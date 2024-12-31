Кто из знаменитостей умер в 2024 году. Фотогалерея
Артисты, певцы, политики, ученые, журналисты и спортсмены. Кто из известных людей ушел из жизни в 2024 году — в фотогалерее РБК
Никлаус Вирт создал несколько языков программирования, самый известный из них — Pascal. Изначально он задумывался для обучения студентов, но в 1990-е из-за своей простоты превратился в один из самых востребованных алгоритмических языков в мире. За разработку Pascal ученый получил премию Тьюринга — высшую профессиональную награду в области информатики.
Вирт умер 1 января в возрасте 89 лет.
Беккенбаэур — один из лучших защитников в истории футбола. Он единственный игрок на этой позиции, который дважды получил «Золотой мяч» — в 1974 и 1976 годах. Также дважды Беккенбауэр привел сборную Германии к победе на чемпионатах мира: в 1974 году в качестве капитана и в 1990 году как тренер. Он стал вторым человеком в мире (после Марио Заггало, он тоже умер в 2024-м, за два дня до Беккенбаэура), которому удалось выиграть турнир и как игроку, и как тренеру.
После смерти сына Стефана в 2015 году состояние здоровья Беккенбаэура стало ухудшаться. В последние годы жизни он перенес инфаркт, страдал болезнью Паркинсона и деменцией. Беккенбауэр умер 7 января в возрасте 78 лет.
Юрий Соломин пришел в Малый театр в 1957 году. Среди его наиболее известных актерских работ: царь Федор в спектакле «Царь Федор Иоаннович», Сирано в «Сирано де Бержераке», Хлестаков в «Ревизоре». Как режиссер свои первые спектакли Соломин поставил в 1980 году. В 1988-м стал худруком Малого театра и возглавлял его до самой смерти.
Наиболее известная роль Соломина в кино — капитан Кольцов в фильме «Адъютант его превосходительства». Фраза его героя «Павел Андреевич, вы шпион?» стала крылатой. Позднее Акира Куросава пригласил Соломина в фильм «Дерсу Узала», который снимался совместно с «Мосфильмом». Картина получила «Оскар» как лучший иностранный фильм. Также среди его работ в кино — полковник Славин в «ТАСС уполномочен заявить», Генрих Айзенштайн в «Летучей мыши» и майор Головко в «Инспекторе уголовного розыска».
С сентября 1990 года по ноябрь 1991-го Соломин возглавлял Министерство культуры РСФСР. Соломин был Народным артистом СССР, Героем труда и полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством».
Соломин умер 11 января, ему было 88 лет.
Рубинштейн знаменит прежде всего своими «стихами на карточках». На создание этого уникального жанра его вдохновила работа в библиотеке. Это были короткие и часто афористичные высказывания на разные темы, а по форме они сочетали в себе поэзию и прозу.
Он не боялся открыто высказывать свою гражданскую позицию, многократно выступал с резкой критикой властей.
8 января Рубинштейна на пешеходном переходе сбила машина. Врачи почти неделю боролись за его жизнь. 14 января поэт скончался.
Алексей Навальный — основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, сначала был включен Минюстом в реестр иноагентов, а позже признан экстремистской организацией и запрещен).
Летом 2020 года Навальный в России пережил отравление. Немецкие эксперты заявляли об обнаружении в его крови следов отравляющего вещества из группы «Новичок». Врачи в России указывали, что проверяли кровь на такое вещество, но не нашли его.
Против Навального были возбуждены несколько уголовных дел. К моменту отравления в отношении него действовал испытательный срок по делу «Ив Роше». Когда в январе 2021 года он после лечения вернулся из Германии в Россию, его сразу взяли под стражу, а вскоре условный срок заменили на реальный. За этим последовали еще несколько уголовных дел. В 2022-м его признали виновным в оскорблении суда и мошенничестве при сборе средств на избирательную кампанию, а в 2023-м — в создании экстремистского сообщества.
