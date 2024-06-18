Умерла французская актриса Анук Эме

Роль в культовом фильме «Мужчина и женщина» принесла артистке «Золотой глобус» и премию BAFTA, а также номинацию на «Оскар». Также она снималась в лентах Феллини и Бертолуччи

Анук Эме, 1967 год (Фото: Terry Fincher / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)

Французская актриса Анук Эме умерла у себя дома в Париже в возрасте 92 лет, сообщила ее дочь Мануэла Папатакис в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Причину смерти она не назвала.

Она снималась в фильмах Федерико Феллини и Бернардо Бертолуччи, роль в фильме «Мужчина и женщина» принесла ей «Золотой глобус» в 1966 году и премию BAFTA в 1967 году, а также номинацию на «Оскар».

Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус родилась в апреле 1932 года в Париже. Обучалась актерскому мастерству и танцам в драматической школе Bauer-Therond. Анук Эме — это псевдоним, который она взяла себе после поездки на гастроли в Греции.

Дебютировала в кино в 1947 году в фильме «Дом у моря». Тогда ей было 14 лет. Получила известность 12 лет спустя, сыграв подругу итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни Жанну Эбютерн в байопике «Монпарнас, 19». На эту роль ее порекомендовал французский актер Жерар Филип, который снимался с ней в фильме «Накипь».

Хотя большинство лент с ее участием были сняты во Франции, актриса также работала в Испании, Великобритании, Италии и Германии, а также в некоторых американских постановках.

В конце 1950-х годов Эме заметил Феллини и пригласил ее сниматься в свои ставшие классикой «Сладкую жизнь» (1960) и «Восемь с половиной» (1963).

Вошла в историю кино как исполнительница главной женской роли в дуэте с Жан-Луи Трентиньяном в мелодраме Клода Лелуша «Мужчина и женщина» (1966). Позже снялась у Лелюша в драме «Если бы пришлось начать сначала» (1976) и у Бертолуччи в «Трагедии смешного человека» (1981), где исполнила главные женские роли.

Эме была замужем за греческим режиссером Нико Папатакисом (у них родилась ее единственная дочь), французским актером Пьером Бару (также снимался в «Мужчине и женщине») и английским актером Альбертом Финни.