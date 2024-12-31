Кто из знаменитостей умер в 2024 году. Фотогалерея

Худрук Малого театра Юрий Соломин (1935–2024)

Юрий Соломин пришел в Малый театр в 1957 году. Среди его наиболее известных актерских работ: царь Федор в спектакле «Царь Федор Иоаннович», Сирано в «Сирано де Бержераке», Хлестаков в «Ревизоре». Как режиссер свои первые спектакли Соломин поставил в 1980 году. В 1988-м стал худруком Малого театра и возглавлял его до самой смерти.

Наиболее известная роль Соломина в кино — капитан Кольцов в фильме «Адъютант его превосходительства». Фраза его героя «Павел Андреевич, вы шпион?» стала крылатой. Позднее Акира Куросава пригласил Соломина в фильм «Дерсу Узала», который снимался совместно с «Мосфильмом». Картина получила «Оскар» как лучший иностранный фильм. Также среди его работ в кино — полковник Славин в «ТАСС уполномочен заявить», Генрих Айзенштайн в «Летучей мыши» и майор Головко в «Инспекторе уголовного розыска».

С сентября 1990 года по ноябрь 1991-го Соломин возглавлял Министерство культуры РСФСР. Соломин был Народным артистом СССР, Героем труда и полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством».

Соломин умер 11 января, ему было 88 лет.

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