16 февраля 2024 года Навальный умер в колонии «Полярный волк». ФСИН сообщила, что ему стало плохо во время прогулки.
Лебедев в 1989 году стал председателем Верховного суда РСФСР (с 1991-го — ВС России). Этот пост он занимал до своей смерти в феврале 2024 года.
В 1993-м Лебедев входил в комиссию по доработке президентского проекта Конституции. Он, в частности, выступал за предоставление членам Верховного и Высшего арбитражного судов права выступать с законодательными инициативами, позднее оно было закреплено в основном законе.
Лебедев был сторонником декриминализации преступлений небольшой тяжести и расширения компетенции суда присяжных (согласно статистике, суды присяжных во много раз чаще оправдывают подсудимых). При этом он высказывался против замены реальных сроков штрафами для осужденных за коррупцию.
Незадолго до смерти Лебедев встретился с президентом Владимиром Путиным. Они обсуждали, в частности, вопрос о запрете ареста для женщин с детьми.
Джейкоб Ротшильд — представитель седьмого поколения банковской династии, основанной Майером Ротшильдом. Финансист начал карьеру в семейной корпорации N M Rothschild & Sons в Лондоне, но покинул ее из-за разногласий по финансовой стратегии. В начале 1990-х основал консалтинговую компанию Rothschild Assurance (позже получила название St James’s Place). К моменту смерти Джейкоба Ротшильда под ее управлением было £168,2 млрд ($212,1 млрд).
В 2003 году Sunday Times сообщил, что Ротшильд стал тайным владельцем большого пакета акций нефтяной компании ЮКОС, которым распоряжался ее глава Михаил Ходорковский (Минюст внес его в реестр иностранных агентов). Сделка, по данным издания, была заключена еще до ареста Ходоровского, а Ротшильд получил контролирующее право голоса по пакету акций ЮКОСа стоимостью почти $13,5 млрд. В 2024-м Ходорковский в интервью Юрию Дудю (тоже внесен в реестр иноагентов) говорил, что Ротшильд выполнял роль «протектора» в ЮКОСе.
Ротшильд также известен деятельностью в области искусства и культуры, в частности, он был председателем попечительского совета Лондонской национальной галереи. Как благотворитель он финансировал проекты, связанные с сохранением исторического наследия, например восстановление художественного центра Сомерсет-хауса в Лондоне.
О смерти Ротшильда сообщила его семья 26 февраля, банкиру было 87 лет.
Последний глава правительства СССР Рыжков был председателем Совмина с 1985 по 1991 год. Он поддерживал курс Михаила Горбачева на создание рыночного социализма с сохранением планового управления экономикой. Возглавлял штабы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и землетрясения в Спитаке в 1988-м.
В 1991 году Рыжков от КПСС баллотировался в президенты РСФСР. Он набрал 16,85% голосов, заняв второе место после Бориса Ельцина.
Позднее был депутатом Госдумы, а с 2003 года — сенатором от Белгородской области. В 2023-м политик досрочно сложил полномочия, объяснив свое решение возрастом.
Рыжков умер 28 февраля на 95-м году жизни.
В 1990 году Туминас основал Малый драматический театр Вильнюса, спустя семь лет возглавил его. Параллельно с работой в Литве в 2007-м стал худруком московского Театра им. Вахтангова. В 2011 году режиссер получил «Золотую маску» в номинации «лучший спектакль большой формы» за постановку «Дяди Вани», в 2014-м — ту же премию за лучшую работу режиссера в спектакле по «Евгению Онегину».
В феврале Туминас высказался против российской военной операции на Украине. Через два месяца провластные пранкеры Вован и Лексус выложили ролик разговора с Туминасом, который вызвал скандал. После этого Театр Вахтангова сообщил об уходе режиссера. А еще через десять дней премьер Михаил Мишустин лишил Туминаса премии правительства за вклад в развитие культуры, выданной в 2021 году.
Туминас скончался 6 марта в возрасте 72 лет. С 2014 года он боролся с раком легких.
