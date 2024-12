Кто из знаменитостей умер в 2024 году. Фотогалерея

Экс-солист One Direction Лиам Пейн (1993–2024)

Известность Пейну принесло участие в британском бойз-бэнде One Direction. Группа была основана в 2010 году на шоу The X-Factor и распалась в 2016 году. После Пейн начал выступать сольно. Его дебютный сингл Strip That Down стал мировым хитом, а также самым продаваемым сольным синглом, выпущенным бывшим участником One Direction — было продано более 10 млн копий. В 2018 году Пейн совместно с Ритой Орой выпустил трек For You. Он продержался 17 недель в британском чарте синглов и стал саундтреком к фильму «Пятьдесят оттенков свободы».

О смерти музыканта стало известно 17 октября — он умер, упав с балкона отеля в Буэнос-Айресе. Ему был 31 год.