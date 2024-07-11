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Умер друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов

Друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов умер на 97 году жизни
Туманов и Высоцкий дружили с начала 1970-х, к этому моменту Туманов был крупнейшим советским золотопромышленником. Он прошел сталинские лагеря, был реабилитирован
Вадим Туманов
Вадим Туманов (Фото: Красильников Станислав / ТАСС)

Золотопромышленник Вадим Туманов, друг артиста Владимира Высоцкого, описавшего жизнь Туманова в книге «Черная свеча», умер на 97 году жизни, сообщил РБК его представитель Александр Демидов.

«Сегодня в 17:30 Вадим Иванович скончался. Немного не дожил до 97 лет. Прощание в субботу, на Троекуровском кладбище в 12 часов», — сказал Демидов.

Туманов родился 1 сентября 1927 года. Он был моряком, ходил в заграничные плавания. В 21 год, в 1948-м, его приговорили по 58-й статье, политической статье, к 25-летнему заключению в лагерях, где в итоге провел восемь лет и вышел на свободу после пересмотра дела, в 1956-м был реабилитирован. Пока отбывал срок, пытался бежать семь раз.

Во время заключения он работал на добыче золота и после освобождения продолжил это дело. В организованных им артелях была достигнута высокая производительность труда, рабочие получали значительные для СССР зарплаты. В 1986-1987 годах на артель «Печора» Туманова обратила внимание Генпрокуратура Союза, статья с обвинениями в его адрес вышла в газете «Социндустрия» — и артель прекратила существование.

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Общество
Владимир Высоцкий

С Высоцким Туманова познакомил режиссер Борис Урецкий в ресторане в Москве, в начале 1970-х между ними завязалась крепкая дружба. Золотопромышленник вспоминал, что когда бывал в Москве, всегда встречался с Высоцким, они часто созванивались и такие разговоры могли затягиваться до утра. Он видел Высоцкого за день до смерти — артист умер 25 июля 1980 года в 42 года.

Высоцкий посвятил Туманову семь песен, среди которых — «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…» Кроме того, события из жизни Туманова легли в основу книги Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча» о заключенных в зоне. По ней в 2006 году был снят фильм «Фартовый» с Владимиром Епифанцевым, который играет главного героя Вадима Упорова.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Елена Степанова Елена Степанова
Владимир Высоцкий золотодобыча СССР
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