Моргунова — одна из самых известных ведущих советского телевидения. Ее карьера началась в 1960-м с программы «Время». Позднее она стала ведущей «Голубого огонька» и вместе с актером Валентином Смирнитским вела «Утреннюю почту». Она вела концерты Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко. Без участия Моргуновой было невозможно представить себе музыкальный фестиваль «Песня года».
В 2020 году от коронавируса умер ее единственный сын Максим. После этого ее здоровье пошатнулось, она перестала появляться на публике. Моргунова умерла 10 марта в возрасте 84 лет.
Ширвиндт посвятил Московскому театру сатиры более полувека — с 1970-го служил в нем как актер и режиссер, а с 2000-го по 2021 год был худруком. Он поставил более 20 спектаклей. Народный артист РСФСР снялся более чем в 40 фильмах. Среди наиболее известных его киноработ — роли Павлика в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», Харриса в комедии «Трое в лодке, не считая собаки», Мясоедова в драме «Забытая мелодия для флейты».
«Я все время таксистом быть мечтал: интересно же — новые люди, разговоры, а здесь один и тот же текст 400 раз».
Ширвиндт не только играл в театре и кино, но и делился опытом — более 60 лет он преподавал в Щукинском училище. «Учитывая размеры окладов в наших вузах, можно заниматься педагогикой, только если это страсть», — шутил он.
Ширвиндт умер в больнице 15 марта, ему было 89 лет.
Уткин в 1990-е, по сути, изменил российское спортивное телевидение. Современная культура комментирования матчей во многом была заложена именно им. А его «Футбольный клуб» на НТВ — с подробными обзорами чемпионата России, критикой в адрес команд, рассказами о фанатской культуре — вообще совершил переворот в жанре спортивной аналитики.
Уткин дважды становился лауреатом ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор», неоднократно ездил на Олимпийские игры, комментировал финалы Лиги чемпионов, матчи чемпионатов мира и Европы.
Далеким от спорта зрителям он запомнился ролями в фильмах «День выборов» и «О чем говорят мужчины».
Комментатор умер 19 марта, ему было 52 года.
В 1964 году ученый предсказал обнаружение новой частицы — бозона. Спустя почти полвека, в 2012 году, существование бозона Хиггса подтвердили практически в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере.
Бозон Хиггса был последней частицей, необходимой для подтверждения Стандартной модели физики — теории, описывающей все физические явления во Вселенной, за исключением темной материи, темной энергии и гравитации. В 2013 году Хиггс и бельгиец Франсуа Энглер, вместе с которым он сделал предсказание о существовании бозона, получили Нобелевскую премию.
Питер Хиггс умер 9 апреля, ему было 93 года.
С 1970-х Симпсон играл в Национальной футбольной лиге и поставил множество рекордов. Он также снимался в кино (в частности, сыграл детектива Нортберга в «Голом пистолете»). Но неотъемлемой частью его всемирной известности стала криминальная драма. В 1994 году его обвинили в убийстве бывшей жены и ее любовника. Симпсон попытался скрыться от полиции и сбежать на машине из штата. Погоня продолжалась несколько часов и превратилась в ТВ-шоу — крупнейшие американские телеканалы освещали ее в прямом эфире (съемки велись в том числе с вертолетов), прерывая трансляцию финального матча НБА.
Суд над Симпсоном стал одним из самых обсуждаемых процессов в истории США. Одним из его адвокатов был Роберт Кардашьян (отец Ким Кардашьян). Присяжные признали спортсмена невиновным. Тем не менее во время последующего разбирательства по гражданскому иску Симпсона приговорили к выплате $33,5 млн.
А в 2008 году Симпсон получил 33 года лишения свободы за то, что годом ранее ворвался в номер гостиницы к коллекционеру спортивных трофеев и отобрал принадлежавшие ему ранее кубки. Пострадавший утверждал, что Симпсон и его подельники угрожали ему револьвером. В июне 2017-го бывшего спортсмена помиловали.
Симпсон умер 11 апреля. Ему было 76 лет, в последние годы жизни он боролся с раком.
