гендиректора, поскольку «Анохин решил сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола». Анохина сменил Константин Линев. Источники «РБК Спорт» говорят, что Анохин покинул компанию еще до задержания. «Он покинул компанию в начале января», — рассказал один из собеседников.

Однако топ-менеджеры крупнейших букмекерских компаний и профессиональных лиг, с которыми успел поговорить «РБК Спорт», заявили, что ничего об уходе Анохина до сих пор не знали.

По данным «Спорт-Экспресса», шесть человек задержаны по делу Анохина. Один из них — заместитель начальника УВД ВАО по следствию Сергей Бивол, а также прокурор Преображенского района. «СЭ» отметил, что у фигурантов дела в ходе обыска было изъято $2 млн.

Как сообщают источники Baza и «Мутко против», Анохин мог быть задержан за попытку организовать смягчение меры пресечения Садыгову. За несколько дней до освобождения инвестора «Химок» из-под домашнего ареста Анохин говорил коллегам, что Садыгова скоро выпустят.

Новый гендир «Фонбета» заявил «РБК Спорт», что новость о задержании Анохина стала для него неожиданностью. «Сегодняшняя новость стала для нас неожиданной. Это не имеет никакого отношения к компании — все подробности сам узнаю из новостей», — сказал Линев.

По словам Линева, смена генерального директора никак не скажется на работе с партнерами «Фонбета». «Что касается моей работы в компании — я тут с самого основания. Со всеми нашими партнерами мы на связи в ежедневном режиме. Обсуждаем новые проекты, продолжение сотрудничества с теми, у кого истекают контракты. У нас большое количество планов и идей на 2025 год — предстоит много работы», — добавил Линев.