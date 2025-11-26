 Перейти к основному контенту
Суд вынес приговор Аглае Тарасовой по делу о перевозке наркотиков

Суд дал актрисе Аглае Тарасовой 3 года условно за перевозку наркотиков
Аглая Тарасова сотрудничала со следствием, признала факт перевозки гашишного масла и заявила, что совершила «большую ошибку». Суд дал ей три года условно
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Домодедовский городской суд в среду вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотических средств. Суд признал ее виновной и назначил три года условно с учетом смягчающих обстоятельств, передает ТАСС.

Также артистка обязана будет выплатить штраф в 200 тыс. руб. Обвинение запрашивало для нее три с половиной года условно с испытательным сроком на три года.

На заседании в среду в поддержку Тарасовой выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Они рассказали суду о профессионализме Аглаи Тарасовой и заверили, что никогда не замечали ее в алкогольном или наркотическом опьянении. Положительные характеристики актрисе в рамках судебного следствия также дали Сергей Безруков и Евгений Миронов, писатель Александр Цыпкин и режиссер Алексей Герман-младший.

Сама обвиняемая рассказала суду, что найденный в аэропорту вейп с гашишным маслом ей «на пробу» подарил друг и она предполагала, что там могут быть «незначительные каннабисные значения». Тарасова утверждала, что в какой-то момент вейп сломался, она бросила его в сумку и забыла. В последнем слове актриса назвала случившееся «нелепой трагической случайностью».

Запрещенное вещество нашли у Аглаи Тарасовой в конце августа, когда она прилетела в Москву из Израиля. Во время досмотра в аэропорту Домодедово сотрудники таможни обнаружили у нее вейп, вызвавший сомнения. Устройство было направлено на лабораторную экспертизу. Эксперты установили, что внутри находилось гашишное масло, разрешенное в Израиле, но запрещенное к ввозу на территорию России. Масса вещества составила 0,38 г.

После получения результатов экспертизы следователи вызвали актрису для дачи объяснений, в тот же день она была задержана. Тарасова сотрудничала со следствием, признала факт перевозки и заявила, что совершила «большую ошибку».

После возбуждения уголовного дела следствие ходатайствовало о помещении Тарасовой под домашний арест. 5 сентября Домодедовский суд отказал следствию и избрал более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. Актриса добровольно сдала свои паспорта и заявила, что не намерена скрываться от следствия. Она рассказала суду, что на ее иждивении находятся бабушка с дедушкой, а также что она задействована в ряде проектов и «не хочет подводить людей».
Суд учел эти аргументы и ограничился запретом покидать дом в ночное время, использовать интернет и средства связи, за исключением вызовов экстренных служб.

Мать Аглаи Тарасовой, народная артистка России Ксения Раппопорт, которая последние годы живет в Италии, прилетела в Москву, чтобы поддержать дочь в суде.

Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Как актриса она дебютировала в сериале «Интерны». А широкая известность к ней пришла благодаря ролям в фильмах «Лед» и «Холоп-2», а также сериале «Беспринципные».

Надежда Сарсания
Аглая Тарасова суд приговор наркотики Израиль вейпы
Аглая Тарасова фото
Аглая Тарасова
актриса
18 апреля 1994 года
Ксения Раппопорт фото
Ксения Раппопорт
актриса
25 марта 1974 года