Кононенко, известный по блогу Mr. Parker, — один из пионеров Рунета. В 2000-х он создал проект «Владимир Владимирович™», в котором ежедневно публиковал выдуманные юмористические истории о Путине и сотрудниках Кремля. Позднее их собрали в книгу.
Карьеру журналиста Кононенко начал как музыкальный обозреватель в газете «Газета». Позднее был шеф-редактором «Буржуазного журнала», главным редактором портала «Дни.Ру» и сотрудничал с «Первым каналом». В последние годы писал для «Газеты.ру», «Ленты.ру» и «РИА Новости», вел рубрику на радио «Вести ФМ» и телеграм-канал «Специально для RT».
Кононенко умер 14 мая, ему было 53 года.
Андрияка — заслуженный художник России. Он работал в стиле реализма, преимущественно в жанрах натюрморта и пейзажа. Его любимой техникой для создания художественных образов была акварель. За свою карьеру художник провел более 500 персональных выставок России и за рубежом, а также основал Школу акварели Сергея Андрияки, которая вошла в состав одноименной академии.
Андрияка пользовался особым расположением властей. Более 200 работ Андрияки и его учеников находятся в первом корпусе Кремля. Эти картины попадали в кадр во время трансляций инаугурации Владимира Путина в 2018 и 2024 годах: когда президент выходил из своего кабинета и шел по коридору к месту торжественного принесения присяги.
Андрияка умер 16 мая в возрасте 65 лет.
Карьера Раиси начиналась в 1980-х с поста прокурора. В 1988 году вошел в специальный комитет, по решению которого были казнены тысячи политических заключенных. За те события получил прозвище «тегеранский мясник». В 2017 году Раиси баллотировался на пост президента Ирана, но уступил действующему главе страны Хасану Роухани. На выборах 2021 года он одержал победу.
Раиси был сторонником жесткой линии в отношениях с Западом, однако не возражал против восстановления контактов с США по ядерной программе. На посту президента он восстановил двусторонние отношения с Саудовской Аравией, разорванные в 2016 году.
19 мая вертолет, на котором иранская делегация во главе с Раиси возвращалась из Азербайджана, разбился. Президент погиб.
Анастасия Заворотнюк начала актерскую карьеру в 1991 году с эпизодических ролей в кино. Окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой Театра Олега Табакова. Известность ей принесла роль няни Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня», который выходил с 2004 по 2009 год. Позднее Заворотнюк продолжила работать на телевидении, вела «Танцы со звездами», «Ледниковый период» и другие программы.
Последние несколько лет Заворотнюк боролась с раком мозга. Актриса умерла 30 мая, ей было 53 года.
Чилингаров руководил походом атомного ледокола «Сибирь» к Северному полюсу, а также впервые в мире на легком одномоторном самолете достиг Южного полюса. В 1985 году он возглавил операцию по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», за что получил звание Героя Советского Союза.
В 2007 году на подводном аппарате «Мир» вместе с другими исследователями опустился на дно Северного Ледовитого океана (4300 м) и установил там флаг России — это первый случай достижения дна Северного Ледовитого океана. Был удостоен звания Герой России. Был депутатом Госдумы семи созывов.
Чилингаров умер 1 июня в возрасте 84 лет.
Французская актриса Анук Эме (настоящее имя — Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус) начала карьеру в 14 лет и за свою жизнь снялась более чем в 80 кинолентах. Она играла в фильмах Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи и других мастеров. Всемирную известность ей принесла роль в картине Клода Лелуша «Мужчина и женщина». За нее актриса получила «Золотой глобус» и премию BAFTA, а также номинацию на «Оскар».
Анук Эме умерла 18 июня в возрасте 92 лет.
