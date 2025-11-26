Суд вынес приговор Аглае Тарасовой по делу о перевозке наркотиков
Домодедовский городской суд в среду вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотических средств. Суд признал ее виновной и назначил три года условно с учетом смягчающих обстоятельств, передает ТАСС.
Также артистка обязана будет выплатить штраф в 200 тыс. руб. Обвинение запрашивало для нее три с половиной года условно с испытательным сроком на три года.
На заседании в среду в поддержку Тарасовой выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Они рассказали суду о профессионализме Аглаи Тарасовой и заверили, что никогда не замечали ее в алкогольном или наркотическом опьянении. Положительные характеристики актрисе в рамках судебного следствия также дали Сергей Безруков и Евгений Миронов, писатель Александр Цыпкин и режиссер Алексей Герман-младший.
Сама обвиняемая рассказала суду, что найденный в аэропорту вейп с гашишным маслом ей «на пробу» подарил друг и она предполагала, что там могут быть «незначительные каннабисные значения». Тарасова утверждала, что в какой-то момент вейп сломался, она бросила его в сумку и забыла. В последнем слове актриса назвала случившееся «нелепой трагической случайностью».
Запрещенное вещество нашли у Аглаи Тарасовой в конце августа, когда она прилетела в Москву из Израиля. Во время досмотра в аэропорту Домодедово сотрудники таможни обнаружили у нее вейп, вызвавший сомнения. Устройство было направлено на лабораторную экспертизу. Эксперты установили, что внутри находилось гашишное масло, разрешенное в Израиле, но запрещенное к ввозу на территорию России. Масса вещества составила 0,38 г.
После получения результатов экспертизы следователи вызвали актрису для дачи объяснений, в тот же день она была задержана. Тарасова сотрудничала со следствием, признала факт перевозки и заявила, что совершила «большую ошибку».
После возбуждения уголовного дела следствие ходатайствовало о помещении Тарасовой под домашний арест. 5 сентября Домодедовский суд отказал следствию и избрал более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. Актриса добровольно сдала свои паспорта и заявила, что не намерена скрываться от следствия. Она рассказала суду, что на ее иждивении находятся бабушка с дедушкой, а также что она задействована в ряде проектов и «не хочет подводить людей».
Суд учел эти аргументы и ограничился запретом покидать дом в ночное время, использовать интернет и средства связи, за исключением вызовов экстренных служб.
Мать Аглаи Тарасовой, народная артистка России Ксения Раппопорт, которая последние годы живет в Италии, прилетела в Москву, чтобы поддержать дочь в суде.
Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Как актриса она дебютировала в сериале «Интерны». А широкая известность к ней пришла благодаря ролям в фильмах «Лед» и «Холоп-2», а также сериале «Беспринципные».