Канадец Сазерленд начал сниматься в 1960-х и сыграл в десятках фильмов и сериалов. В частности, исполнил одну из главных ролей во франшизе «Голодные игры» — сыграл президента Кориолана Сноу. Среди других его работ — «Гордость и предубеждение», «Холодная гора», «Ограбление по-итальянски» и «Грязная дюжина». Сазерленд получил премию «Эмми» за работу в сериале «Гражданин Иск», два «Золотых глобуса» как лучший актер второго плана в «Гражданин Икс» и «Тропой войны», а также «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Сазерленд умер 20 июня на 89-м году жизни.
Анна Дмитриева — 18-кратная чемпионка СССР по теннису, заслуженный мастер спорта СССР. Но большинство советских и российских любителей спорта знали ее в другом качестве — как комментатора. Она училась у Николая Озерова и, по сути, стала голосом российского тенниса.
Также Дмитриева — одна из создательниц современного российского спортивного телевидения. Под ее руководством выросло много телекомментаторов, в том числе Василий Уткин. «Спортивные каналы в нашей стране женщиной придуманы, и женщиной воплощены, и женщина ими много лет руководила. <...> Рядом с Анной Дмитриевой я чувствую себя, как популяризатор науки около ученого», — говорил Уткин о ней.
Дмитриева умерла 24 июня после продолжительной болезни. Ей было 83 года.
Туманова в 1948-м (тогда ему был 21 год) осудили по политической статье. Он провел в лагерях ГУЛАГа восемь лет. Во время заключения Туманов работал на добыче золота и после освобождения продолжил это дело. Он создал самые производительные артели в СССР — на месторождениях от Урала до Охотского моря добыли около 500 т золота. Особую известность получила артель «Печора», против которой в 1987 власти начали открытую кампанию из-за «ненормального благополучия». В итоге ее распустили, а Туманов ушел из золотодобывающей отрасли.
После Туманов занимался строительством дорог. Его кооператив «Строитель» реконструировал МКАД и другие автомагистрали столицы, показав невиданную для того времени эффективность работы. Известно, что первый участок МКАД кооператив сделал за 28 дней вместо 1 года, который отводился по плану. После этого «Строитель» получил один из крупнейших муниципальных контрактов за всю историю Москвы. А самого Туманова называли в числе первых легальных миллионеров в СССР.
Туманов дружил с Владимиром Высоцким. Тот посвятил промышленнику семь песен, среди которых — «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…». События из жизни Туманова легли в основу книги Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча».
Туманов умер 10 июля в возрасте 96 лет.
Доэрти стала известна в 1990-х по роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». В 1998 году она начала сниматься в «Зачарованных» — сыграла старшую из трех сестер-ведьм Прю Холливелл. Несколько эпизодов сериала Доэрти поставила как режиссер. Позднее она вела и участвовала в телешоу, среди них — «Жестокие игры», «Развод с Шеннен Доэрти» и «Танцы со звездами».
В 2015 году у нее диагностировали рак молочной железы. После года лечения удалось добиться ремиссии. В 2020 году стало известно о возвращении болезни, она быстро прогрессировала до четвертой стадии. Доэрти умерла 13 июля в возрасте 53 лет.
Донахью считается изобретателем формата дневных ток-шоу. «Шоу Фила Донахью» (затем — «Донахью»), которое выходило почти 30 лет, стало одной из самых влиятельных передач своего времени в США. Журналист приглашал на программу знаменитостей (от Рональда Рейгана и Нельсона Манделы до Джейн Фонды) и обсуждал табуированные темы: аборты, алкоголизм и другие. Донахью также стал первым американским телеведущим, появившимся на советском телевидении, — он пять раз выступил соведущим Владимира Познера по телемостам США — СССР.
Донахью умер 10 августа в возрасте 88 лет.
В фильмографии актера около сотни ролей, среди его самых известных лент — «Затмение», «Самурай», «Борсалино», «Двое в городе», «Зорро» и другие.
Делон рассказывал, что у него не было мечты стать актером. В юношестве он работал и официантом, и грузчиком. Он случайно попался на глаза жене известного режиссера Ива Аллегре, и она убедила мужа дать Делону его первую роль.
«Я смирился с моей физиономией лишь после того, как на экраны вышел один из самых известных моих фильмов «Бассейн». Мне было тридцать три. Тогда я неожиданно понял: возраст Христа, душа самурая и внешность героя-любовника — вот в чем мое противоречие и в то же время актерский козырь».
Последнее появление Делона на большом экране состоялось в картине «Полное сходство» 2019 года. В мае того же года он был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
В 2019 году он перенес инсульт. Вскоре после этого он заявил, что не против уйти из жизни добровольно, сделав эвтаназию.
Делон умер 18 августа 2024 года. Ему было 88 лет.
Швед стал первым иностранным тренером во главе английской сборной, которую тренировал с 2001 по 2006 год. Под руководством Эрикссона сборная доходила до четвертьфиналов на двух чемпионатах мира и Евро-2004, поднялась с 17-го до четвертого места в мировом рейтинге ФИФА и проиграла всего три матча. В 2007 году Футбольная ассоциация Англии признала его вторым по успешности тренером национальный команды после Альфа Рамсея, с которым Англия единственный раз в истории выиграла чемпионат мира (1966).
В январе 2024 года Эрикссон сообщил, что у него обнаружили рак поджелудочной железы в терминальной стадии и ему остался в лучшем случае год. Эрикссон скончался 26 августа в возрасте 76 лет.
Медведь — самый титулованный борец вольного стиля в истории. Он трехкратный олимпийский чемпион в разных весовых категориях, семь раз становился чемпионом мира, трижды — чемпионом Европы и девять раз — чемпионом СССР. После окончания спортивной карьеры работал в Минском радиотехническом институте и тренером по борьбе, был заведующим кафедрой спорта. В 2001 году его признали лучшим спортсменом Белоруссии XX века.
Медведь умер 2 сентября в возрасте 86 лет.
Спасский разработал 187 советских и российских субмарин, которые стали ядром отечественного подводного флота. Среди них — атомная подлодка «Курск», подводные крейсеры стратегического назначения «Кальмар», «Акула» и «Дельфин», а также атомные подводные ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей».
Спасский также внес вклад в сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга. При его участии были воссозданы Музей-квартира А.С. Пушкина, Литературное кафе Вольфа и Беранже и другие объекты.
Спасский умер 3 сентября, ему было 98 лет.
Александр Масляков начал работать на телевидении в 1960-х. Он вел передачи «Алло, мы ищем таланты», «Песня года», был первым ведущим «Что? Где? Когда?». В 1964 году стал постоянным ведущим, руководителем и режиссером КВН. Под его руководством телеигра стала явлением международного масштаба. Передача превратилась в стартовую площадку для режиссеров, сценаристов и комиков.
Движение КВН существовало в 110 городах России, а также в Белоруссии, на Украине, в странах Балтии и дальнего зарубежья. Сейчас постоянно соревнуются около 1 тыс. студенческих и 2 тыс. школьных команд, а игры КВН ежегодно посещают свыше 5 млн зрителей.
В последние годы жизни Масляков дважды переболел коронавирусом. В 2022 году после повторного заражения он перестал вести КВН. Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет.
Сванидзе — журналист, историк и общественный деятель. Он известен, в частности, своими авторскими программами «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» и «Исторический процесс». Значительная часть его журналистской работы была связана с ВГТРК, куда он пришел в 1991 году. С февраля 1997-го по май 1998 года он возглавлял этот государственный вещательных холдинг.
Сванидзе занимался общественной и правозащитной деятельностью. С 2005 по 2014 год он был членом Общественной палаты России, а затем вошел в состав Совета по правам человека.
Сванидзе высказывался за демонтаж памятников Ленину по всей России, выступал в защиту движения «За права человека» и историко-просветительского общества «Мемориал» (обе организации были признаны иноагентами и в итоге ликвидированы). В феврале 2022 года подверг критике начало военной операции на Украине. В том же году был исключен из состава СПЧ.
В последние годы жизни Сванидзе тяжело болел: у него были проблемы с легкими, врачи диагностировали ишемию головного мозга. Журналист умер 12 сентября в возрасте 69 лет.
Мадянов начал сниматься в кино в 10-летнем возрасте и за всю жизнь сыграл более чем в 200 фильмах. Его первая большая работа — главная роль в экранизации романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» — «Совсем пропащий» (1973).
Во взрослом возрасте Мадянов запомнился прежде всего ролями второго плана. Например, он сыграл майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты». Герой настолько полюбился зрителем, что про него сняли отдельный сериал — «Колобков. Настоящий полковник».
Мадянов — заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана и дважды лауреат премии «Золотой орел» за роли в фильмах «12» и «Левиафан».
Актер умер 25 сентября на 63-м году жизни.
За 70-летнюю актерскую карьеру Мэгги Смит исполнила десятки ролей и получила множество наград — две премии «Оскар», пять премий BAFTA, четыре «Эмми», три «Золотых глобуса» и премию «Тони». В последние годы ее чаще узнавали по роли профессора Минервы Макгонагалл — главы факультета Гриффиндора и заместителя директора Хогвартса в фильмах о Гарри Поттере. Еще одна знаковая роль последних лет — Вайолет Кроули, вдовствующая графиня Грэнтем, в британском историческом драматическом телесериале «Аббатство Даунтон».
Смит умерла 27 сентября, ей было 89 лет.
Народный артист России Вячеслав Добрынин (при рождении — Антонов) писал песни для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Надежды Кадышевой, группы «Земляне» и других.
В середине 1980-х начал карьеру певца. Среди его самых популярных композиций — «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман» и «Бабушки-старушки». Он также писал музыку к фильмам и сериалам, например к комедиям «Приморский бульвар» и «Американский дедушка».
О смерти музыканта стало известно 1 октября.
Академик внес большой вклад в развитие сосудистой хирургии, а также создал в России направление кардиомикрососудистой и гибридной кардиохирургии. В ноябре 1996 года Акчурин провел президенту Борису Ельцину, незадолго до этого перенесшему инфаркт, операцию на открытом сердце. Вмешательство прошло успешно. После этого Ельцин прожил более 10 лет.
Акчурин умер 6 октября в возрасте 78 лет.
Смоленский был в числе бизнесменов, которые помогали Борису Ельцину переизбираться в 1996 году. Эту группу предпринимателей прозвали «семибанкирщина». В нее также входили Владимир Потанин, Борис Березовский, Михаил Ходорковский (признан иноагентом), Михаил Фридман, Петр Авен и Владимир Гусинский.
В 1989-м Смоленский создал и возглавил банк «Столичный», который позднее переименовали в «Столичный банк сбережений» (СБС). В 1996 году банкир приобрел контрольный пакет акций «Агропромбанка», активы объединили в группу «СБС-Агро». В 1998 году структура занимала второе место в стране по числу вкладчиков после Сбербанка, но после дефолта она разорилась.
На базе отделения «СБС-Агро» в Самаре Смоленский учредил банковскую группу ОВК, которую в 2003-м продал Потанину за $200 млн. Затем открыл в центре Москвы магазин по продаже серебряных изделий. В 2010-х продал свою коммерческую недвижимость в Москве, а последние годы жизни провел в Австрии.
О смерти Смоленского стало известно 13 октября. Ему было 70 лет.
Известность Пейну принесло участие в британском бойз-бэнде One Direction. Группа была основана в 2010 году на шоу The X-Factor и распалась в 2016 году. После Пейн начал выступать сольно. Его дебютный сингл Strip That Down стал мировым хитом, а также самым продаваемым сольным синглом, выпущенным бывшим участником One Direction — было продано более 10 млн копий. В 2018 году Пейн совместно с Ритой Орой выпустил трек For You. Он продержался 17 недель в британском чарте синглов и стал саундтреком к фильму «Пятьдесят оттенков свободы».
О смерти музыканта стало известно 17 октября — он умер, упав с балкона отеля в Буэнос-Айресе. Ему был 31 год.
Светличная снялась в десятках фильмов, в том числе в «Им покоряется небо», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Среди самых ярких ее ролей — Анна Сергеевна в «Бриллиантовой руке». Она сыграла в ленте лишь в двух эпизодах, но они принесли актрисе всенародную славу, а фраза ее героини «Не виноватая я, он сам пришел» стала крылатой.
В 2020 году актриса перенесла инсульт после травмы головы — во время записи интервью на нее упал софит.
Светличная умерла 16 ноября, ей было 84 года.
Известность Владимиру Лёвкину принесло участие в группе «На-На», продюсером которой был Бари Алибасов. Музыкант был вокалистом и ритм-гитаристом коллектива с 1989 по 1998 год. После этого Лёвкин пел в группе «Кеды» (Kedbl), но был вынужден покинуть сцену из-за болезни — у него обнаружили рак лимфатической системы. Он прошел девять курсов химиотерапии, в 2003 году перенес операцию по пересадке костного мозга, после которой смог вернуться к творческой деятельности. Спустя десять лет у артиста случился рецидив, и ему снова потребовалась пересадка костного мозга.
Лёвкин умер 17 ноября, ему было 57 лет.
Велихов специализировался в области физики плазмы и термоядерного синтеза. В 1970-х он стал инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITERВ, а в 1980-е возглавлял Комитет советских ученых в защиту мира, против ядерной войны.
После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Велихов руководил работами по созданию бетонной плиты под реактором для предотвращения утечки радиации в грунтовые воды. С декабря 2010 года по декабрь 2015-го был президентом Курчатовского института, затем стал почетным президентом.
Академик умер 5 декабря, ему было 89 лет.
Самый высокопоставленный российский военнослужащий, погибший после 24 февраля 2022 года.
С 2017 года Кириллов занимал пост начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты. Воинское звание — генерал-лейтенант.
После начала боевых действий на Украине Кириллов неоднократно выступал с докладами, в которых обвинял США в разработке на территории этой страны военно-биологической программы. В марте 2022-го он заявил, что Вашингтон и его союзники пытаются создать «биоагенты, способные избирательно поражать различные этнические группы», в частности славян.
Кириллов погиб 17 декабря в результате взрыва в Москве. Бомба, заложенная в электросамокате, была приведена в действие, когда генерал выходил из подъезда своего дома. Следствие завело дело по статье «теракт», в его организации подозревают украинские спецслужбы.
Картер вошел в историю США как худший президент и лучший экс-президент. Демократ провел в Белом доме один срок — с 1977 по 1981 год. Самым значительным достижением его администрации стал мирный договор между Израилем и Египтом — Картер выступил посредником при подписании документа, который положил конец войне Судного дня. Кроме того, ему удалось восстановить дипломатические отношения с Китаем.
При Картере США и СССР подписали Договор об ограничении стратегических вооружений. Однако от «разрядки» до нового витка напряженности между странами прошло несколько месяцев — из-за ввода советских войск в Афганистан США отказались ратифицировать документ, ввели санкции и бойкотировали Олимпиаду-80.
На президентский срок Картера пришлось несколько серьезных потрясений. Американская экономика переживала спад и энергетический кризис, а также обострились отношения США и Ирана. В 1979 году студенты-исламисты взяли в заложники 52 человека в американском посольстве в Тегеране. Людей удерживали 444 дня и освободили только в январе 1981 года — в день инаугурации преемника Картера, республиканца Рональда Рейгана.
После поражения на выборах 1980-го демократ основал Центр Картера. Организация занимается поддержкой демократии, выступает посредником в решении конфликтов, а также участвует в борьбе с болезнями и эпидемиями. В 2002 году Картер получил Нобелевскую премию мира «за усилия по мирному урегулированию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека».
Картер — самый долгоживущий глава Белого дома. Он умер 29 декабря в возрасте 100 лет. В 2015 году у него диагностировали рак, а в 2023-м он отказался продолжать лечение.
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